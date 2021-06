Klima Elektrisch über den Bodensee zur Insel Mainau: Schiffe auf dem Bodensee sollen bald emissionsfrei fahren Die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) lassen elektrische Solar-Passagierschiffe mit Platz für 300 Fahrgäste bauen. Der Abschied von fossilen Brennstoffen ist eingeleitet. Stefan Borkert 11.06.2021, 05.00 Uhr

Der Stapellauf für das erste grosse E-Schiff auf dem Bodensee ist für April 2022 geplant. Bild: PD

Die E-Mobilität hat die Binnengewässer erreicht. Schon im kommenden Sommer soll «Artemis» auf dem Bodensee verkehren. Es handelt sich dabei um ein voll elektrisches Passagierschiff, das 300 Fahrgäste und zusätzlich noch Velos befördern kann. «Vorgesehen ist der Einsatz des E-Schiffs im Überlinger See im Dreiecksverkehr zwischen Uhldingen, der Insel Mainau und Meersburg», sagt Christopher Pape, Sprecher der BSB in Konstanz. 2025 soll schon das Schwesterschiff Apollo folgen.

«Die Investitionskosten für das erste Schiff belaufen sich auf circa 3,3 Millionen Euro», sagt Pape und fährt fort: «Für das zweite Schiff besteht eine einseitige Option, die wir uns zu einem Preise von 3,2 Millionen Euro haben zusichern lassen.» Ob und wie viel die BSB davon dann selbst bezahlen muss, ist noch offen. Derzeit sei noch nicht klar wie hoch der Förderanteil aus Förderprogrammen für die Binnenschifffahrt sein werde, so Pape. Er ist sich aber sicher: «Wir rechnen mit einer spürbaren Reduzierung der Investitionssummen.»

Die Ostseestaal-Werft in Stralsund. PD

Vorstoss in neue Dimensionen

Der Auftrag wurde an die Werft Ostseestaal im deutschen Stralsund vergeben. Dort wird derzeit an dem Schiff gebaut. «Artemis» wird 30 Meter lang und gut 8 Meter breit sein, eine Herausforderung für die Werft. Thomas Kühmstedt, Technischer Direktor von Ostseestaal, sagt:

Thomas Kühmstedt, Technischer Direktor von Ostseestaal. PD

«Es ist das grösste Schiff dieser Art von uns.»

«Mit diesem Fahrgastschiff zum Einsatz auf dem Bodensee stossen wir im Geschäftsfeld Elektro-Solar-Schiffe in neue Dimensionen vor. Die Kapazität von 300 Fahrgästen übertrifft alle bisherigen von Ostseestaal konstruierten und realisierten Elektro-Fähren oder Fahrgastschiffe.» Das Schiff mit dem Projektnamen «Artemis» wird nach dem Katamaran-Prinzip gebaut, wodurch ein geringerer Schiffswiderstand im Vergleich zum konventionellen Einrumpf-Schiff erreicht wird.

Der Zeitplan ist straff. Der Brennstart ist für Ende September 2021 geplant. Im Februar 2022 sollen die einzelnen Sektionen an die Werft in Friedrichshafen angeliefert werden. Für Ende April 2022 ist der Stapellauf geplant. Darauf folgen Probefahrten, bevor das Schiff im Juni 2022 in einen neuen Fahrplan integriert werden kann. Mit dem E-Schiff wolle man die Bodenseeflotte noch umweltfreundlicher machen, erklärt Frank Weber, Geschäftsführer der BSB.

In der Ostseestaal-Werft werden Elektroschiffe für den Bodensee und den Zürisee gebaut. PD

Schiffsbauer Kühmstedt ist sich sicher, dass die BSB auf dem richtigen Kurs sind. Denn seiner Ansicht nach führt an der E-Mobilität zu Wasser kein Weg vorbei. Und so betont auch Christoph Witte, Technischer Leiter bei den BSB: «Wir sehen das Elektro-Schiff als ersten von vielen Bausteinen, mit denen wir die komplette Flotte auf umweltfreundliche Antriebe umstellen wollen.»

Drei E-Schiffe für den Zürisee

Die Ostseestaal-Werft hat auch in der Schweiz einen Auftrag gewonnen. Kühmstedt sagt, dass man für die Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft drei Elektroschiffe baue. Diese seien zwar kleiner, sonst aber eine ziemliche Herausforderung.

In Stralsund hat man bereits Erfahrungen mit dem Bau von elektrischen Passagierschiffen gesammelt. PD