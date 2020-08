Nach der Leere des Lockdowns füllen Daheimgebliebene die Ostschweizer Geschäfte Hat der Lockdown den Detailhandel ins Elend gestürzt? Einige Nachrichten der letzten Zeit lassen das vermuten. Manor will fast 500 Stellen abbauen. Und das Spielwarengeschäft Zolli Bolli in der St.Galler Altstadt will bald die Türen für immer schliessen – nach über 150 Jahren. Tatsächlich hat der Lockdown die Branche über acht Milliarden Franken Umsatz gekostet, wie Zahlen des Marktbeobachters Retail Atlas zeigen. Kaspar Enz 22.08.2020, 05.00 Uhr

Nicht nur das Wetter lässt die Kunden wieder durch die Innenstadt bummeln. Bild: Michel Canonica

«Was in dieser Zeit verloren ging, kann man nicht mehr wettmachen», sagt Ralph Bleuer. Für den Detailhandel sei der Lockdown eine schlimme Zeit gewesen, sagt der Geschäftsführer der Papeterie Markwalder beim St.Galler Bahnhof und Präsident von Pro City, der Vereinigung der Innenstadt-Geschäfte. Manche Branchen, wie Gastronomen oder Reisebüros, hätten besonders gelitten. Trotzdem ist Bleuer wieder optimistisch. Als die Läden wieder öffnen durften, seien die Kunden noch zögerlich gewesen, wie die Händler auch. «Wir hatten keine Ahnung, wie es herauskommt.»

Ralph Bleuer Pro City St. Gallen

Doch das habe sich schnell geändert. «Es hat wieder Leben in der Stadt», sagt Bleuer. Ausländische Touristen fehlen zwar, dafür bummelten im Sommer die Zuhausegebliebenen und die Gäste aus anderen Landesteilen durch die Gassen der Altstadt. «Das Wetter hilft natürlich mit.» Aber es spiele noch mehr mit.

«In der Zeit des Lockdown haben viele wohl auch erkannt, was es bedeutet, eine lebendige Stadt zu haben, lokale Geschäfte. Der Solidaritätsgedanke hilft uns auch.»

Kunden sind froh um lokale Geschäfte

Zuversichtlich ist auch Marcel Amsler. Dass er den Zolli Bolli in der Altstadt schliessen muss, habe nicht so sehr mit der Lage der Branche zu tun. «Spielwaren laufen seit dem Lockdown gut», sagt Amsler, dessen Unternehmen zehn Spielwarenläden in der Schweiz führt, darunter auch die drei Standorte des Zolli Bolli in St.Gallen. «Wir hören vermehrt Komplimente, man ist froh, dass es uns gibt. Seit dem Lockdown kaufen die Leute bewusster, Beratung ist wichtiger geworden.»

Dies, obwohl der Onlinehandel mit Corona einen Boom erlebt. Nicht zuletzt im Spielwarenhandel. Laut Zahlen von Distanzhandel.ch, der den Ver­sand- und Onlinehandel analysiert, lag dieser im Bereich Hobby und Spielwaren im ersten Halbjahr 76 Prozent über dem Vorjahr. Ob davon Händler wie Zolli Bolli profitieren könnten, sei fraglich, sagt Amsler. «Aber Online ist auch für uns wichtig.» Es sei ein Schaufenster. «Der Götti sieht in unserem Onlineshop, ob es ein bestimmtes Spielzeug in einem bestimmten Laden gibt», sagt er. So könne er es direkt abholen, anschauen und sogar ein Päckli machen lassen. Das sei oft praktischer als es sich zu bestellen. «Deshalb sehe ich immer noch gute Chancen für den stationären Handel.»

Onlineshop als Schaufenster

Auch andere haben während des Lockdown den Onlinekanal als Ergänzung entdeckt. So führte Mode Weber einen Onlineshop ein – obwohl die Ostschweizer Modekette dem Onlinehandel lange skeptisch gegenüberstand. «Zuerst wollten wir während des Lockdown präsent bleiben», sagt Geschäftsleitungsmitglied Lukas Weber. Der Onlineshop werde aber weitergeführt. «Wir wollen nicht das ganze Sortiment abbilden», sagt er. «Das wäre zu aufwendig. Aber als Schaufenster ist online gut geeignet.»

Für den Modehandel war der Lockdown besonders schwer: Viele Geschäfte blieben auf saisonalen Kleidern sitzen. «Jetzt müssen wir die Ware vergünstigt verkaufen, das hat auch zu einem gewissen Preiskampf geführt», sagt Weber. Aufholen könne man die zwei Monate wohl nicht. «Aber die Leute kommen wieder gerne in die Läden», sagt er. «Man schätzt auch wieder Läden, die regional verankert sind.» Gerade in Grenznähe. «Der Laden im Rheinpark arbeitet gut.» Denn trotz Grenzöffnung bleiben viele Kunden lieber in der Schweiz.

Urban Ruckstuhl Bodan AG, Kreuzlingen

Auch Einkaufstouristen bleiben zu Hause

Das freut auch Urban Ruckstuhl, der nebst der Druckerei auch eine Buchhandlung und Papeterie führt – in Kreuzlingen, einen kurzen Fussmarsch von der Konstanzer Konkurrenz entfernt. «Wir haben erfreuliche Zahlen, wir sind seit Ende des Lockdown durchwegs über dem Vorjahr», sagt er. Auch von anderen Läden höre man positive. Wohl auch deshalb, weil man hier, anders als in Deutschland, nicht mit der Maske einkaufen müsse.

«Aber in der Zeit des Lockdown haben doch einige Leute erkannt, dass es auch diesseits der Grenze attraktive Läden gibt – und weniger Verkehr.»

Dafür hat Ruckstuhl aber auch etwas getan. «Wir haben unsere Präsenz in den sozialen Medien erhöht», sagt er. «Das hat wohl auch gewirkt.»

Einheimische Geschäfte, bewussteres Einkaufen

Mit neuen Ideen im Netz experimentierte während des Lockdowns auch Rahel Mansers Chäslade in Appenzell. Über die Website des Ladens konnte man im Laden stöbern und telefonisch bestellen. Die Funktion gibt es noch. «Aber man braucht Zeit», sagt Inhaberin Manser. Und die fehlt immer mehr, gerade jetzt. «Es läuft gut, wir haben Touristen aus der ganzen Schweiz», sagt sie. Einige Einheimische würden deshalb während der Ferien das Dorf meiden. Aber dass sich die Kunden mehr auf einheimische Geschäfte und bewussteres Einkaufen besinnen, sehe sie auch. «Das Biosortiment läuft sehr gut», sagt Manser. «Hoffen wir, dass etwas davon übrig bleibt.»

Auch Ralph Bleuer hofft, dass der Solidaritätsgedanke erhalten bleibt, auch wenn Corona kein Thema mehr ist. Aber trotz aller Zuversicht sieht er für die Branche auch einige dunkle Wolken am Himmel. «Wie es für uns weitergeht, hängt auch von der Wirtschaftsentwicklung ab. Kommt eine Entlassungswelle, leidet auch der Konsum.»