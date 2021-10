Migros sieht sich beim Recycling auf Kurs: Ostschweiz wartet ab

Umwelt «Das System funktioniert»: Migros sieht sich beim Recycling auf Kurs – Ostschweiz wartet Ergebnisse des Pilotversuchs ab Ein halbes Jahr nach der Lancierung des Plastiksammelsacks zeigt sich: Das System funktioniert und wird ausgeweitet. Maurizio Minetti und Stefan Borkert Jetzt kommentieren 19.10.2021, 18.46 Uhr

Die InnoRecycling AG in Eschlikon kooperiert beim Plastikrecycling mit der Migros. Bild: Alexandra Wey/Keystone

Die Ostschweiz hat diverse Plastiksammelsysteme. So gibt es in der Ostschweiz bereits den Kuh-Bag. Auch die Migros hat einen Plastiksammelsack in Erprobung. Und bei der Migros Ostschweiz kann man sich vorstellen, das Angebot einzuführen. Insgesamt wird in der Schweiz immer mehr Plastik gesammelt und rezykliert. Dies zeigt der neuste Monitoringbericht des Vereins Schweizer Plastic Recycler (VSPR).

Die dem Monitoring angeschlossenen Plastiksammler haben ihre Sammelmengen 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 22 Prozent steigern können. Neu wurden 7219 Tonnen Plastik gesammelt, im Vorjahr waren es noch 1306 Tonnen weniger. VSPR-Geschäftsführerin Simone Hochstrasser rechnet für das laufende Jahr mit einer weiteren Zunahme.

Pilotprojekt der Migros in der Zentralschweiz

Die Migros lancierte im Mai einen Plastiksammelsack in Zusammenarbeit mit den Abfallverbänden der Zentralschweizer Kantone. Seit einem halben Jahr läuft das gemeinsame Projekt. Der Sammelsack ist in drei Grössen (17, 35 und 60 Liter) erhältlich und kostet 0.90, 1.70 oder 2.50 Franken. Das gesammelte Plastikmaterial wird durch die Thurgauer Firmen InnoRecycling in Eschlikon und InnoPlastics übernommen. Zwar gab es für das Projekt Lob, etwa vom WWF. Greenpeace hingegen sagte, der ökologische Nutzen von Plastikrecycling sei gering.

Durch vermehrtes Recycling würde umweltschädliches Konsumverhalten legitimiert und zementiert. Auch der Gemeindeverband der Region Luzern Real war lange skeptisch, machte dann aber doch mit. Während einer einjährigen Startphase sollen Erfahrungswerte gesammelt werden, um «eine mögliche Fortsetzung der separaten Kunststoffsammlung zu prüfen», hiess es seitens Real im Mai.

Migros Plastik-Recycling-Sammelsack. Bild: Migros

Bei der Migros, die das Projekt lanciert hat, zieht man nach knapp der Hälfte der Zeit ein positives Zwischenfazit. Ursprünglich waren nur Filialen der Genossenschaft Migros Luzern dabei, die Plastiksammlung wurde mittlerweile aber auch auf die Gebiete Fribourg und Lausanne ausgeweitet. Für ein Fazit aus der Romandie sei es noch zu früh, sagt ein Migros-Sprecher. Anders in der Zentralschweiz. Die Genossenschaft Migros Luzern sei mit der Sammel- und Rezyklierquote sehr zufrieden und auf Kurs. Migros-Sprecher Patrick Stöpper sagt:

«Das System hat sich bewährt und funktioniert. Die Möglichkeit, Plastik zu sammeln und zu retournieren, stösst auf Anklang. Dies zeigt die konstante Nachfrage nach den Migros-Sammelsäcken.»

Zudem sagt er: «Das Retournieren der gefüllten Sammelsäcke dauert eine Woche und damit etwas länger als ursprünglich erwartet.» Erfreulich sei auch, wie vorbildlich Kundinnen und Kunden sich an die «Regeln» halten und kaum loses, stark verschmutztes oder falsches Material abgeben.

Aufgrund der Anfrage nach zusätzlichen Sammelstellen bietet die Migros Luzern mittlerweile in 52 Filialen die Möglichkeit zur Rückgabe der Sammelsäcke an. Die Ausdehnung auf weitere Gebiete in der Schweiz werde stetig geprüft. Andreas Bühler, Sprecher von Migros Ostschweiz, sagt: «Sofern das Angebot bei den Migros-Kundinnen und -Kunden Anklang findet und die erste Etappe erfolgreich verläuft, prüft die Migros eine Ausweitung der Plastiksammlung auf weitere Regionen in der Schweiz und damit auch auf die Ostschweiz.»

Rückführungsquote als Knacknuss

Die Migros Ostschweiz fördert die Natur ihrer Betriebszentrale in Gossau. Zahlreiche Pflanzenarten, Insekten und auch Dachteiche werden hier gepflegt. Bild: Reto Martin

Die wichtigste Zahl beim Plastikrecycling ist die sogenannte Industrierückführungsquote. Sie besagt, wie viel des gesammelten Kunststoffs zu neuen Kunststoffprodukten verarbeitet wird, zum Beispiel für Industriefolien oder Kunststoffrohre. Der Recycler-Verein VSPR möchte ab dem Jahr 2025 eine Industrierückführungsquote von 55 Prozent erreichen. Einige lizenzierte Kunststoffsammler haben diese Quote bereits erreicht, andere sind noch drunter.

Aktuell beträgt diese Industrierückführungsquote – je nach Materialzusammensetzung und Sortiertechnologien – zwischen 50 und 60 Prozent, heisst es im Monitoringbericht 2020. Das heisst, dass 50 bis 60 Prozent des von VSPR-Lizenznehmern eingesandten Materials stofflich verwertet, das heisst, zu neuen Kunststoffprodukten verarbeitet wird.

Die Migros kann zu ihrer eigenen Retouren- und Rezyklierquote noch keine genauen Angaben machen. Das längerfristige Ziel sei, dass rund 70 Prozent des gesammelten Plastiks rezykliert werde. «Beim Start verfolgen wir die Ambition, mit einem Anteil von 50 Prozent. Da sind wir bestens auf Kurs», so der Migros-Sprecher.