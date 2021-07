Walter Ernst wird Chef der Hypo Vorarlberg in St.Gallen

MANAGEMENT Chefwechsel: Walter Ernst übernimmt die Leitung der Hypo Vorarlberg in St.Gallen von Dieter Wildauer Nach gut 40 Jahren in Diensten der Hypo Vorarlberg übergibt Dieter Wildauer die Führung der Schweizer Tochtergesellschaft an Walter Ernst. Dieser ist als früherer Chef der St.Galler Vadian Bank in der Ostschweiz gut bekannt. Thomas Griesser Kym 23.07.2021, 17.00 Uhr

Der scheidende Regionaldirektor der Hypo Vorarlberg in St.Gallen, Dieter Wildauer (links), und sein designierter Nachfolger Walter Ernst flankieren den Konzernchef der Hypo Vorarlberg, Wilfried Amann. Bild: PD

Seit gut achteinhalb Jahren leitet Dieter Wildauer die Hypo Vorarlberg an der Bankgasse in St.Gallen, nun ist bald Schluss. Im Herbst 2021 tritt Wildauer in den Ruhestand und übergibt, weil er noch Ferienguthaben bezieht, per Ende Juli 2021 die Aufgabe des Regionaldirektors der Schweizer Tochtergesellschaft der österreichischen Hypo Vorarlberg an Walter Ernst.