Mögliche Konkurswelle, Liquiditätsengpässe und Überarbeitung der Lieferketten - diese Themen gewinnen in der Ostschweizer Wirtschaft an Bedeutung

Die Ostschweizer Wirtschaft bleibt fragil, die Unternehmen versuchen, ihre betriebliche und finanzielle Widerstandskraft zu stärken. Dies mit einer Überprüfung der Lieferketten und Investitionen in die Digitalisierung. Allerdings scheinen Reserven zur Neige zu gehen, was Investitionen wiederum erschwert. In der Frage, ob eine Konkurswelle droht, sind die Firmen gespalten. Ökonom Alessandro Sgro versucht zu beschwichtigen.