Interview «Neue Velowege allein genügen nicht» – Jetzt kommen die smarten Veloparktürme für den Thurgau Die Zahl der Velos wächst. Die V-Locker AG bietet eine Lösung für das Abstellproblem und baut in Münchwilen smarte Veloparktürme. Interview: Stefan Borkert 06.08.2020, 05.00 Uhr

Platzsparend können in Velotürmen von V-Locker Velos parkiert werden. 60 Drahtesel passen so auf einen Autoparkplatz. Bild: PD

Das Start-up V-Locker ist im Februar 2019 gegründet worden. Es baut automatische digitale Velotürme. Verwaltungsratspräsident ist der im thurgauischen Berg geborene Tüftler und Erfinder Frido Stutz. Er hat schon smarte Parkhäuser erfunden. CEO Jens Kirchhoff gehört mit zum Gründerteam. In Münchenbuchsee startet jetzt mit der SBB ein Pilotprojekt.

Fahren die Gründer Velo und mit dem Velo zur Arbeit?

Jens Kirchhoff: Ja wir alle sind Velo- beziehungsweise E-Bike-Fahrer. Diejenigen die nicht zu weit vom Arbeitsplatz wohnen, pendeln gelegentlich auch damit ins Büro.

V-Locker ist ein junges Start-up. Wie kam es überhaupt zu der Idee und Gründung?

Vor 15 Jahren hatte einer von uns automatische Autoparksysteme entwickelt und ein Start-up gegründet. Davon abgeleitet entwickelte sich in einem kleinen Team und zusammen mit Hochschulen die Idee für ein automatisiertes Bike-Parking-System. 2019 gründeten wir gemeinsam das Unternehmen V-Locker AG.

Anfang Jahr haben Sie Investoren gesucht. Sind genug gefunden worden?

Ja, die erste Finanzierungsrunde ist erfreulich gut verlaufen. Die vielseitigen Kompetenzen, welche die Business Angels einbringen, helfen uns sehr. Wir werden im Herbst eine weitere Investitionsmöglichkeit anbieten, um der Nachfrage entsprechend expandieren zu können.

Wer sind die Investoren?

Unsere Investoren sind ausschliesslich sehr erfahrene Unternehmer mit hohem Fachwissen und gutem Netzwerk. Sie investieren in aussichtsreiche Innovationen und wollen anderseits ihr Wissen und Können in einer Form weitergeben, dass daraus ein gesellschaftlicher und nachhaltiger Nutzen entsteht.

Sie haben es erwähnt. Mit Skyline Parking gibt es ja schon smarte Autoparkhäuser. Frido Stutz war einer der Pioniere. Ist an eine Zusammenarbeit mit Fehr Logistik gedacht?

V-Locker AG profitiert natürlich von den Erfahrungen aus Skyline Parking und Fehr Logistik. Die Kunden sind jedoch unterschiedlich und ebenso die angewendete Technologie. Gemeinsam ist das effiziente und kompakte Parken und Lagern von Fahrzeugen auf kleinster Grundfläche. Wir können mit V-Locker bis zu 60 Velos auf der Fläche eines einzigen Autoparkplatzes parkieren.

Die SBB testet den Platz sparenden smarten Veloparkturm. Wie läuft die Zusammenarbeit?

Die SBB zeichnete uns vor einigen Jahren mit ihrem Innovationspreis «Innocircle» aus. Daraus ergab sich die Zusammenarbeit und die Planung einer Pilotanlage, die nun gemeinsam getestet wird. Sowohl die SBB wie auch wir wollen die Benutzerakzeptanz dieses neuartigen Bike-Parking-Systems mit einer digitalen Steuerung und Bedienung per App kennen lernen. Es ist eben mehr als ein Velounterstand. Es ist ein vollautomatisches Park- und Lagersystem mit Schliessfächern für E-Bikes und Velos sowie persönlichen Gegenständen wie Helm, Sporttasche und Rucksack, welches völlige Sicherheit und Schutz vor Dieben, Vandalen und Wetter bietet.

Gibt es bereits Optionen auf weitere Projekte mit der SBB?

Wir testen mit der SBB, um Erfahrungen zu sammeln und das Angebot zu optimieren und die Skalierung für weitere Projekte zu überprüfen. Zentral ist dabei die Einbindung in das Mobilitätsangebot der SBB ­­– unter dem Stichwort Swisspass.

Worauf begründen Sie den Optimismus, dass V-Locker tatsächlich auch erfolgreich sein wird?

Der Bedarf für Ordnung, Sicherheit und Komfort für die urbane, ökologische Mobilität ist unbestritten, ganz speziell an den Bahnhöfen. Mit der boomenden Zahl von wertvollen Elektrovelos und stilvollen City Bikes wird das Fahrradfahren trendig und zum nachhaltigen Lebensstil. In den Städten werden Milliarden in die Fahrradinfrastruktur investiert. Neue Velowege allein genügen nicht, um die Öko-Ziele der Kommunen zu erreichen.

Gibt es auch Projekte mit anderen Unternehmen oder Institutionen?

Es gibt viele Projekte und Anfragen, die wir zurzeit bearbeiten. Insbesondere ein Projekt mit der Deutschen Bundesbahn. Anlässlich des Innovationsprogramms «DB Mindbox» wurden wir in Berlin prämiert. Das war der Start unserer Zusammenarbeit. Die Umsetzung eines Pilotprojektes in Deutschland erfolgt noch dieses Jahr.

Und sonst?

Wir sind auch mit andern Bahngesellschaften und Transportunternehmen im Gespräch. Dann sind da noch Städte, Gemeinden, Immobiliengesellschaften, Touristik-Unternehmen und Arbeitgeber, welche Bike to Work unterstützen. Also das Interesse ist gross. Der Bedarf auch.

Warum der Bahnhof Münchenbuchsee und nicht Frauenfeld oder St.Gallen?

Münchenbuchsee wurde durch die SBB als erster Standort ausgewählt. Im Gespräch waren auch Weinfelden und Thun. Unser Marktpotenzial erstreckt sich über alle fortschrittlichen Städte in ganz Europa. Wir würden uns sehr freuen, Frauenfeld oder St.Gallen auch zu den Pionieren zählen zu dürfen.

Apropos, warum wird in Münchwilen montiert?

Wir montieren und testen in Münchwilen, weil wir dort eine passende Infrastruktur gefunden haben. Danach werden die Türme in drei Module zerlegt, transportiert und in wenigen Stunden am Standort aufgebaut und in Betrieb genommen.

Wie wird verhindert, dass nicht das falsche Velo den Turm verlässt?

Solche Fehlfunktionen sind auszuschliessen. Jedem Nutzer wird bei der Buchung eine individuelle ID zugewiesen, die wiederum zu einem Schliessfach gehört. Dadurch ist ein Fremdzugang ausgeschlossen. Die Bedienung und Verifizierung erfolgt per App über einen sichern verschlüsselten Datenaustausch.

Wie geschützt sind die Velotürme gegen Vandalismus?

Vandalismus kann an öffentlichen Plätzen nie ausgeschlossen werden. Das E-Bike und Eigentum der Nutzer ist in individuellen Boxen eingeschlossen, und in der Höhe gelagert. Damit ist kein Zugriff möglich.

Sind für E-Bikes Ladestationen integriert?

Die SBB-Pilotanlagen sind noch nicht mit Ladestationen ausgerüstet. Als Option wird die Ausstattung zum Laden der E-Bike-Batterien im V-Locker Schliessfach angeboten.

Wo steht V-Locker in fünf Jahren?

Wir haben ein Produkt entwickelt, das mit vielen Vorteilen den andern auf dem noch jungen Markt weit überlegen ist. Somit können wir mit dieser Innovation in diesem Segment eine dominante Rolle spielen. Durch die Corona- und Klimakrise erhält die nachhaltige Mobilität und Verkehrswende gewaltig Schub und diese Chance werden wir nutzen.

Gründer der V-Locker AG(v.l.): Frido Stutz, Jens Kirchhoff, Hubert Müller PD