UBS investiert in das Konferenzzentrum Wolfsberg – noch trifft sich die Welt virtuell Das UBS-Konferenzzentrum auf dem Wolfsberg ist neu gebaut worden und soll internationaler werden. Stefan Borkert 18.07.2020, 05.00 Uhr

Ersatzbau des UBS-Konferenzzentrums Wolfsberg ob Ermatingen Panoramablick aus dem neuen grossen Konferenzsaal. Reto Martin

Traumhafter Panoramablick über den Untersee, viel Glas und weite offene Räume, so präsentiert sich der neue Wolfsberg. Aus dem Managementcenter und dem Ausbildungszentrum ist nun ein Konferenzzentrum für Ausbildung und Dialog geworden: das «UBS Center for Education and Dialogue».

Der Name weist schon auf die Internationalität hin. Es ist ein Ort, an dem auch über die Zukunft der grössten Bank der Schweiz der UBS nachgedacht wird.

Sabine Keller-Busse PD

Sabine Keller-Busse, Mitglied der Konzernleitung und als Group COO verantwortlich für alle zentralen Konzernfunktionen, sagt: «Hier wurde ein Teil von unserer Zukunft gebaut»

Das älteste Gebäude auf dem Wolfsberg stammt aus dem 16. Jahrhundert. Das neueste wurde in diesem Frühjahr fertiggestellt. Eigentlich hätte es Ende April mit einem grossen Fest und einem Tag der offenen Tür eingeweiht werden sollen, doch Corona hat den Anlass ins Wasser fallen lassen. «Mit dem neuen Konferenzgebäude gehört der Wolfsberg zu einem der modernsten Konferenzzentren in der Schweiz,» sagt Björn Wäspe, seit dem Frühjahr 2020 CEO, «Head of Conference Centers Wolfsberg und Seepark», so seine Bezeichnung. Harry Egger, zuständig für alle UBS-Immobilien weltweit und Länderchef Indien, sagt, dass es sich hier nicht um einen eigentlichen Umbau, sondern praktisch einen Neubau gehandelt habe. Offiziell ist von einem Ersatzbau die Rede. Tatsächlich sind alle Räume komplett neu aufgebaut. Die technische Einrichtung ist vom Feinsten und die ganze Anlage wurde auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten neu erstellt. Wie hoch das Budget ist, darüber gibt man bei der UBS keine Auskunft. Aber an dem Bau waren seit 2017 insgesamt an die 700 Personen beschäftigt. Ausgeführt wurden die Bauarbeiten von der Frauenfelder HRS.

Mit Hightech ausgestattet

Noch trifft sich die Welt wegen der Pandemielage virtuell, sagt Keller-Busse. Und Wolfsbergchef Wäspe zeigt auf die Covid-Bestuhlung in den Konferenzräumen. «Wir sind gut vorbereitet», sagt er. Was man auf den ersten Blick nicht sieht, das ist die Hightechausstattung des neuen Konferenzzentrums. Heutzutage sei es an der Tagesordnung, dass man Personen per Videokonferenz zuschalte, sagt Egger. Und das hilft nun auch dem Wolfsberg in der aktuellen Coronalage.

Neues Treppenhaus im UBS-Konferenzzentrums Wolfsberg. Reto Martin

Trotz seiner eher abgeschiedenen Lage gebe es hier bestmögliche Verbindungen, und zwar vom stabilen Mobilfunknetz auf dem gesamten Gelände, schneller und einfacher Anbindung an das UBS-Netz, sowie A3-Arbeitsstationen bis hin zu automatischer Verbindung mit dem WLAN, erklärt Egger.

Eine der grössten LED-Wände der Schweiz

Wäspe zeigt auf eine riesige LED-Wand im neuen Auditorium. Es ist eine der grössten ihrer Art in der Schweiz. Sie sorgt zusammen mit sattem Sound nicht nur für Kinofeeling, sondern ermöglicht auch das problemlose Zuschalten externer Referenten und bietet Fläche für Videokonferenzen. Traditionell ist der Wolfsberg offen für die Bevölkerung der Region. Das will Wäspe fortführen und kann sich hier die Übertragung von etwa Fussballspielen der Europameisterschaft vorstellen.

Der Umbau auf dem Wolfsberg ist eigentlich ein Neubau geworden. Reto Martin

Aber sind so grosse Konferenzzentren heute überhaupt noch zeitgemäss? Sabine Keller-Busse ist davon überzeugt: «Formen des Dialogs und des gemeinsamen persönlichen Austausches wird es immer brauchen. Genau hier sehen wir den Mehrwert unseres Konferenzgebäudes.»