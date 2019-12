Nach der Pleite der Tuchschmid AG in Frauenfeld: Die Jobsuche hat schon begonnen 100 Mitarbeiter der konkursiten Stahl- und Glaskonstruktionsfirma Tuchschmid AG stehen auf der Strasse. Erste Thurgauer Unternehmen, die Fachkräfte suchen, haben sich bereits gemeldet. Stefan Borkert 17.12.2019, 05.00 Uhr

2018 verlädt Tuchschmid die Eisenplastik «Silhouette» von Markus Graf und Gabriel Mazenauer. Die Stahlkonstruktion der neuen Ankunftshalle am St.Galler Bahnhof ist von Tuchschmid. Im Februar 2011 zerstörte ein Grossbrand eine Halle der Tuchschmid AG.

Die Nachwehen sind noch immer zu spüren. Nach 170 Jahren hat am vergangenen Freitag die Frauenfelder Stahlspezialistin Tuchschmid AG ihr Aus verkündet. Die Pleite war wegen Überschuldung nicht mehr aufzuhalten gewesen. Die Nachricht kam überraschend. Auch bei der Tripartiten Kommission im Thurgau wusste man nicht Bescheid. Tuchschmid hatte eigentlich einen guten Ruf. Auch was der Umgang mit Mitarbeitern angeht, sei das Unternehmen nicht negativ aufgefallen, sagt Anke Gähme, Regionalleiterin der Gewerkschaft Unia Ostschweiz- Graubünden.

Anke Gähme, Regionalleiterin Unia Ostschweiz. Bild: Andrea Stalder

Anders als bei Massenentlassungen werden in solchen Fällen, wenn die Bilanz beim Konkursamt deponiert wird, keine Konsultationsverfahren oder Ähnliches eingeleitet. Die Arbeit steht auf der Stelle still. Der Konkursverwalter übernimmt. Firmeneigentümer und Geschäftsleitung dürfen nicht mehr in die Abläufe eingreifen.

Ostschweizer Industrie hat 1500 Arbeitsplätze verloren

In den letzten eineinhalb Jahren sind allein in der Ostschweiz 1500 Arbeitsplätze im indus­triellen Sektor vernichtet worden, sagt Gewerkschafterin Gähme. Die 100 Stellen von Tuchschmid sind da noch nicht eingerechnet. Wie auch das Thurgauer Arbeitsamt ist Gähme froh, dass es der Wirtschaft in der Ostschweiz noch gut geht, dass die Arbeitslosigkeit tief ist.

Judith Müller, stellvertretende Leiterin des Thurgauer Arbeitsamts, erklärt, dass man sofort Massnahmen eingeleitet habe. Derzeit würden die Daten der Mitarbeiter erfasst. Das zuständige RAV (Regionale Arbeitsvermittlung) Frauenfeld habe alle Hände voll zu tun.

«Die ehemaligen Vorgesetzten bei der Tuchschmid AG schreiben noch Arbeitszeugnisse.»

Zum Glück sei die Lage auf dem Arbeitsmarkt ganz gut, sagt Müller. Aber für die einzelnen Personen sei das sicher eine Umstellung. Ob wirklich alle sofort eine neue Stelle finden, kann sie nicht sagen. Dennoch hätten sich bereits Thurgauer Firmen gemeldet, die Personal, vor allem Fachkräfte suchen. Wenn vor dem Konkurs noch Löhne bezahlt wurden, dann entfalle die Insolvenzentschädigung. Arbeitnehmer ohne Stelle würden dann Arbeitslosengeld beziehen. Dass ein Konkurs so überraschend kommt, ist, zumindest in der Ostschweiz, eher selten. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung wird in diesem Fall geglaubt, dass sie bis zum Schluss alles versucht haben, um das 170 Jahre alte Traditionsunternehmen zu retten.

Noch an der Weihnachtsfeier vor gut einer Woche war vom drohenden Konkurs nicht die Rede. Vergangenen Freitag dann mussten die Arbeitsplätze geräumt und die Schlüssel abgegeben werden. Der Dezemberlohn wird vom Betrieb nicht mehr bezahlt. Über die Höhe der Gläubigerforderungen kann das Thurgauer Konkursamt noch keine Auskunft geben.

Richard Nägeli, Verwaltungsratspräsident Tuchschmid AG Archivbild: Nana do Carmo

An den Banken lag es diesmal nicht

Verwaltungsratspräsident Richard Nägeli ist auch gestern noch gezeichnet vom Aus seiner Firma, bei dem auch er viel Geld verloren hat. «Es ist nicht einfach», betont er. Er hat den Weg des schrecklichen Endes dem des Schrecken ohne Ende vorgezogen. Warum die Firma nicht mehr zu retten war, kann er in einem Satz nicht beantworten. Es seien viele Faktoren, die da zusammengespielt hätten. Aufträge, mit denen zu wenig verdient wurde, die Lage auf dem Weltmarkt, die Finanz- und Wirtschaftskrise und der Frankenschock seien einzelne Teilaspekte. An den Banken habe es aber nicht gelegen. «Nicht in diesem Fall», sagt Nägeli.

Tuchschmid war als Spezialistin für Stahlbau international bekannt. Unter anderem hat das Unternehmen den Europäischen Stahlbaupreis gewonnen.