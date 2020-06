Neustart nach der Vollbremsung: Der Schweizer Autohandel ist auf Schleuderfahrt – zwei Ostschweizer Garagisten erzählen Corona hat dem hiesigen Autohandel das so wichtige Frühlingsgeschäft verdorben. Allmählich kehren die Kunden zurück in die Ausstellungsräume, doch fehlt es ihnen noch an Kauflust. Thomas Griesser Kym 12.06.2020, 05.00 Uhr

Interessenten an einem neuen Auto kommen wieder zu den Garagisten, doch der Absatz harzt noch. Bild: Benjamin Manser

Gut 78'700 neue Autos sind in der Schweiz seit Anfang Jahr bis Ende Mai verkauft worden. Ist das viel? Ist das wenig? Es sind 50'000 Neuwagen weniger als in der Vorjahresperiode, ein Minus von 39 Prozent. In der Coronakrise hat der Lockdown ab dem 16. März den Autohändlern das Geschäft verdorben, die ihre Ausstellungsräume schliessen mussten und keine Kunden mehr empfangen und beraten durften. Und das zur ungünstigsten Zeit. René Mitteregger, Datenspezialist bei der auto-i-dat AG, weiss, wie es normalerweise läuft:

«Zwischen März und Mitte Juni ist für das Autogewerbe Hochsaison. In dieser Zeit werden im Schnitt rund 1500 Autos pro Tag verkauft.»

Flaute bei den Garagisten im Verkauf

Dieses Jahr war alles anders. Übereinstimmend sagen die beiden Ostschweizer Garagisten Gregor Zollikofer und Richard Heini:

«Während des Lockdown sind die Neuwagenverkäufe praktisch auf null zusammengebrochen.»

Zollikofer von Auto Zollikofer in St.Gallen präsidiert die Sektion St.Gallen- Appenzell-Liechtenstein des Autogewerbeverbands Schweiz (AGVS), Heini von der Murg- Garage in Wängi ist Präsident der AGVS-Sektion Thurgau. Je nach Betrieb seien ein paar Autos mittels Telefon- oder Onlineverkauf an den Mann respektive an die Frau gebracht worden, sagen Zollikofer und Heini. Und es wurden Fahrzeuge ausgeliefert, die schon vorher bestellt worden waren.

Genug zu tun in der Werkstatt

Über alles gesehen normal gelaufen sei hingegen der Werkstattbetrieb. Reparaturen, Service oder Radwechsel seien über die ganze Branche betrachtet im üblichen Rahmen gewesen, sagt Heini. Für seine Murg-Garage spricht er gar von einem «sehr guten» Geschäft in der Werkstatt. «Wir hängen weniger vom Autohandel ab» sagt Heini, dessen Garage keine Markenvertretung mehr ist.

Markus Aegerter, in der AGVS-Geschäftsleitung für die Branchenvertretung zuständig, macht sich denn auch mehr Sorgen um die grösseren Betriebe mit dem Fokus auf den Verkauf von Neuwagen. «Kleinere Garagen, die mehr auf den Werkstattbetrieb als auf den Verkauf fokussiert sind, haben während des Lockdown weniger von der Krise gespürt», sagt Aegerter.

Abholservice für Unterhalt oder Reparaturen

Was sagt Zollikofer dazu? Sein Betrieb ist ungleich grösser als jener von Heini und Auto Zollikofer ist offizieller Peugeot-Markenhändler. Er räumt ein:

«Je grösser der Autohandel, desto einschneidender war der Lockdown.»

Aber: «Reine Neuwagenhändler, das gibt es gar nicht mehr.» Und: «Unsere Werkstatt war immer offen.» Auch habe man beispielsweise Autos von Kunden, die zur Risikogruppe zählen, bei diesen zu Hause abgeholt.

Rückkehr der Kunden, aber noch mit weniger Kauflust

Gregor Zollikofer von Auto Zollikofer in St.Gallen und Mitglied des Vorstands des Autogewerbeverbands Schweiz. Bild: PD

Seit 11. Mai darf das Autogewerbe wieder Kunden in den Ausstellungsräumen empfangen und beraten. Nachdem die Neuwagenverkäufe im April noch um zwei Drittel unter jenen des Vorjahresmonats lagen, war der Mai noch um die Hälfte im Minus. Zollikofer sagt:

«Langsam, aber sicher kommt der Verkauf wieder zum Laufen».

Bis Mitte der letzten Mai-Woche sei der Kundenzuspruch noch verhalten gewesen, aber seither ziehe es an:

«Die Kunden zeigen Interesse.»

Heini sagt, «die Leute kommen wieder, aber die Kauflust ist noch nicht zurück wie früher». Seinen Beobachtungen zufolge kauft jetzt vor allem ein Auto, wer muss, weil er unbedingt ein neues braucht.

Occasionen: Doppelt so viele Halterwechsel wie sonst

Mitteregger von auto-i-dat zufolge greifen Autokäufer auch relativ gesehen vermehrt zu Occasionen. Zwar ist auch deren Markt geschrumpft, im April um 37,5 Prozent, aber deutlich geringer als der Neuwagenabsatz. Mitteregger hat errechnet: «Im April des laufenden Jahres gab es pro Neuzulassung 4,49 Halterwechsel, sprich Occasionsverkäufe. Dieser Wert ist beinahe doppelt so hoch wie im Vorjahr.» Seine Konklusion:

«Sollte dieser Umstand anhalten, wird rasch ein Mangel an guten Occasionen entstehen.»

Woran es noch mangelt, sind Neuheiten

«Der Garagist sitzt wegen des Lockdown auf einem Millioneninventar, welches seit März massiv an Wert verloren hat.» Diesen Satz las man Anfang ­Monat in einer Mitteilung des Verbands freier Autohandel Schweiz (VFAS), der sich für Parallel- und Direktimporte starkmacht. Zol­likofer kann das so nicht bestätigen. «Unser Lager ist immer etwa gleich gross.»

Was momentan noch etwas fehle, seien Neuheiten. Diese konnten weder am Genfer Autosalon noch an den Frühlingsausstellungen der Garagisten präsentiert werden, die allesamt abgesagt wurden, und wegen temporärer Stillstände der Autobauer sind diese mit der Produktion im Hintertreffen.

Nun aber haben die Hersteller begonnen, ihre Fabriken wieder hochzufahren. Wer einen Klein- oder Mittelklasse­wagen kaufen wolle und keine extravaganten Wünsche habe, dürfe mit üblichen Wartezeiten von rund drei Monaten bis zur Lieferung rechnen, sagt Zollikofer. Eine Rolle spiele noch, ob die Autobauer wie normalerweise eine Sommerpause einlegen oder diesmal durcharbeiten werden.

Aufholjagd mit begrenztem Potenzial

Eine wirkliche Besserung der Autoverkäufe erwartet Auto-Schweiz, die Vereinigung der Automobilimporteure, indessen erst für die zweite Jahreshälfte, frühestens ab August oder September. Klar ist, dass auch falls es zu einer Aufholjagd kommt, diese nicht ausreichen wird, um die Einbussen des ersten Semesters wettzumachen. Gegenwärtig rechnet Auto-Schweiz für ganz 2020 mit rund 240'000 Neuimmatrikulationen. Das wären 71'000 oder 23 Prozent weniger als im vergangenen Jahr.

Christoph Keigel, Garagist und Präsident des Renault- Händlerverbands, zeigt sich skeptisch: «Rein rechnerisch machen die zwei verlorenen Monate März und April bereits 16 Prozent des Jahres aus.» Ein Rückgang um 23 Prozent würde jedoch bedingen, dass die Verkäufe quasi aus dem Stand heraus wieder auf normalem Ni­veau zurück seien. Keigel: «Das wird aber mit Sicherheit nicht der Fall sein.» Keigels Fazit:

«Jene, die einen Rückgang von mindestens 30 Prozent prophezeien, näher an der Realität sein als jene, die einen von unter 20 Prozent voraussagen.»