Business Lunch: «Bier gibt es überall» 25 Jahre lang war Josef Zweifel bei der Brauerei Schützengarten. Auch nach dem Ruhestand ist er noch nicht ganz weg. Kaspar Enz 21.12.2019, 05.00 Uhr

Josef Zweifel. Bild: SGT

Ein Vierteljahrhundert war Josef Zweifel bei der Brauerei Schützengarten, fast so lange schon ist er dort für Finanzen und Immobilien zuständig. Nun geht er in den Ruhestand.

Was ist Ihr Lieblingsbier?

Von uns ist mir das Gallusbier das liebste. Ein fruchtiges, rundes Bier. Sonst trinke ich gerne alles, was ich entdecke.

War es die Liebe zum Bier, die Sie zur Brauerei brachte?

Nein, ich trank damals gar nicht viel Bier. Aber wenn man lange mit einem Produkt zu tun hat, gewinnt man einen engeren Bezug. Unterdessen habe ich mit meiner Frau auch die Ausbildung zum Diplom-Biersommelier absolviert.

Was nützt die Ihnen noch?

Man lernt immer dazu. Wir werden ab und zu Abende zum Thema Bier veranstalten. Da kommt mir das zu gute. Ich mache auch ab und zu weiterhin Führungen. Ganz weg bin ich also nicht.

Ferien gibt es aber noch?

Mich trifft man nun noch öfter in den Bergen. Und im Herbst gehen wir nach Fernost.

Wie steht es dort um die Bierkultur?

Bier gibt es überall. Grad China erlebt einen Bier-Boom. Die Chinesen kaufen Weltweit Rohstoffe, da könnte es grad beim Hopfen knapp werden. Gerade auch, weil heute beliebte Bierstile wie das IPA viel Hopfen brauchen.

Als Liegenschaftenchef der Brauerei waren Sie eine wichtige Figur in der Ostschweizer Beizenszene. Was hat sich verändert?

Viel. Mit der Liberalisierung explodierte die Szene in den 1990ern in der Innenstadt. In den Quartieren und Dörfern sterben dagegen die Beizen aus. Das geht so weiter. Aber es gibt zum Glück auch hier noch innovative Gastronomen.

Was braucht es, dass eine Quartierbeiz noch läuft?

Man muss auf Menschen zugehen, sie gern haben. Und viel arbeiten für wenig Geld.

Über welche Weihnachtsgeschenke freuen Sie sich?

Ich freue mich immer, wenn mir jemand ein Bier bringt, das ich noch nicht kenne.