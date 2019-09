Die Weberei Appenzell könnte für ihre Hemdenstoffe aus Merinowolle einen prestigeträchtigen Preis gewinnen. Verliehen wird er am 1. November in Langenthal.

Weba für Design-Preis nominiert: «Merino-Wolle ist angenehm weich» Die Weberei Appenzell könnte für ihre Hemdenstoffe aus Merinowolle einen prestigeträchtigen Preis gewinnen. Verliehen wird er am 1. November in Langenthal. Kaspar Enz

Benjamin Fuchs ist CEO der Weberei Appenzell. Bild: aoc

Die Weberei Appenzell (Weba) hat aus Merino-Wolle einen Hemdenstoff kreiert. Dafür ist sie einer von drei Kandidaten für den Design Preis Schweiz in der Kategorie «Textil». Das freut CEO Benjamin Fuchs.

Was muss ein Hemd können, dass Sie es gerne tragen?

Benjamin Fuchs: Der Stoff muss angenehm sein, und bequem zu tragen. Auf solche Stoffe sind wir spezialisiert. Und es sollte sitzen. Man soll ja gut aussehen.

Und das trifft auf Hemden aus Merino-Wolle zu?

So eines trage ich gerade. Merino-Wolle ist angenehm weich. Gerade im Sommer ist es gut, dass sie Geruch neutralisiert. So muss man ein Merino-Hemd weniger oft waschen. Man kann es über Nacht auslüften und am nächsten Tag wieder tragen.

Kommt die Wolle von den eigenen Schafen?

Wir haben tatsächlich acht Merino-Schafe in Appenzell. Aber deren Wolle reicht bei weitem nicht. Wir brauchen die Wolle von Tausenden Schafen. Die gibt es in Neuseeland.

Mit dem Hemdenstoff aus Merino ist Weba für den Design Preis Schweiz nominiert. Gewinnen Sie ihn?

Die Chance liegt bei exakt 33,3 Prozent. In erster Linie finden wir es toll, dass wir zum ersten Mal in 75 Jahren Firmengeschichte für einen Designpreis nominiert sind.

Gibt es bereits Hemden aus dem Stoff?

Bis so etwas auf den Markt kommt, vergeht eine gewisse Zeit. In der Schweiz ist Navy Boot am schnellsten. Dort gibt es bereits ab Herbst Hemden aus unserem Stoff.