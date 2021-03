VERPACKUNGEN Wellkarton boomt: Model Group schraubt die Investitionen nach oben Weniger Umsatz, aber die Produktion von Wellkarton nimmt bei der Weinfelder Firmengruppe laufend zu. Dahinter steckt unter anderem der zunehmende Onlinehandel. Model investiert nun tüchtig in den Ausbau der Papierfabriken und der Wellkartonherstellung. Thomas Griesser Kym 15.03.2021, 18.00 Uhr

Verpackungskarton der Model Group. Bild: PD

859 Millionen Franken hat die Weinfelder Model Group im Jahr 2020 umgesetzt. Das sind 9 Prozent weniger als im Vorjahr und 13 Prozent weniger als 2018, als die Gruppe an der Milliardenmarke gekratzt hatte.

Wie kommt's? Model nennt zwei Hauptgründe: Erstens lag der Durchschnittspreis der Wellkartonverpackungen tiefer, und zweitens hat Model wie schon im Vorjahr erneut mehr selbst produziertes Papier zur Herstellung des Wellkartons verwendet. Das drückt zwar auf den Umsatz, aber nicht auf den Gewinn.

Rohstoff wird teurer

Doch im laufenden Jahr ist eine Trendwende in Sicht, wie auf Anfrage Firmeninhaber Daniel Model sagt. Denn:

«Die Altpapierpreise steigen markant.»

Altpapier aber ist ein wichtiger Rohstoff für die Papierherstellung. Wird das Papier für die Kartonproduktion teurer, werden die Hersteller auch die Kartonpreise anheben.

Wellkarton ist immer gefragter, Vollkarton immer weniger

Daniel Model, Inhaber der Model Group. Bild: Reto Martin

Wegen der Volatilität beim Papier gibt Model denn auch lieber die Mengen an, was den eigentlichen Absatzerfolg spiegle. Und hier zeigt sich: 2020 hat die Firmengruppe, die 14 Produktionswerke in fünf europäischen Ländern führt, einerseits gut 1,5 Milliarden Quadratmeter Wellkartonbögen hergestellt, ein Plus von gut 4 Prozent, und 408'400 Tonnen Wellkartonpapier, ein Plus von 1 Prozent. Andererseits stellte Model 18'600 Tonnen Vollkartonverpackungen her, ein Minus von 13 Prozent.

Damit hält auch dieser Trend an: mehr Wellkarton, weniger Vollkarton. Daniel Model erklärt:

«Wellkartonverpackungen sind die bevorzugte Verpackung im E-Commerce-Geschäft.»

Damit profitiert also auch Model vom zunehmenden Onlinehandel und der steigenden Päckliflut. Hinzu komme, dass bei den Anstrengungen, bei Verpackungen Kunststoff zu ersetzen, ebenfalls Wellkarton im Fokus stehe. Model rechne damit, dass der allgemeine Erfolg von Wellkarton als zunehmend bevorzugtes Verpackungsmaterial auch 2021 den Wellkartonabsatz steigern werde.

Model investiert in der Schweiz «erheblich»

Die Model Group beschäftigt 4225 Mitarbeitende nach 4287 im Vorjahr. In der Schweiz sind es 819 nach 899 vor Jahresfrist. Das Werk in Au wurde wie geplant geschlossen. Die Ertragslage wird von Daniel Model als «zufrieden stellend» beschrieben.

2020 investierte Model 57,2 Millionen Franken (+18 Prozent) zur Steigerung der Qualität und Produktivität. Für 2021 geht Model von 75 Millionen Franken aus.

Wohin fliesst das Geld hauptsächlich? Laut Daniel Model wird in der Schweiz «erheblich» in die beiden Papierfabriken in Weinfelden und Niedergösgen sowie in das Wellkartonwerk in Weinfelden investiert. In Polen baut man ein Verarbeitungswerk zu einem integrierten Wellkartonwerk aus, in Tschechien werden die Kapazitätsgrenzen im Maschinenpark erweitert, und in Deutschland ist es ein Hochregallager.