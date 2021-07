Neugründung In St.Gallen gibt es eine neue Softwareschmiede: Softproject befeuert die Digitalisierung in der Schweiz Digitale Prozesse beschleunigen und vereinfachen, das ist das erklärte Ziel von Softproject. Das süddeutsche Unternehmen aus Ettlingen hat eine Niederlassung gegründet. Stefan Borkert 08.07.2021, 18.00 Uhr

Die Softproject GmbH aus Ettlingen bei Karlsruhe hat eine Niederlassung in St.Gallen gegründet. PD

Die SoftProject GmbH aus Ettlingen in Süddeutschland expandiert und hat eine Niederlassung in St.Gallen gegründet. Das Ziel der neuen SoftProject Digital AG ist es, den internationalen Vertrieb der Produkte und Dienstleistungen weiter auszubauen und die Digitalisierung in der Schweiz weiter voranzutreiben. Weiter heisst es in einem Communiqué, dass die neue Niederlassung mit dem Team vor Ort gleichzeitig die Marktposition stärke. Oliver Kölmel, Geschäftsführer bei der SoftProject GmbH sagt:.