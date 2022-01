Stadler zieht grössten Auftrag in der Firmengeschichte an Land

Mobilität «Grösster Auftrag in der Unternehmensgeschichte»: Stadler liefert bis zu 504 Tram-Trains im Wert von vier Milliarden Euro Sechs Verkehrsgesellschaften aus Deutschland und Österreich bestellen bei Stadler zunächst 246 Fahrzeuge für 1,7 Milliarden Euro. Hinzu kommt eine Option auf bis zu 258 weitere Tram-Trains. Der Vertrag umfasst auch die Instandhaltung während bis zu 32 Jahren. Thomas Griesser Kym Aktualisiert 17.01.2022, 08.23 Uhr

Visualisierung der Tram-Trains des Typs Citylink von Stadler für sechs Kunden in Deutschland und Österreich. Bild: PD

Tram-Trains, das sind schnelle Strassenbahnen, die bei entsprechender Konfiguration auch als Überlandbahn eingesetzt werden können. Mit seinem Fahrzeug des Typs Citylink, der auf Hauptstrecken bis zu 100 km/h schnell fahren kann, hat Stadler nun einen Volltreffer gelandet und eine internationale Ausschreibung namens VDV-Tram-Train gewonnen.

Bisher hat der Ostschweizer Schienenfahrzeughersteller den Citylink rund 150 Mal verkauft. Nun kommt ein Rahmenvertrag über bis zu 504 Fahrzeuge hinzu. Der Gesamtwert beträgt laut Mitteilung bis zu vier Milliarden Euro. Laut Stadler ist dies «der grösste Auftrag in der Unternehmensgeschichte». Fix bestellt werden 246 Tram-Trains für 1,7 Milliarden Euro.

Beginn einer langjährigen Partnerschaft

Auftraggeber sind vier Verkehrsunternehmen aus Deutschland und zwei aus Österreich: Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe, die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (Karlsruhe), das Saarbahn-Netz (Saarbrücken), der Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb sowie die Schiene Oberösterreich und das Land Salzburg.

Die ersten vier Fahrzeuge werden laut den Angaben 2024 an die Saarbahn geliefert. Stadler spricht vom Beginn einer langjährigen Partnerschaft mit dem Konsortium. Dafür spricht nicht nur das Volumen der Erstbestellung, sondern auch die Option, 258 weitere Fahrzeuge zu bestellen sowie die Instandhaltung der Tram-Trains durch Stadler während bis zu 32 Jahren.

Dreiteilige Fahrzeuge in unterschiedlicher Konfiguration

Zieht einen Grossauftrag an Land: Stader-Chef Peter Spuhler. Bild: Gian Ehrenzeller/KEY

Stadler-Chef Peter Spuhler äussert sich stolz auf den Gewinn der Ausschreibung und sagt: ««Für die Konstruktion eines Tram-Train-Fahrzeugs braucht es Erfahrung, und diese besondere Ausschreibung erfordert zudem die Fähigkeit, individuelle Lösungen und Standard zu verbinden. In beiden Bereichen ist Stadler seit jeher zu Hause und ein Vorreiter der Branche.» Mit dem Citylink könnten die Kunden Stadt und Umland umstiegsfrei vernetzen.

Alle Fahrzeuge werden in dreiteiliger Ausführung geliefert. Je nach Lieferort und Kunde variieren die Länge der Fahrzeuge, die Anzahl Türen, die Einstiegs- und Kupplungshöhe sowie die Konfiguration. Alle Fahrzeuge werden mit Klimaanlage sowie Mehrzweckbereichen mit jeweils zwei Rollstuhlplätzen ausgestattet.

Sonderwünsche wie Toiletten oder Gepäckablagen

Je nach Einsatzort werden die Tram-Trains individuell ausgestattet. Beispielsweise werden die Fahrzeuge für die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mit einer Toilette sowie einer Vorbereitung für Velohalterungen versehen, während die Schiene Oberösterreich unter anderem Gepäckablagen wünscht.

Federführend im Konsortium sind die Verkehrsbetriebe Karlsruhe. Sie dienen auch als Vorbild mit ihrem «Karlsruher Modell», bei dem Stadtbahnen sowohl auf Eisenbahnstrecken im Umland als auch auf neugebauten Strassenbahnstrecken in der Stadt verkehren. Damit kombiniere die Regional-Stadtbahn die Vorteile der Eisenbahn im Umlandverkehr (schnelle Beförderung, eigenes Streckennetz) mit den Vorteilen einer Strassenbahn (dichte Erschliessung der Innenstadt).

Das Umsteigen am Bahnhof entfällt

Dieses Modell will auch der Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb umsetzen. Im Rahmen dieses Projekts lässt der Verband in der Region Neckar-Alb mit 700'000 Einwohnerinnen und Einwohnern gegenwärtig Strecken über 137 Kilometer elektrifizieren und ausbauen, und Strecken über 45 Kilometer werden neu gebaut respektive reaktiviert.

Die neue Stadtbahn unterwegs in der Tübinger Innenstadt

Damit will man Gemeinden und Städte in der Region verbinden und die Innenstädte von Reutlingen und Tübingen mit neuen Strecken erschliessen, was das Umsteigen am Bahnhof überflüssig macht. Auf dem Gesamtnetz von 205 Kilometern Länge sind 68 neue Haltestellen geplant. Die gesamten Bau- und Planungskosten werden auf 2,1 Milliarden Euro veranschlagt.