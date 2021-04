«MADE IN STGALLEN» Ein Label für St.Galler Macher: Eine Plattform will grosse und kleine Unternehmen im Kanton zusammenbringen Wenn Macher sich treffen, finden sie Lösungen, sagt Johannes Eisenhut. Er ist einer der Initianten von «Made in StGallen». Der Verein soll eine Plattform sein für grosse und kleine Unternehmen, die im Kanton etwas herstellen. Kaspar Enz 10.04.2021, 05.00 Uhr

«Macher sind ein eigenes Völkchen», sagt Johannes Eisenhut. «Leute, die etwas herstellen, finden sofort einen Draht zueinander», ob sie Bier brauen, Apps entwickeln oder modische Coronamasken nähen. «Bei Machern geht es immer um Lösungen», sagt der Geschäftsführer des St.Galler Immobilienentwicklers Senn Developments.

Deshalb will eine Gruppe von Initianten um Eisenhut solche Macher aus dem ganzen Kanton zusammenbringen. «Made in StGallen Initiative» heisst der Verein. Er hat schon 25 Mitglieder, fünf weitere Unternehmer, Macher und Organisationen sind schon in der Warteschlange.

Startschuss wegen Pandemie verschoben

Ein Erfolg, meint Eisenhut. Denn der Startschuss wurde noch gar nicht abgefeuert. Ende April hätte «Made in StGallen» offiziell starten sollen. «Das wird wegen der Pandemie nicht möglich sein», bedauert Eisenhut. Im Juni, hofft er, soll es klappen. Bei dem Kornhausbräu in Rorschach ist der 17. Juni 2021 schon reserviert.

Der Funke zündete allerdings schon vor einiger Zeit. Eisenhut ass im Restaurant mit Reto Zürcher, «als man das noch durfte». Zürcher ist Chef der HB-Therm, einem St.Galler KMU, das Temperiergeräte baut. «Hersteller von Smartphones und allem Möglichen auf der ganzen Welt kommen nicht um diese Geräte herum», sagt Eisenhut. «Trotzdem werden sie immer noch in der Stadt St.Gallen gebaut.» Dieser Stolz auf die lokale Produktion, auf kurze Wege, Sorgfalt und Handwerk, genau darum gehe es bei der Initiative.

Urbane Bewegung, adaptiert für St.Gallen

«Made in StGallen» ist nicht die erste solche Initiative, die Eisenhut mit ins Leben ruft. Er ist auch im Vorstand von «Made in Zürich». Das Label entstand 2018. Inspiration sind die Makers, eine Bewegung mit Ablegern in Städten weltweit. Sie stehen mit einem Bein in der digitalen Welt, mit dem anderen im traditionellen Handwerk – dieses soll auch in den Städten wieder blühen.

Die «Made in StGallen Initiative» sei da etwas anders gelagert, sagt Eisenhut. Bald an Bord war auch Franc Uffer von der kantonalen Standortförderung. Auch in St.Gallen seien zwar «urbane Macher» willkommen. Zu den ersten Mitgliedern gehören denn auch die Brennerei Bibergin oder das Modeatelier Die Manufaktur. Zu den ersten 25 Mitgliedern gehören aber auch Industrielle und Familienunternehmen wie die Flawa Consumer GmbH, die Gossauer Huber Kunststoff AG oder die Hälg & Co AG.

«Der Verein soll auch das Zusammengehörigkeitsgefühl in diesem geografisch weitläufigen Kanton stärken.»

Ein Label für St.Galler Macher

Sichtbares Zeichen davon ist das bereits entworfene Ursprungslabel: eine Bratwurst, gekreuzt mit einem Beil. Sozusagen eine Appellation d'origine controlée (AOC) für St.Galler Macher. Das Label selbst will Eisenhut aber nicht überbewerten. «Es ist fraglich, wie viele das Label verwenden werden.» Einerseits gebe es strenge Regeln darüber, wer solche Bezeichnungen verwenden darf. Andererseits sei der Nutzen des Labels wohl ausserhalb der Region begrenzt. «In anderen Teilen der Schweiz gilt es vielleicht als Gütesiegel für eine gute Bratwurst», sagt Eisenhut. Aber die Kunden einer HB-Therm in China könnten damit wohl wenig anfangen. «Hingegen kann es ein positives Signal für allfällige Mitarbeitende in der Region sein.»

Regional verankerte Produzenten

Denn in erster Linie soll die Initiative Personen, Unternehmen und Institutionen zusammenbringen, kleine und grosse, aus allen Branchen, die eines gemeinsam haben: Sie produzieren im Kanton und sehen dies als Verpflichtung zu Qualität und Nachhaltigkeit. Oder sie wollen die lokale Produktion unterstützen.

Was diese dann gemeinsam zu Stande bringen? Der Austausch über die Branchengrenzen hinweg sei schon einmal sehr wichtig. «Hoffentlich ist ‹Made in StGallen› in ein paar Jahren eine lebendige Gemeinschaft von Machern und Macherinnen», sagt Eisenhut. «Vielleicht auch ein Ort, ein Platz für junge und innovative Produzenten.» Ein festes Programm will Eisenhut aber nicht vorgeben. «Das sollen die Mitglieder selber bestimmen. Sie sind ja die Macher.»