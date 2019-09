Nach dem Börsengang: Mitarbeiter von Stadler Rail machen Kasse

Rudolf Rechsteiner, Präsident der Anlagestiftung Ethos. (Bild: Gaëtan Bally/Keystone)

Für Ethos-Präsident Rudolf Rechsteiner hat der Börsengang von Stadler Rail einen schalen Beigeschmack

Der Börsengang von Stadler Rail war der bisher grösste in Europa in diesem Jahr. Davor hatte sich Anfang April die Tessiner Medizintechnikfirma Medacta erfolgreich dem Publikum geöffnet. Und seit einer Woche werden die Papiere von Alcon an der Schweizer Börse gehandelt.