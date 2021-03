Management Bei der Migros Ostschweiz dreht sich das Personalkarussell – Nicolo Paganini als neues Mitglied der Verwaltung vorgeschlagen Genossenschaftsrat und Verwaltung der Migros Ostschweiz schlagen Dorothee Auwärter und Nicolo Paganini als neue Mitglieder der Verwaltung vor. Stefan Borkert 01.03.2021, 11.10 Uhr

Migros Ostschweiz bereitet reibungslosen Wechsel in der Verwaltung vor.

Bild: Benjamin Manser

Die Verwaltung der Migros Ostschweiz legt die Ziele der Genossenschaft fest, definiert die Strategie und ernennt und überwacht die Geschäftsleitung. Da in den kommenden Jahren einige Mitglieder der siebenköpfigen Verwaltung ihre maximale Amtszeit erreichen, soll mit der Wahl zweier neuer Mitglieder eine kontinuierliche Erneuerung gewährleistet werden, heisst es in einem Communiqué von Migros Ostschweiz.

Gewählt werden die zwei neuen Mitglieder der Verwaltung durch die Gesamtheit der 423'000 Genossenschafterinnen und Genossenschafter der Migros Ostschweiz im Rahmen der Urabstimmung Mitte Mai 2021. Genossenschaftsrat und Verwaltung schlagen übereinstimmend Dorothee Auwärter aus Rikon sowie Nicolo Paganini aus Abtwil zur Wahl vor.

Dorothee Auwärter Bild: PD

Dorothee Auwärter studierte Rechtswissenschaften an der Universität Neuchâtel. Sie arbeitet seit 2007 als Rechtsanwältin und seit 2014 als Partnerin bei Schiller Rechtsanwälte AG in Winterthur. Ebenfalls seit 2014 ist sie Verwaltungsratspräsidentin der Kuhn Rikon AG in Rikon. Das Familienunternehmen Kuhn Rikon stellt Kochgeschirr her.

Nicolo Paganini Bild: PD

Nicolo Paganini studierte Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaft in Bern sowie Rechtswissenschaften in St.Gallen. Nach Tätigkeiten in einer Anwaltskanzlei, als Amtsleiter für Wirtschaft des Kantons St.Gallen und bei der St.Galler Kantonalbank war Nicolo Paganini von 2011 bis 2020 Direktor der Olma Messen. Seit März 2018 vertritt er den Kanton St.Gallen im Nationalrat. Leo Staub, Präsident der Verwaltung der Migros Ostschweiz, ist sich sicher, dass man damit zwei Kandidaten hat, die mit ihren Leistungsausweisen bislang überzeugt haben.