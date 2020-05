Wütender Protest ist verebbt – Mitarbeiter der Bischofszeller Bauunternehmung Marty AG sollen bei der St.Galler Duo Bau angestellt sein Massenentlassung, Strafanzeige und Konkurs haben die Baufirma Marty von der Bildfläche verschwinden lassen. Stefan Borkert 23.05.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Marty Bauunternehmung AG am Hauptsitz in Bischofszell . Reto Martin

Das Bischofszeller Bauunternehmen Marty mit gut 50 Angestellten hat zu Jahresbeginn Schlagzeilen gemacht. Ende Januar hatte der Chef gekündigt. Dann erhielten die Mitarbeitenden die Kündigung. Schliesslich erstattete das Thurgauer Amt für Wirtschaft und Arbeit Strafanzeige, weil der Verwaltungsratspräsident zu spät über die Massenentlassung informiert hatte. Und letztlich ist dann doch Konkurs angemeldet worden. Unterstützt von der Gewerkschaft Unia hatten die Mitarbeiter eine Petition verfasst und eine Demonstration in Arbon veranstaltet. Mit dem Konkurs waren allerdings Sozialplan und Konsultationsverfahren nicht mehr möglich.

Schliesslich ist es ruhiger um die Firma geworden. Das Coronavirus hat die Schlagzeilen erobert. In der jüngsten Ausgabe des Bischofszeller Mitteilungsblattes heisst es nun, dass die Mitarbeitenden der Marty Bauunternehmung AG bei der St.Galler Duo Bau AG untergekommen seien: «Gemeinsam mit einem Geschäftspartner hat der Bischofszeller Immobilien- Unternehmer Muamer Aljovic im März die Mitarbeitenden der Marty Bauunternehmung AG übernommen.» Muamer Aljovic wolle ausserdem den Hauptsitz seiner Firma Duo Bau AG von St. Gallen nach Bischofszell verlegen. Das Unternehmen beschäftige aktuell rund 50 Mitarbeitende.

Baufirma erst im Dezember 2019 gegründet

Diese Meldung konnte zunächst, vermutlich wegen des gestrigen Brückentages, nicht verifiziert werden. Unia-Sprecher Tobias Holliger war davon jedenfalls auch noch nichts bekannt. Er wusste aber, dass einige ehemalige Marty-Angestellte inzwischen bei anderen Baufirmen untergekommen sind.

Mitarbeiter der Marty AG demonstrieren in Arbon.





Nik Roth

Muamer Aljovic war gestern zunächst nicht erreichbar. Er ist bei der Duo Bau AG im Handelsregister als Einziger mit Entscheidungsbefugnis eingetragen. Gegründet wurde die Firma demnach am 12. Dezember 2019. Als Zweck wird allgemeiner Hochbau angegeben. Bevor der Firmensitz nach St.Gallen verlegt wurde, war er in Teufen eingetragen. Von einer erneuten Verlegung nach Bischofszell war noch nichts zu finden. Muamer Aljovic ist ausserdem seit März als Gesellschafter und Geschäftsführer der AMM Immobilien GmbH in Herisau eingetragen.