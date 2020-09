Interview Nur 18 Prozent der Top-Manager sind Frauen: Eine HSG-Professorin erklärt, wie sich die Geschlechterverteilung in Schweizer Firmen verbessern lässt

Im Top-Management von Schweizer Firmen sind Frauen noch rar. Trotzdem stellt HSG-Professorin Gudrun Sander Fortschritte fest. Und Corona könnte die ausgeglichene Geschlechterverteilung in den Kadern fördern. Kaspar Enz 12.09.2020, 05.00 Uhr

Nur 18 Prozent der Top-Manager in der Schweiz sind Frauen. Doch bei den unteren Kadern bessert sich das Bild. Symbolbild: Getty

Frauen müssen immer noch einige Hürden überwinden, um in die Führungsetagen der Schweizer Unternehmen aufzusteigen: Nur 18 Prozent der Top-Manager sind Frauen. Warum das so ist, erforscht Gudrun Sander am Kompetenzzentrum für Diversity und Inklusion der HSG (CCDI-HSG). Wie es um die Geschlechterverteilung in Schweizer Firmen steht, zeigt der eben veröffentlichte «Gender Intelligence Report» ihres Instituts.

In den Teppichetagen Schweizer Firmen sind Frauen mit 18 Prozent immer noch klar in der Minderheit. Sehen Sie auch Fortschritte?

Gudrun Sander: Durchaus, bei den Firmen, die schon länger bei unserem Programm mitmachen, stieg der Frauenanteil im Top Management seit 2018 um sechs auf 21 Prozent. Das ist ein langsamer Fortschritt. Aber die höchsten Posten besetzen meist ältere Männer. Die bleiben eine Weile dort, die Fluktuation ist nicht so hoch. Deshalb stimmt mich das zufrieden.

Sie haben mit dem neuen Report den «Gender Maturity Compass» eingeführt. Was nützt der?

Einerseits zeigt er teilnehmenden Firmen auf, wo sie stehen, und welche Fortschritte sie gemacht haben – und wo sie noch aufholen müssen. Und er zeigt Massnahmen auf, die auf die nächste Stufe führen.

Welches Ziel gilt es zu erreichen?

Es geht um eine ausgeglichene Geschlechterverteilung auf allen Stufen. Der Frauenanteil ist heute meistens eine Pyramide: In den unteren Hierarchiestufen arbeiten viele Frauen – rund die Hälfte der Arbeitnehmenden sind Frauen. In den höheren Führungsebenen sind es nur noch wenige. Ziel wäre es, dass diese Verteilung aussieht wie ein Zylinder: wenn die Angestellten eines Unternehmens zu 40 Prozent Frauen sind, sollten es auch auf den einzelnen Kaderstufen so viele sein.

Warum schaffen das die Firmen nicht?

Viele Unternehmen machen Fortschritte bei der Rekrutierung. Die Firmen stellen mehr Frauen ein – auch für Kaderpositionen. Aber oft gelingt es ihnen dann nicht, diese auch zu halten – oder sie zu fördern und zu befördern.

Warum ist es schwieriger, Frauen zu halten?

Das kann mit der Kultur zu tun haben. Ist ein Unternehmen, gerade auf Kaderebene, noch sehr männerdominiert, kann es für Frauen schwierig sein, in die informellen Netzwerke reinzukommen. Oder die Männer trauen ihnen weniger zu, oder sie nehmen an, die Frau ist 35, die kriegt bald ein Kind. Wir befördern den Mann.

Gerade in diesem Alter sinkt der Beschäftigungsgrad der Frauen.

Genau. Zwischen 30 und 40 gründen viele eine Familie. Oft heisst das immer noch, dass Frauen aus dem Arbeitsleben aussteigen oder dass sie ihr Pensum reduzieren. Das ist aber auch genau das Alter, in dem Firmen auch die meisten Mitarbeitenden befördern.

Da passiert viel aufs Mal.

Es ist die Rush Hour des Lebens. Aber warum eigentlich? Warum soll der Höhepunkt einer Karriere mit 40 erreicht sein. Was soll man denn bis 65 noch tun? Auch was das Alter betrifft herrschen oft starre Vorstellungen vor.

Man kann auch mit 50 eine neue Herausforderung annehmen.

Andere wollen mit 55 gar nicht mehr Chef sein. Flexiblere Karrierewege würden auch mehr Türen für Frauen öffnen.

Dass Frauen nachrücken, müssen aber die jetzigen Chefs gehen.

Ja, deshalb sehe ich auch eine Chance darin, dass die Generation der Baby Boomer in den nächsten Jahren pensioniert wird. Ein grosser Teil der Top Kader in der Schweiz sind Männer dieser Generation. Auf den tieferen Ebenen, bei den jüngeren Altersgruppen sind Frauen viel besser vertreten.

Was können Firmen tun, dass diese Frauen im Arbeitsleben bleiben?

Da ist zum Teil die Politik gefragt, wenn es um Betreuungsangebote geht. Viele Firmen bieten einen längeren Mutterschafts- oder einen Vaterschaftsurlaub an. Das kann etwas nützen. Wichtig ist aber auch, dass sie flexible Arbeitsmodelle anbieten und Frauen das Gleiche zutrauen wie Männern.

Können deshalb die Erfahrungen aus der Coronazeit der Gleichberechtigung einen Schub geben?

Das kann schon sein. Es ging ein Ruck durch die Unternehmen. Chefs, die früher Homeoffice kategorisch ablehnten haben plötzlich gemerkt, dass es geht.

Im Homeoffice kann man aber kaum kleine Kinder betreuen.

Ja, da machen sich manche falsche Vorstellungen. Trotzdem kann es viel bringen: Man spart sich den Arbeitsweg, man kann sich die Zeit so einteilen, dass man mehr Zeit für die Familie hat.

Was nützt es eigentlich einem Unternehmen, wenn es Frauen fördert und eine ausgeglichene Geschlechterverteilung anstrebt?

Einerseits signalisiert es potenziellen Mitarbeitenden, dass hier alle eine Chance haben, weiter zu kommen. Die Forschung zeigt, dass Teams, in denen beide Geschlechter oder alle Altersgruppen vertreten sind, Probleme aus verschiedenen Blickwinkeln anschauen können – und so bessere Lösungen entwickeln. Ausserdem gab es noch nie so viele so gut ausgebildete Frauen auf dem Arbeitsmarkt wie heute. Diesen Talentpool muss man nutzen.