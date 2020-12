Nach Cyberattacke: Huber+Suhner nimmt Produktion schrittweise wieder auf Die Produktion ist an den Schweizer Standorten des Herisauer Konzerns wieder angelaufen. Die Cyberattacke ist aber nicht ausgestanden: Eine unbekannte Täterschaft macht Datenbesitz geltend, meldet Huber+Suhner. Das Unternehmen arbeite intensiv mit Experten und Behörden zusammen. Kaspar Enz 16.12.2020, 23.01 Uhr

Die Herisauer Huber+Suhner produziert auch Glasfaserkabel. Bild: ky/Gaetan Bally

Am 14. Dezember berichtete der Herisauer Industriekonzern Huber+Suhner eine Cyberattacke auf sein IT-Netzwerk. Um weiteren Schaden abzuwenden deaktivierte das Unternehmen sämtliche Arbeitsstationen weltweit.

Betrieb wird gestaffelt wieder aufgenommen

Seither habe das Unternehm intensiv mit dem Outsourcing-Partner für die IT-Infrastruktur und weiteren Experten zusammengearbeitet, und alle Systeme geprüft, teilte das Unternehmen am späten Mittwochabend mit. Nach einer eingehenden Testphase konnten heute erste Produktionsaufträge an den Schweizer Standorten wieder einwandfrei abgearbeitet werden. In den Werken weltweit werden parallel dazu die Voraussetzungen für eine sichere Wiederaufnahme der Produktionsaktivitäten geschaffen.

Auch zentrale Dienste wie Finanzwesen oder Personaladministration würden laufend wieder in Betrieb genommen.

Huber+Suhner will Lieferverzögerungen bis Jahresende abbauen



Der Unterbruch der Produktion an den verschiedenen Standorten habe vereinzelt zu einer Verzögerung der Auslieferung von Kundenaufträgen geführt, heisst es in der Mitteilung weiter. Huber+Suhner stehe im Kontakt mit den Kunden und gehe davon aus, dass die Verzögerungen bis zum Jahresende abgebaut werden können.

Untersuchung und Analyse des genauen Sachverhalts laufen weiter

Der Cyberangriff ist aber noch nicht ausgestanden. Eine unbekannte Täterschaft mache geltend, im Besitz von Daten von Huber+Suhner zu sein. Zum jetzigen Zeitpunkt nehme das Unternehmen nicht an, dass es sich dabei um kritische Daten handle, heisst es in der Mitteilung.

Trotzdem wolle sich das Unternehmen nicht erpressen lassen. Die Untersuchung der Cyberattacke sowie die Analyse des genauen Sachverhalts, der dazu geführt hat, würden auch weiterhin mit hoher Intensität und in enger Zusammenarbeit mit Experten für Cybersicherheit sowie den Behörden vorangetrieben, schreibt Huber+Suhner. .