Nachfolgeregelung Goba sprudelt neu bei der Pfisterstiftung Gabriela Manser, Co-CEO und Miteigentümerin der Goba AG, verkauft im Rahmen der Nachfolgelösung 90 Prozent des Unternehmens an die F.G. Pfister Beteiligungen AG in Suhr. Stefan Borkert 02.03.2022, 09.30 Uhr

Bei der Goba AG wird Mineralwasser in Gontenbad abgefüllt. PD

Die Goba AG, Mineralquelle und Manufaktur in Gontenbad gehört zu den kleinsten Mineralwasserproduzenten der Schweiz. Jetzt hat das Unternehmen die Nachfolge geregelt und schlüpft unter das Dach der Suhrer Pfisterstiftung. Bekannt wurde das Unternehmen unter anderem durch seine Flauder-Linie. Die F.G. Pfister Beteiligungen AG hat mit der Übernahme von 90 Prozent an der Appenzeller Goba AG innerhalb von zwei Jahren die sechste Beteiligung an einem Schweizer KMU getätigt und nun die erste in der Konsumgüterbranche.