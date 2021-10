Nachfolgeregelung St.Galler Egeli Informatik übernimmt Arboner Xmatik Egeli Informatik erweitert ihr Portfolio an Business-Software um die Lösungen für Transport und Logistik von Xmatik. Alle Mitarbeitenden von Xmatik sowie die bestehenden Büros in Arbon werden übernommen. Stefan Borkert 22.10.2021, 17.00 Uhr

Die Egeli Informatik ist ein Familienunternehmen in St.Gallen. Martin Egeli (rechts) und Eliane Egeli (Mitte) leiten die Geschäfte. Werner Egeli (links) ist Verwaltungsratspräsident.





Nik Roth

Die Egeli Informatik AG aus St. Gallen hat zum 1. Oktober die Xmatik AG mit Sitz in Arbon übernommen. Das schreiben beide Unternehmen in einem Communiqué. Damit wächst Egeli auf insgesamt rund 80 Mitarbeitende an vier Standorten in der Schweiz an. Die 2002 gegründete Xmatik ist eine der führenden Anbieterinnen von Transport-Software in der Schweiz. Mehr als 1500 Firmen vertrauen im Transportmanagement, der Auftragsdisposition, der Fahrzeugkommunikation und der Tachoauswertung auf die Lösungen aus Arbon. Die Übernahme durch Egeli Informatik wurde im Rahmen der Nachfolgeplanung bei Xmatik eingeleitet und stellt damit die Weiterführung des Unternehmens für Kunden und Mitarbeitende sicher. Eliane Egeli, CEO von Egeli Informatik sagt: