Im Stadler-Verwaltungsrat ersetzt der Bosch-Präsident Fred Kindle

Management Wechsel im Stadler-Verwaltungsrat: Stefan Asenkerschbaumer folgt auf Fred Kindle Im Verwaltungsrat von Stadler steht ein Wechsel bevor. Der frühere ABB- und Sulzer-Chef Fred Kindle tritt im Mai 2022 zurück. Als Ersatz wird der Generalversammlung Stefan Asenkerschbaumer vorgeschlagen, Aufsichtsratspräsident des deutschen Bosch-Konzerns. Thomas Griesser Kym 16.02.2022, 12.00 Uhr

Steht bei Stadler vor dem Rücktritt aus dem Verwaltungsrat: Fred Kindle. Bild: PD

Seit 2008 sitzt Fred Kindle im Verwaltungsrat des Schienenfahrzeugbauers Stadler. Nach 14 Jahren ist bald Schluss. «Fred Kindle hat sich nun entschieden, an der kommenden Generalversammlung vom 5. Mai 2022 nicht mehr zur Wiederwahl anzutreten», schreibt Stadler.

Der 62-jährige Kindle, früher Chef der Industriekonzerne ABB und Sulzer, habe die Entwicklung Stadlers über viele Jahre mitgeprägt, besonders beim Börsengang im Jahr 2019. Als Vorsitzender des Strategieausschusses im Verwaltungsrat habe Kindle zudem wesentlich zur Umsetzung von Kapazitätserweiterungen beigetragen, in den USA, in Spanien und in Deutschland sowie in den Segmenten Komponenten, Service und Signaltechnik.

Der Bosch-Präsident dockt bei Stadler an

Ist als neuer Stadler-Verwaltungsrat nominiert: Stefan Asenkerschbaumer. Bild: PD

Als Ersatz für Kindle schlägt der von Ankeraktionär Peter Spuhler präsidierte Stadler-Verwaltungsrat der Generalversammlung vom 5. Mai 2022 Stefan Asenkerschbaumer vor. Der 65-Jährige war 1987 nach seinen Studien als kaufmännischer Trainee bei der Robert Bosch GmbH eingestiegen und arbeitete sich bis 2010 zum Finanzchef und bis 2013 zusätzlich zum stellvertretenden Vorsitzenden der Geschäftsleitung des Stuttgarter Industriekonzerns empor. Diese Ämter hatte er bis Ende 2021 inne.

Seit 1. Januar 2022 ist Asenkerschbaumer Aufsichtsratspräsident des Bosch-Konzerns. Peter Spuhler sagt laut Mitteilung über Stefan Asenkerschbaumer: tefan Asenkerschbaumer: «Er ist mit seiner umfassenden technischen und betrieblichen Erfahrung in der Industrie und seiner ausgewiesenen finanzwirtschaftlichen Fachkompetenz ein grosser Gewinn für den Verwaltungsrat von Stadler.»