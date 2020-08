Mit Teamarbeit zum Sieg: Frauenfelder Firma zieht Grossauftrag der SBB an Land

Die Müller Frauenfeld AG wird seit 1971 als Familienunternehmen durch die Inhaber geführt. Mit Ihren Tochterunternehmungen ist die Gruppe vor allem in den Bereichen Gleisbau, Gleisunterhalt, Baustellensicherung, Zweiwegefahrzeugbau, Personalverleih, grabenloser Leitungsbau sowie Projektierung und Realisierung von Infrastrukturprojekten tätig. Die Gruppe verfügt über Standorte in Frauenfeld, Wilderswil, Biel, Arth-Goldau und Däniken. Sie beschäftigt mittlerweile rund 400 Mitarbeitende in der gesamten Schweiz. Davon arbeitet ein grosser Teil in Frauenfeld. (bor)