Stapellauf einer Kaiserin: Luxuskreuzer mit umweltfreundlichem Antrieb Neues Schiff für das Reisebüro Mittelthurgau ist das sauberste Flussschiff der Welt Stefan Borkert 13.12.2019, 05.01 Uhr

Flussschifffahrt Das neue Schweizer Flussschiff, die «Excellence Empress (Kaiserin) », hat das Trockendock in Mitrovica in Serbien verlassen und ist vom Stapel gelaufen. Das Schiff gehört zur Flotte des Twerenbold-­Unternehmens Reisebüro Mittelthurgau in Weinfelden.

Die Excellence Empress ist in der serbischen Werft in Mitrovican aus dem Trockendock zu Wasser gelassen worden. Bild: PD

Mit seiner Umwelttechnologie setze das Schiff neue Massstäbe, heisst es im Communiqué. Ab Juni 2020 wird es auf der Donau kreuzen und wird wie seine neun Schwesterschiffe Teil der Excellence-Flotte. Gebaut wurde das Schiff von der Basler Reederei Swiss Excellence River Cruise der Twerenbold-Gruppe. Gemeinsam mit ihren niederländischen Werftingenieuren schaffte es das Schweizer Familienunternehmen erstmals, auf einem Passagierflussschiff die Dieselantriebe mit einem speziellen Katalysator und Partikelfilter zu verbinden.

Nach dem Stapellauf hat die «Excellence Empress» ihre Reise in die Teamco-Werft angetreten. Sie ist weltweit das erste Passagierflussschiff, das mit dem Abgasreinigungssystem Clean Air Technology (CAT) ausgestattet ist. Der Schadstoffausstoss wird stark reduziert. Mindestens 75 Prozent der Stickoxide und mehr als 90 Prozent des Feinstaubs gelangen nicht mehr in die Atmosphäre. Das sei derzeit die wirksamste Lösung, um umweltbelastende Emissionen deutlich zu reduzieren, gibt Verwaltungsratsprä­sident Karim Twerenbold Auskunft.

Im Januar beginnen in der niederländischen Teamco-­Werft die Innenausbauten. Am 12. Juni wird die «Excellence Empress» dann in ihrem Heimathafen Basel getauft. Im Anschluss nimmt der Luxukreuzer seine ersten Gäste an Bord und befährt die Donau bis zum Schwarzen Meer.

Von links: Stephan Frei (CEO Reisebuero Mittelthurgau), Nazly Twerenbold (Excellence Chef-Designerin), Nadine Tormen (Donau-Produktmanagerin Reisebuero Mittelthurgau), Karim Twerenbold (Reedereichef und Verwaltungsratspräsident Twerenbold Reisen Gruppe) am Stapellauf der Excellence Empress. Bild: PD

«Das Donaudelta ist ein einzigartiger, schützenswerter Ort. Wir gleisen dort ein Nachhaltigkeitsprojekt in Zusammenarbeit mit Behörden und Umweltorganisation auf», sagt Stephan Frei, Geschäftsführer des Reisebüros Mittelthurgau. Man habe ein ­vitales Interesse an einer intakten Natur in den Flussregionen und müsse daher als Reiseanbieter Verantwortung übernehmen.