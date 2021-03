NATURSTEINE «Kompakt, pflegeleicht, langlebig» – der Thurgauer Küchenbauer Hans Eisenring hat sich mit seinem Steinwerk selbst geholfen In Matzingen steht das modernste Natursteinwerk der Schweiz. Errichtet hat es der Küchenbauer Hans Eisenring, dem es im Steinwerk in Pfyn zu eng geworden war. Die Steine taugen aber für viel mehr als bloss für Küchen. Thomas Griesser Kym 09.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Firmeninhaber Hans Eisenring in der Ausstellung im neuen Natursteinwerk in Matzingen. Bild: Tobias Garcia (8. März 2021)

1988 gründete Hans Eisenring in Sirnach sein Unternehmen für Küchenbau. Doch bald hatte er ein Problem zu lösen, und zwar als Folge der damals herrschenden Hochkonjunktur:

«Wir haben für unsere Küchen keine Natursteinabdeckungen zeitnah bekommen, die Lieferanten konnten die versprochenen Lieferfristen nicht mehr einhalten. Da sind wir kurzerhand selbst aktiv geworden.»

Gesagt, getan: 1991 fügte das Ehepaar Eisenring der Firma ein eigenes Natursteinwerk in Pfyn hinzu. Dank dieses Schritts ist die Hans Eisenring AG heute der einzige Schweizer Küchenbauer mit eigenem Natursteinwerk.

Mehr noch: Das Geschäft ist laufend gewachsen, so dass es am Standort Pfyn vor einigen Jahren zu eng wurde. Hans Eisenring sagt:

«Seit 2013 haben wir uns nach einem neuen Standort in der Region umgesehen.»

Ideal gelegen, mit Hightech gefüllt. Und mit Natur

Fündig wurde der Inhaber schliesslich an der östlichen Ortseinfahrt von Matzingen. Wer aus Richtung Wil ins Dorf kommt, kann das imposante Gebäude rechter Hand nicht übersehen. 2018 wurde der Spatenstich für den Bau mit einem Volumen von 85 Einfamilienhäusern gesetzt, im Frühling 2020 die Produktion aufgenommen – «im modernsten Steinwerk der Schweiz», wie Eisenring betont. Die Lage sei ideal, nahe am Anschluss der Autobahn A1 sowie direkt an der Hauptstrasse und der Linie der Frauenfeld–Wil-Bahn.

Im Werk, das eine vollautomatisierte Produktion und ein computergesteuertes Hochregallager beherbergt, können die normalerweise 3 mal 2 Meter grossen Steinplatten effizienter und rationeller bearbeitet werden als am alten Standort. «Platten manuell bewegen müssen wir hier nicht mehr, das erledigen alles Maschinen», sagt Eisenring.

Ein Blickfang im Natursteinwerk der Hans Eisenring AG. Bild: Tobias Garcia (8. März 2021)

Inspiration für alle möglichen Berufsleute und für Privatpersonen

Im Gebäude untergebracht ist eine Ausstellung, die sich über 2000 Quadratmeter auf drei Etagen erstreckt und landesweit als einzigartig gilt. Kunden, von Planern über Architekten, Innenarchitekten, Designern, Handwerkern und der Hotel-, Bäder- und Wellnessbranche bis hin zu privaten Bauherren, können sich von einer Vielzahl an Exponaten aus Naturstein, Marmor, Quarzkomposit, Keramik und Onyx inspirieren lassen. Insgesamt hat Hans Eisenring 750 verschiedene Produkte betreffend Material, Farbe und Oberflächenbearbeitung im Angebot.

Diese Vielfalt bringt es mit sich, dass, wie Eisenring sagt, Beratung unerlässlich ist. Zumal die Kunden zunehmend einen Mix wünschten. Vielfältig sind auch die preislichen Möglichkeiten. Eine vernünftige Küche mit Steinabdeckung gibt es etwa ab 10'000 Franken. Die teuerste Küche, die Eisenring je realisiert hat, kostete dagegen 450'000 Franken. Unzweifelhaft ein Prestigeauftrag, genauso wie das Fifa-Museum in Zürich, für das Hans Eisenring alle Steine geliefert und verbaut hat.

Steine aus der ganzen Welt

In der Ausstellung findet der Besucher neben den verschiedenen Platten ganze Küchen aus Naturstein und Keramik, Badezimmer, bei denen Hans Eisenring mit dem italienischen Designer Antonio Lupi zusammenarbeitet, Fassaden- und Outdoor-Elemente sowie einen Seminar- und Eventbereich mit Funktionsküche.

Generell im Trend lägen gerade dunkle Steine - «sehr kompakt, leicht zu pflegen, langlebig und äusserst resistent», wie Eisenring sagt. Die Steine kommen aus der ganzen Welt, von Südamerika über Asien und Afrika bis zu Norwegen, Finnland oder Italien. Hans Eisenring sagt:

«Beim Abbau der Natursteinblöcke geht alles mit rechten Dingen zu und her. Wir arbeiten mit Lieferanten zusammen, die mit Dokumenten belegen, dass beispielsweise keine Kinderarbeit im Spiel ist.»

Allerdings sagt Eisenring auch, sein Unternehmen sei diesbezüglich ohnehin wenig gefährdet, «weil die Platten, die wir kaufen, nicht manuell bearbeitet worden sind».

Auch die Schweiz ist prominent vertreten

Ein Teil der Steine, die Hans Eisenring im Angebot hat. Bild: David Zangger/PD

Rund 5 Prozent der Steine kommen aus der Schweiz, vor allem aus dem Tessin und aus Graubünden, aber auch aus dem Jura. Und: Neben Tessiner Gneis und Bündner Gneis aus Andeer oder Vals findet sich auch Sandstein vom Bodensee und vom Zürichsee.

In den Neubau samt Einrichtung hat Hans Eisenring «eine zweistellige Millionensumme» investiert. Den Geschäftsgang beschreibt der Patron als sehr gut. Trotz des Werkumzugs stieg der Umsatz des ganzen Unternehmens 2020 um rund 7 Prozent. 2021 werde man erneut zulegen, und die Auslastung sei sehr gut.

Aktiv in der ganzen Deutschschweiz

Insgesamt beschäftigt Eisenring über 250 Festangestellte und 50 bis 60 Temporärkräfte. Allein am Hauptsitz der Firma in Sirnach sind es über 100 Mitarbeitende. Hinzu kommen das eigene Servicecenter, das Logistikcenter in Münchwilen sowie die Ausstellungen und Verkaufspunkte in Volketswil ZH und Oensingen SO, womit Eisenring die ganze Deutschschweiz abdecken kann.

Fumoir im Natursteinwerk der Hans Eisenring AG. Der Tisch ist aus hinterleuchtetem Onyx. Bild: Tobias Garcia (8. März 2021)

Ein Thema ist auch, wie überall im Handwerk, der Fachkräftemangel. Einen Steinwerker-Lehrling hat er momentan keinen, «weil wir einfach keinen gefunden haben». Zu Gute kommt ihm allerdings, dass das topmoderne Werk in Matzingen als Arbeitgeber attraktiver ist als der alte Standort in Pfyn.

Alle vier Kinder, drei Töchter und ein Sohn, arbeiten im Unternehmen bereits mit. Sie bilden die zweite Generation des Familienunternehmens der Hans Eisenring AG.