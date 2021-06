Medizinalfirma Buchser IMT Analytics hat sich auf das schlimmste Szenario eingestellt: Freier Zugang zum EU-Markt geht nur über Firma in der EU Medizinalfirmen trifft die EU-Politik des Bundesrates hart. Die Buchser IMT Analytics musste für den Zugang zum EWR- und EU-Markt eine Firma in Liechtenstein gründen. Für den Firmenchef sind die fehlenden Abkommen ein Armutszeugnis. Stefan Borkert 23.06.2021, 05.00 Uhr

Bei der Produktion der Messgeräte und Testlungen der IMT Analytics in Buchs ist höchste Präzision gefragt.

Handelshemmnisse kosten Zeit, Kraft und auch viel Geld. Grosskonzerne stecken das leichter weg. Doch was ist mit Hidden Champions, Firmen, die auf ihrem Spezialgebiet top sind, aber zu den kleinen KMU gehören? Sie müssen erfinderisch sein.

Das Rahmenabkommen der Schweiz mit der EU ist gescheitert. Das Abkommen über den Abbau technischer Handelshemmnisse ist seit Ende Mai Geschichte. Somit können medizinische Produkte und Geräte nicht mehr wie zuvor in die EU exportiert werden. Und bislang zeigt sich kein Silberstreif am bilateralen Horizont. Harri Friberg, Chef der IMT Analytics AG in Buchs, ist eher enttäuscht statt sauer. Dass die dringend benötigten Verträge nicht zu Stande gekommen sind, sei ein Armutszeugnis.

Nicht einfach einen Briefkasten beschriften

Harri Friberg, CEO der IMT Analytics AG in Buchs.

Er hat seit 23 Jahren seinen Wohnsitz in Liechtenstein. Das hat ihm nun geholfen. Friberg hat für die IMT Analytics dort ein Unternehmen gegründet, um gegen das Scheitern des Rahmenabkommens und das Auslaufen der Verträge gewappnet zu sein. Geht sein Plan auf? Friberg sagt:

«Ja, das war aber fünf vor zwölf»

Die neu gegründete IMT Analytics GmbH im Fürstentum Liechtenstein sei jetzt der EU-Repräsentant für die Schweizer Firma IMT Analytics AG in Buchs.

Um eine Niederlassung im EWR-Raum beziehungsweise der EU zu gründen, kann man nicht einfach einen Briefkasten neu beschriften. Das bringt schon einiges an Aufwand mit sich. Es müssen verschiedene Kriterien erfüllt sein. Liechtenstein muss etwa von der EU anerkannt sein. «Dazu mussten wir Abklärungen treffen.»

Weiter sei der EU-Repräsentant beziehungsweise Bevollmächtige verantwortlich für fehlerhafte Produkte. «Und er muss die fachliche Kompetenz nachweisen können.» Friberg fährt fort, dass also die gesamte technische Dokumentation dem EU-Bevollmächtigen zur Verfügung gestellt werden müssen. Für Friberg ist das eine heikle Angelegenheit.

Immerhin geht es auch um gut gehütete Firmengeheimnisse, Patente, also geistiges Eigentum. Weiter mussten auch die Produktkennzeichnungen angepasst werden. Auf die Kosten für diese Neugründung in Liechtenstein angesprochen, meint er ironisch:

Die IMT Analytics AG hat sich auf den EU-Markt eingestellt.

«Das ganze kostet ja nur, eine neue Firma gründen, Produktkennzeichnung anpassen, die Organisation anpassen und vieles mehr.»

Friberg hat mit der IMT Analytics immerhin gerade noch rechtzeitig den Sprung in die EU geschafft. Die Umtriebe und der Mehraufwand hatten auf den Geschäftsgang des Unternehmens so gut wie keinen Einfluss. «Bei Firmen, die im Gegensatz zu uns keinen EU-Bevollmächtigen rechtzeitig installiert hatten, sieht das anders aus.» Bei der IMT Analytics ist es unterdessen etwas ruhiger geworden.

Nachfrageexplosion im ersten Pandemiejahr

Die Messgeräte und Testlungen von IMT Analytics gehören zu den besten der Welt.

Das Unternehmen ist spezialisiert auf den Verkauf von Messgeräten und Testlungen für die Überprüfung von Beatmungsgeräten. Die Firma ist 2018 aus der damals 19-jährigen, ebenfalls in Buchs domizilierten IMT Medical AG hervorgegangen. Mit dem Beginn der Pandemie letztes Jahr wurden gut 60 Prozent mehr Gasfluss-Druck-Messgeräte verkauft als im Vorjahr. Firmen, die im Bereich Beatmungsgeräte tätig sind, sind von Bestellungen überrollt worden.

Somit wurden auch die Messgeräte und Testlungen stark nachgefragt. Friberg: «Die Geschäfte laufen gut, wenn auch auf einem normalen, tieferen Niveau.» Messgeräte und Testlungen seien gleichermassen gefragt, da Testgeräte und Testlungen meistens zusammen verwendet würden, um Beatmungs- und Narkosegeräte zu testen. Friberg sagt auch:

«Viele der im letzten Jahr gelieferten Beatmungsgeräte liegen zum Glück allerdings nun ungenutzt in Lagerhallen von Gesundheitsministerien und Spitälern.»

Diese Geräte müssten aber jährlich gewartet werden. Deshalb brauche es weiterhin Messgeräte und Testlungen. Besonders in Deutschland und in den USA ist die Nachfrage hoch. Auch das ist ein Grund, weshalb die IMT Analytics zusammen mit der Engineeringfirma IMT mit ihren 110 Angestellten weitere Fachkräfte sucht.

Die IMT Analytics wird weiter expandieren.

Produktion von Asien nach Liechtenstein verlagert

Die Standorte in Buchs und Singapur wachsen, vor allem aber Buchs. Die ganze Logistik wird von Buchs aus organisiert. Ausserdem ist die Produktion von Asien nach Liechtenstein zur Firma FMA verlagert worden. Friberg: «Auch dieser Schritt brauchte für die Betreuung mehr Ressourcen bei IMT Analytics.» Weitere Wachstumspläne sehen vor, etwa in die USA zu expandieren.