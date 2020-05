Mit Haut und Haar in Familienhand: Familie Baumann hat beim Kreuzlinger Pflegeproduktehersteller Rausch weiterhin das Sagen

Interview

Lucas Baumann, Chef des Kosmetikherstellers Rausch : «Ich war bereits als Kind ein grosser Kräuter-Süppli-Koch»

Als Bub experimentierte Lucas Baumann in der Kinderküche mit Salbei und Kamille. Heute führt er in dritter Generation den Kosmetikhersteller Rausch AG in Kreuzlingen. Im Interview erzählt er vom Haarewaschen während der Arbeitszeit, von Yoga im Büro und dem Erfolg des Familienunternehmens.