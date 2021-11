Männliche Chefs sind für Gleichstellung – doch Frauen sehen noch wenig Taten Noch sind Frauen in den Führungsebenen der Unternehmen untervertreten. Um das zu ändern, sind gerade die Männer gefordert, die in den Firmen an den Hebeln der Macht sitzen, sagt HSG-Professorin Julia Nentwich. Tatsächlich sind diese durchaus motiviert, sich für Gleichstellung einzusetzen, hat eine Umfrage ergeben. Doch die befragten Frauen wollen auch Taten sehen. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 20.11.2021, 05.00 Uhr

In Geschäftsführungssitzungen sind Frauen noch untervertreten. Poba/E+

Geschäftsleitungs- und Verwaltungsratssitzungen sind in der Schweiz oft noch immer reine Männerrunden. Damit vermehrt auch Frauen den Aufstieg in die Chefetagen schaffen, braucht es auch die Männer. Denn sie treffen – noch – die Entscheidungen. «Männer stellen die überwiegende Mehrheit der Führungskräfte», sagt Julia Nentwich, Professorin am Lehrstuhl für Organisationspsychologie der Universität St.Gallen. Deshalb hat sie mit ihrem Team untersucht, wie engagiert männliche Führungskräfte in Sachen Gleichstellung sind.

Die gute Nachricht: Männliche Führungskräfte sind durchaus motiviert, sich für Gleichstellung zu engagieren. Als Gründe nennen sie Fairness, die demografische Entwicklung oder die Wichtigkeit von Vorbildern. Auch das Arbeitsklima oder der Wunsch nach gemischten Teams wird von einer grossen Mehrheit genannt. Eher selten nennen die Männer persönliche Motive, um sich für Gleichstellung zu engagieren. Ein gutes Zeichen, findet Nentwich. «Männer fühlen sich bei diesen Fragen als Führungskraft angesprochen.» Daraus liesse sich schliessen, dass diese Männer die Gleichstellung auch als ihre Aufgabe ansehen.

Julia Nentwich, Lehrstuhl für Organisationspsychologie an der HSG.

Männer verzichten auf abwertende Bemerkungen

So berichten viele männliche Führungskräfte auch, bereits vieles für die Gleichstellung zu tun. 62 Prozent sagen, sie würden keine abwertenden Bemerkungen machen. Eine Mehrheit sagt auch, sie würden bei Missachtung von Kompetenzen einschreiten und mobiles Arbeiten ermöglichen. Allerdings: Nur 37 Prozent sagen, sie würden bereits gezielt auf Frauen zugehen, um Führungspositionen zu besetzen. Noch weniger Prozent versuchen, Frauen gezielt zu reinen Männerrunden oder Teams einzuladen. Immerhin: Eine Mehrheit würde all dies «wahrscheinlich schon» oder «auf jeden Fall» tun.

Aus Frauensicht hapert es noch mit dem Engagement

Befragt wurden aber auch weibliche Führungskräfte. Und die sehen das Engagement ihrer männlichen Kollegen weit weniger rosig als diese selbst. So antworten nur fünf Prozent der Männer, Engagement für Gleichstellung falle ihnen schwer, weil sie Nachteile für die eigene Karriere befürchten. Nur drei Prozent geben an, keine Chefin vor sich haben zu wollen. Für die befragten Frauen sind dies aber die wichtigsten Gründe, weshalb Männer sich nicht für Gleichstellung engagieren. Auch sonst sehen sie laut der Umfrage wesentlich weniger Taten von ihren Kollegen, als diese behaupten.

«Dass man sich selber positiv einschätzt, ist normal», sagt Julia Nentwich. Aber es sei wohl auch etwas anderes im Spiel. Die Frage sei, ob man von denselben Momenten spreche. «Die Männer erinnern sich an das eine Mal, wo sie sich für eine Frau eingesetzt haben. Die Frauen daran, dass man es eben oft nicht getan hat.»

Die andere Sichtweise einnehmen

Am schwierigsten falle den Männern aber der Perspektivenwechsel, sagt Nentwich. Die Frauen der männlichen Führungskräfte arbeiten höchstens kleine Pensen. Fragen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind für sie selten vordringlich.

«Den Frauen fehlt diese Unterstützungsstruktur zu Hause. Ihre Partner arbeiten mindestens 80 Prozent.»

So ist denn auch die Mehrheit der weiblichen Führungskräfte kinderlos, ganz im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen. Das mache deutlich, wie wichtig es wäre, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu fördern, auch in Kaderpositionen Teilzeitarbeit zu ermöglichen. Auch hier tut sich ein Wahrnehmungsunterschied zwischen Männern und Frauen auf. Fast die Hälfte der Männer sagt, sie wollten Teilzeitlösungen ermöglichen. Taten sehen nur sechs Prozent der Frauen. Selber wählt nur eine kleine Minderheit der Männer eine Teilzeitlösung.

So bleibt die Teilzeitarbeit in Führungspositionen trotz Lippenbekenntnissen ein Randphänomen. Und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie werde weiterhin als Frauenproblem wahrgenommen, heisst es in der Studie.

Frauen sind besser ausgebildet

Was ebenfalls auffällt: Die befragten weiblichen Führungskräfte sind nicht nur jünger als die Männer, sie sind auch besser ausgebildet. Und trotzdem würden Männer weiterhin überproportional befördert.

«Die rund 30 Prozent Frauen, die jedes Jahr erfolgreich die HSG absolvieren, sehen wir leider noch nicht in den Führungspositionen.»

Der Punkt, an dem der Fortschritt oft stecken bleibt: «Männer, aber auch Frauen sind der Meinung, dass Gleichstellungsbemühungen dem Leistungsprinzip widersprechen», sagt Nentwich. Dabei sei es nur ein scheinbarer Widerspruch. Man behaupte zwar oft, dass es zu wenige geeignete Frauen für einen Führungsposten gebe. Oder dass man die Kandidaten nur nach ihren Fähigkeiten beurteile. Doch das stimme nicht, sagt sie. «Im Rekrutierungsprozess werden Männer als geschlechtslos gesehen. Frauen sind dagegen immer zuerst Frauen. Deshalb wird eben selten wirklich fair verglichen.»

Männer müssen mitziehen

Dass sich all dies ändere, sei ein langwieriger Prozess, sagt Nentwich. Ihn voranzutreiben, sei aber nicht in erster Linie ein Frauenproblem. «Die Männer müssen mitziehen», sagt Nentwich. Und dafür auch etwas tun: Es beginne dabei, gewisse Bemerkungen zu unterlassen. Wichtig sei aber auch, die spannenden Projekte mal einer Frau zu geben. Sie gezielt in Männerteams einzuladen. «Und bei Beförderungen auch mal etwas weiter nach Kandidatinnen suchen, statt die Posten den Kollegen zu geben.»