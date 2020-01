Nestlé verkauft die Marke Le Parfait nach Liechtenstein Nestlés Brotaufstrich Le Parfait ist verkauft. Ab 2021 wird dieser von der Ospelt-Gruppe aus Liechtenstein produziert. Ines Biedenkapp 27.01.2020, 17.43 Uhr

Die Ospelt-Gruppe stellt ab 2021 den Brotaufstrich Le Parfait am Hauptsitz in Brendern her. Bild: PD

Nestlé Schweiz verkauft seine Marke Le Parfait an die Ospelt-Gruppe nach Liechtenstein. Der Verkauf soll Ende 2020 abgeschlossen sein, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung der beiden Unternehmen. Derzeit wird der Brotaufstrich an Nestlés Standort in Basel hergestellt. Ab 2021 soll die Produktion an das Werk für Lebensmittelproduktion in Bendern, den Hauptsitz der Ospelt-Gruppe, übergehen.