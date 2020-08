Mitarbeiter von TE Connectivity in Steinach rechnen mit dem Schlimmsten: Mögliche Massenentlassung ist dem kantonalen Amt bereits gemeldet worden Die Konsultationsfrist ist abgelaufen, jetzt prüft TE Connectivity Vorschläge zum Erhalt des Werks in Steinach. 259 Stellen stehen im Werk am Bodensee auf dem Spiel. Thomas Griesser Kym 05.08.2020, 05.00 Uhr

Weltweit beschäftigt TE rund 80'000 Mitarbeiter – 259 davon in der Produktion in Steinach. Bild: PD

Vergangenen Freitag um Mitternacht ist die Konsultationsfrist bei TE Connectivity in Steinach abgelaufen. Bis dahin konnten die Mitarbeitenden Vorschläge einreichen, um den Abbau von 259 Stellen, der mit der angedachten Schliessung des Produktionsstandorts des US-Elektronikkonzers verbunden wäre, abzuwenden oder zu mindern. TE-Sprecher Alexander Filz sagt auf Anfrage:

Alexander Filz

«Es sind diverse Vorschläge eingegangen, die sich an verschiedene Bereiche richten; sie werden jetzt sorgfältig geprüft.»

Über Inhalt und Substanz der Vorschläge will sich Filz mit Verweis auf die laufenden Prozesse nicht äussern. Das Unternehmen könne voraussichtlich am 11. August über das Ergebnis der Prüfung und darauf basierende Entscheide informieren.

Steckverbinder für die Autoindustrie

TE Connectivity stellt in Steinach Steckverbinder für die Autoindustrie rund um den Globus her. Das Unternehmen hat die mögliche Werksschliessung mit mehreren Faktoren begründet: Die anhaltende Schwäche des Automarktes, der konjunkturelle Abschwung, zu lange Lieferwege in die Wachstumsmärkte Asien, USA und Osteuropa sowie fehlende Perspektiven der Massenproduktion von Steckverbindern, weil der Trend zur Elektromobilität gehe. Und hierfür würden vermehrt komplexere Teile in kleinerer Stückzahl benötigt.

Damals war TE Connectivity flotter unterwegs: Die Schweizer Autorennfahrerin Simona de Silvestro in einem Rennen der IndyCar Series im Mai 2015 in Indianapolis in einem Boliden des Rennstalls Andretti Autosport und dessen Technologiepartner TE Connectivity. Bild: IndyCar Series/PD

TE Connectivity droht am Bodensee zu verschwinden

Aus Kreisen der Belegschaft ist Widerspruch zu vernehmen gegen dieses Argumentarium. Das TE-Werk in Steinach sei in Europa das Leadwerk des Konzerns und habe stets pünktlich und zuverlässig geliefert. Vielmehr sei das Werk zum Spielball eines Machtkampfs in der TE-Europaführung geworden und habe dort nach personellen Änderungen nun schlechte Karten. Die Rede ist gar davon, das Werk Steinach werde gezielt ausgeblutet, etwa indem in der Vergangenheit nach und nach eine grössere Anzahl Spritzguss- und Stanzwerkzeuge an TE-Standorte in anderen Ländern verschoben worden sei.

Filz will solche Vorwürfe nicht kommentieren. Auch dementiert er, dass eine Schliessung des Standorts Steinach bereits beschlossene Sache sei, wie Mitarbeitende vermuten. Filz sagt:

«Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch kein definitiver Entscheid getroffen worden.»

Zudem seien «weder schon Kündigungen ausgesprochen noch Mitarbeitende an andere TE-Standorte versetzt worden».

Das Steinacher Werk des Technologieunternehmens TE Connectivity steht vor der Schliessung. Bild: Luca Linder

TE hatte im Juni angekündigt, die 37 Mitarbeitenden in der Administration in Steinach würden weiterbeschäftigt. Diese sollen, so ist aus Belegschaftskreisen zu hören, auf längere Sicht ihren Arbeitsplatz nach Schaffhausen zügeln. Dort un­terhält der TE-Konzern seit Mitte 2009 den formellen Hauptsitz, nachdem dieser von Bermuda in die Schweiz verlegt worden war.

Vergangenen Oktober hat TE in Schaffhausen neue Räume angemietet. Mit einer allfälligen Übersiedlung der Stein­acher Administration in die Munotstadt droht der TE-Standort am Bodensee komplett zu verschwinden. Auch dazu will sich Filz nicht äussern.

Die Gewerkschaft Unia bleibt aussen vor

Karin Jung

Laut Karin Jung, Leiterin des Amts für Wirtschaft und Arbeit (AWA) beim Kanton St.Gallen, hat TE die mögliche Massenentlassung ordnungsgemäss gemeldet. Sollte es dazu kommen, würde das AWA an Ort und Stelle Informationsveranstaltungen für die Beschäftigten abhalten. Dabei würden diese beispielsweise instruiert, wie sie sich bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren anmelden können.

Nicht involviert ins Konsultationsverfahren ist die Gewerkschaft Unia. Regionalsekretärin Anke Gähme sagt, man habe Unia-Mitglieder in der TE-Belegschaft kontaktiert, diese aber nicht dazu bewegen können, die Gewerkschaft mit Verhandlungen mit der Werksleitung zu beauftragen. Diese habe sich deshalb auch nicht veranlasst gesehen, ihrerseits die Unia ins Boot zu holen, sagt Filz. Und: «Wir sind der Meinung, dass unsere Mitarbeitenden am besten wissen, was diesbezüglich angebracht ist.»