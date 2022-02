Tram-Trains für Israel: Stadler nimmt neuen Anlauf im Nahen Osten

Mobilität Tram-Trains für Israel: Stadler nimmt einen neuen Anlauf im Nahen Osten Der Ostschweizer Schienenfahrzeugbauer versucht erneut, in Israel Fuss zu fassen. Nachdem Stadler 2017 mit einer Bewerbung für Doppelstöcker gescheitert war, bietet man nun im Rahmen eines Konsortiums Fahrzeuge für eine neue Bahnstrecke zwischen Haifa und Nazareth an. Doch die Konkurrenz ist namhaft und zahlreich. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 11.02.2022, 18.00 Uhr

Visualisierung eines Tram-Trains für die Strecke Haifa–Nazareth. Bild: TransIsrael

Nofit nennt sich die geplante Bahnlinie, was auf Hebräisch «landschaftlich reizvoll» bedeutet. Vorgesehen ist der Bau einer 41 Kilometer langen Strecke zur Verbindung Haifas, der nordisraelischen Hafenstadt am Mittelmeer, und dem östlich gelegenen Nazareth in Galiläa im Landesinneren. Täglich sollen 100'000 Fahrgäste befördert werden.

Nun hat die staatliche Verkehrsinfrastrukturgesellschaft und Projektträgerin TransIsrael sechs Konsortien vorqualifiziert. Damit sind alle Konsortien im Rennen, die ihre Bewerbungsunterlagen eingereicht hatten. Es geht darum, im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft die Bahnlinie zu finanzieren, zu planen, zu bauen, zu betreiben und Instand zu halten. Dies enthält den Aufbau der Elektrifizierung, der Signaltechnik und der Steuerungssysteme, die Beschaffung des Rollmaterials, dessen Wartung in einem neuen Depot in Kiryat Ata und den Betrieb der Bahn.

So setzt sich das Konsortium um Stadler zusammen

Stadler ist Teil eines Konsortiums, das aus sechs Firmen besteht. Die fünf Partner sind die italienische Hitachi Rail, die israelische Infrastrukturfirma Shikun & Binui, die grösste israelische Intercitybusgesellschaft Egged, die indische Infrastrukturfirma Texmaco und die australische Servicegesellschaft Downer.

Die geplante Bahnlinie zwischen Haifa und Nazareth. TransIsrael

Stadler und Hitachi wären im Fall eines Gewinns der Ausschreibung wohl zuständig für die Lieferung des Rollmaterials, dessen Wartung und die Signaltechnik. Geplant ist die Beschaffung von 30 bis 40 Tram-Trains, einer Mischung aus S-Bahn und schneller Strassenbahn, die mit bis zu 100 km/h Haifa und Nazareth und die dazwischen liegenden Städte bedienen sollen.

Es werden 20 Haltestellen gebaut, und während des Stossverkehrs sollen Züge im Vier-Minuten-Takt fahren. Stadler-Kommunikationschefin Gerda Königstorfer bittet auf Anfrage «um Verständnis, dass Stadler sich nicht zu laufenden Ausschreibungsverfahren äussert».

So soll die Bahnlinie Haifa–Nazareth aussehen: 20-sekündiges Projektvideo auf Hebräisch. Video: TransIsrael

2017 hatte Stadler in Israel das Nachsehen

Der Wert dieser Ausschreibung, die als zweite Phase (Infra 2) gilt, wird auf 940 Millionen bis 1,25 Milliarden US-Dollar (875 Millionen bis 1,16 Milliarden Franken) veranschlagt. Hinzu kommen die Kosten für die erste Phase (Infra 1), in der es um Bauarbeiten geht (Brücken, Strassen, Unterführungen, Parkplätze usw.). Vorarbeiten dafür sind bereits im Gang. Die Gesamtkosten des Projekts werden auf 2 Milliarden Dollar geschätzt.

Vor ein paar Jahren ist Stadler mit einer Bewerbung in Israel gescheitert. Damals ging es um 60 elektrische Doppelstöcker im Wert von 910 Millionen Dollar. Die israelischen Staatsbahnen vergaben den Auftrag 2017 schliesslich an den deutschen Siemens-Konzern. Nun nimmt Stadler erneut Anlauf in Israel.

Die Stadler-Konkurrenz schläft nicht

Doch auch bei den fünf konkurrierenden Konsortien sind jeweils namhafte Bahnbauer dabei: die französische Alstom, die russische Transmashholding, die chinesische CRRC, die polnische Pesa und die spanische CAF. Hinzu kommen ein paar weitere europäische und chinesische Firmen und in jedem Konsortium mindestens ein israelisches Unternehmen.

Visualisierung einer Haltestelle. Bild: TransIsrael

