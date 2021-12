Mostobsternte Fast 90 Prozent der Mostobstmenge: Der Thurgau ist das Mostmekka der Schweiz Thurgauer Mostereien verarbeiten fast 90 Prozent des Schweizer Mostobstes. Die Ernte von 2020 gleicht Mindermenge von 2021 aus. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 04.12.2021, 05.00 Uhr

Mostobst aus der ganzen Ostschweiz wird bei der Mosterei Möhl angeliefert. Bild: Urs Bucher

Er hat jahrzehntelange Erfahrung in Sachen Mostobst. Ernst Möhl schüttelt den Kopf und sagt, dass die jetzige Situation doch an den Ungeimpften liege. Wären alle geimpft, würde auch die Gastronomie so gut wie normal laufen. Fünf Monate geschlossene Gasthäuser seien auch an der Mosterei Möhl nicht spurlos vorüber gegangen. Der Verkauf im Detailhandel habe die Ausfälle in der Gastronomie nicht kompensieren können. Hingegen hätten die vollen Lager aus dem Jahr 2020 den Ernteausfall ausgleichen können.

Mehr Besucherinnen im Möhl-Museum

Möhl ist aber keiner, der jammert. Er setzt auf das kommende Jahr und dass die Schweizer Bevölkerung Ferien im eigenen Land macht und Möhl Produkte konsumiert. Das Möhl-Museum in Stachen-Arbon jedenfalls konnte sich nicht beklagen. Es habe deutlich mehr Besucherinnen und Besucher verzeichnet. 2022 werde es wieder aufwärts gehen, ist er überzeugt. Über neue Produkte dürfe er allerdings nichts sagen. Sein Sohn habe ihn strikt zu Stillschweigen verpflichtet. «Aber wir haben ja immer etwas in der Pipeline», sagt Möhl.

Mit Blick auf die Ernte und Verarbeitung erklärt er, dass 88 Prozent des gesamten Schweizer Obstes dieses Jahr in der Ostschweiz verarbeitet wurden. Das sei das eigentliche Aussergewöhnliche und nicht die sehr tiefe Erntemenge.

Die Mosterei in Oberaach verabeitet 90 Prozent des Mostobstes von Ramseier. Reto Martin

Unwetter verhageln die Mostobsternte

Ramseier Suisse bestätigt, dass 90 Prozent der 21'800 Tonnen Mostobst, die an Ramseier geliefert wurden, in der Mosterei in Oberaach zu Saft veredelt worden seien. Bei Möhl sind es ebenfalls gut 20'000 Tonnen Mostobst gewesen, die verarbeitet wurden. «Wir liegen im Rahmen der normalen Alternanz», sagt Möhl. Aber in Bern, Zürich und der Innerschweiz sei die Ernte dieses Jahr viel geringer ausgefallen wegen den Wetterkapriolen. Diese Regionen seien sehr hart von den Unwettern im Sommer getroffen worden und hätten nur geringe Erntemengen abliefern können. Er ergänzt:

Ernst Möhl, Verwaltungsratspräsident Mosterei Möhl AG Arbon Donato Caspari

«Normalerweise werden im Durchschnitt 75 Prozent des Schweizer Mostobstes in der Ostschweiz verarbeitet. Dieses Jahr waren es gut 88 Prozent.»

Gemäss dem Schweizer Obstverband haben die gewerblichen Mostereien in diesem Jahr 42250 Tonnen Mostäpfel, also 30 Prozent weniger als im Durchschnitt, und 3800 Tonnen Mostbirnen verarbeitet. Bei den Mostbirnen ist das die geringste Menge seit dem Jahr 1993.

