Management-Buyout: St.Galler Belcolor wieder in Schweizer Händen

MANAGEMENT-BUYOUT Die St.Galler Bodenbelagsfirma Belcolor ist wieder in Schweizer Händen Die Geschäftsleitung der Belcolor AG Flooring hat das Unternehmen übernommen. Dieses hat gut 20 Jahre lang der börsenkotierten englischen Headlam Group gehört. Die Briten machen in der Schweiz ein zu geringes Wachstumspotenzial aus. Thomas Griesser Kym 17.05.2021, 12.00 Uhr

Die Mitglieder der Geschäftsleitung und frisch gebackenen Eigentümer der Belcolor (von links): Peter Jud, Joel Schneider, Robert Engel und CEO Patrick Meier. Bild: PD

1971 gegründet, feiert die Belcolor AG Flooring dieses Jahr ihr 50-Jahr-Jubiläum. Das Unternehmen mit Hauptsitz an der Zürcherstrasse in St.Gallen-Winkeln bezeichnet sich als führenden Grosshändler der Bodenbelagsbranche und beschäftigt landesweit 70 Mitarbeitende.

Belcolor betreibt sechs Showrooms und drei Abholshops. Die Firma berät Bauherren, Architekten und Investoren, und sie bedient den Fachhandel mit Bodenbelägen aller Art, von Parkett über Laminat, Kork, Teppichen, elastischen und Designbelägen sowie Outdoorbelägen bis hin zu Schmutzschleusen.

Das Management als Eigentümer

Seit dem Jahr 2000 gehörte Belcolor der börsenkotierten englischen Headlam Group, Europas führendem Distributor von Bodenbelägen. Doch nun ist Schluss damit: Headlam hat Belcolor an die bisherige und langjährige Geschäftsleitung verkauft.

Demnach haben Belcolor-Chef Patrick Meier und seine Geschäftsleitungskollegen Robert Engel, Peter Jud und Joel Schneider im Rahmen eines Management-Buy-outs alle Belcolor-Aktien übernommen. Dies via eine neue Firma namens CH Floorcovering Group AG. Das Quartett führt das Unternehmen aber unter dem Namen Belcolor weiter.

Wenig Synergien, wenig Wachstumspotenzial

In der Belcolor-Mitteilung heisst es, das Unternehmen sei «seit 50 Jahren erfolgreich am Markt tätig». Headlam selber schreibt auf ihrer Website, der Belcolor-Betrieb am Schweizer Markt sei 2020 trotz Corona «relativ ungestört» verlaufen, anders als die Operationen der Headlam-Firmen in Grossbritannien und Frankreich, die wegen scharfer Coronarestriktionen stark beeinträchtigt gewesen seien.

Headlam schreibt zudem, Belcolor sei in der Schweiz gut etabliert und habe eine führende Position inne. Doch die Synergien seien beschränkt, weil sich der Schweizer Markt betreffend Lieferantenbasis und Produktemix stark unterscheide von Hedlams anderen europäischen Märkten Grossbritannien, Frankreich und Niederlande. Ferner seien die Wachstumsmöglichkeiten in der Schweiz sowohl organisch als auch akquisitorisch beschränkt.

Belcolor trug 5 Prozent zum Headlam-Gruppenumsatz bei

Aus dem Verkauf an die St.Galler Geschäftsleitung fliessen Headlam voraussichtlich 12 Millionen Pfund (zum aktuellen Wechselkurs gut 15 Millionen Franken) in bar zu, davon 11,1 Millionen Pfund als Dividende.

Im Jahr 2020 setzte Belcolor 31,1 Millionen Pfund (zum Jahresmittelkurs 37,5 Millionen Franken) um, was 5 Prozent aller Headlam-Verkäufe entspricht, und erarbeitete einen Vorsteuergewinn von 1,1 Millionen Pfund (1,3 Millionen Franken).