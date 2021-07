Google-Alternative: Egnacher Swisscows AG will weiter an Börse

Suchmaschinen Egnacher Softwareschmiede geht in die nächste Runde gegen Google: Der Börsengang wird weiter verfolgt Die Egnacher Swisscows AG legt im Kampf um Marktanteile bei Suchmaschinen nach. Zum Jahresende sollen weitere Partizipationsscheine für neues Kapital ausgegeben werden. Stefan Borkert 15.07.2021, 05.00 Uhr

Den Schutz der Privatsphäre bei der Suche im Internet sowie keine Überwachung, verspricht Swisscows aus Egnach. Fotolia

Mit 10'000 Partizipationsscheinen (PS) für Anleger ist die Swisscows AG Ende März in die Offensive gegangen. Ursprünglich war ein Börsengang (IPO) geplant. Doch die Pandemie hat diese Pläne durchkreuzt. Das Thema ist allerdings nicht vom Tisch. Gründer und CEO Andreas Wiebe sagt:

«Es hindert uns nichts daran, an die Börse zu gehen. Wir warten nur noch den richtigen Moment ab.»

Seit sieben Jahren ist Swisscows als datensichere und alternative Suchmaschine auf dem Markt. Inzwischen kann man mit der Thurgauer Erfindung quer über den Erdball im Internet suchen. Allein in Europa verzeichnet der Google-Konkurrent monatlich mehr als 35 Millionen Anfragen, Tendenz steigend. Derzeit sei Swisscows zum Beispiel in den USA, den Niederlanden und Spanien ein Renner.

Die 10'000 Partizipationsscheine zu 150 Franken waren jedenfalls rasch unter die Leute gebracht. Bei Swisscows war man überrascht. In nur vier Wochen seien sie verkauft gewesen. Das zeige, dass an einer datensicheren Suchmaschine wie Swisscows Interesse bestehe. Wiebe:

«Nachgefragt wurde aus der ganzen Welt. Wir konnten leider nicht alle bedienen.»

Gibt es einen IPO, dann werden die PS in Aktien umgewandelt. Und womöglich werden bald weitere PS ausgegeben. «Da das Interesse an den PS von Swisscows so gross ist und wir ausserdem noch viel vorhaben, planen wir, Ende des Jahres nochmal weitere PS auszugeben.»

Dass besonders bei einem Börsengang durch Aktionäre, vielleicht auch einen Ankeraktionär, die Unabhängigkeit und Flexibilität in den Entscheidungen verloren gehen könnte, ist Wiebe bewusst. Deshalb werde man sich extern auch gut beraten lassen. Die Swisscows AG gehört zur Hulbee-Gruppe, die Wiebe ebenfalls gegründet hat. Derzeit lege man den Focus auf die Swisscows AG. Das Unternehmen wachse, besonders in den USA. Möglicherweise werde dort noch dieses Jahr eine Niederlassung eröffnet.

Trotz des Marktanteils von Google, der, laut NZZ, bei 95 Prozent liegen dürfte, will Wiebe seine Nische ausbauen. Google muss ich in den USA derzeit mit fünf Klagen und Kartellverfahren auseinandersetzen. Die Google-Mutter Alphabet ist bereits wegen des Shops Google Play Store zu einer Strafe von 5,15 Milliarden Dollar verknurrt worden. Gegenüber der aktuellen Ausgabe von «Marketwatch» sagte Wiebe:

«Googles Datenschutzrichtlinien sind ein Witz im Vergleich zu den mehr als 20 anderen Suchmaschinen, die sich verpflichten, Nutzer und Nutzerdaten nicht zu verfolgen.»

Weil Google Nutzerdaten monetarisiere, werde Druck auf andere Suchmaschinen-Konkurrenten ausgeübt, das Gleiche zu tun, um konkurrenzfähig zu sein.

Die Firma Mount10 bietet Sicherheit, indem sie Platz für Daten Server von Kunden wie Swisscom in den Tiefen der Schweizer Alpen anbietet.

«Swisscows kann keine Daten weitergeben, weil Swisscows keine Daten sammelt.» User könnten vertraulich und ohne Überwachung surfen. «Unsere Leidenschaft liegt darin, Menschen vor Überwachung zu schützen.» Deshalb habe man es sich zur Aufgabe gemacht, für die Internetnutzer einen Schutzraum zu bieten. Wiebe: «Unsere Suchmaschine Swisscows ist dabei erst der Anfang.» Man müsse den grossen Unternehmen wie Facebook, Whatsapp und Google etwas entgegensetzen. Viele Menschen würden sich durch die Überwachung bedroht fühlen.

Neben dem Kampf um Anteile am Googlekuchen bei der Internetsuche konzentriert man sich in Egnach auch auf die Hulbee Enterprise AG, die auf die Suche nach Daten in Unternehmen spezialisiert ist. Auch hier sieht Wiebe noch gute Wachstumschancen.