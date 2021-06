LUXUSAUTOS Vorwurf der Veruntreuung: Aston Martin bricht mit seinen beiden Ostschweizer Autohändlern Der englische Autohersteller will mit Andreas Bänziger und Florian Kamelger und deren Autohaus in Niederwil nichts mehr zu tun haben. Wegen eines Streits um Lizenzgebühren und Autoverkäufe hat Aston Martin alle Verträge und Vereinbarungen mit den beiden Unternehmern für beendet erklärt und geht juristisch gegen sie vor. Bänziger und Kamelger lassen die Vorwürfe nicht auf sich sitzen. Doch auch anderorten ist man nicht gut auf sie zu sprechen, in ihrer Rolle als Mediziner und vermeintliche Investoren. Thomas Griesser Kym 29.06.2021, 15.19 Uhr

Höllenmaschine auf vier Rädern: Aston Martin Valkyrie. Bild: PD

Im Jahr 2010 fiel der Startschuss zur hochmotorisierten Reise. Damals begannen die beiden Mediziner und Unternehmer Andreas Bänziger und Florian Kamelger, mit ihrer Firma AF Cars AG einen Handel mit Luxusautos des englischen Herstellers Aston Martin Lagonda aufzubauen. Dies unter dem Label Aston Martin St.Gallen an einem Stützpunkt in der Ostschweizer Metropole.

2016 transferierten Bänziger aus Rehetobel und der gebürtige Südtiroler Kamelger ihr Geschäft aufs Land: Am Rand des Dorfes Niederwil, unübersehbar für jeden, der auf der Autobahn zwischen den Anschlüssen Gossau und Oberbüren unterwegs ist, eröffneten sie ihr edles, 13 Millionen Franken teures Aston-Martin-Autohaus samt exquisitem Showroom. Es ist die einzige Exklusivvertretung Aston Martins in der Schweiz, und sie betreut Kunden weit über die Landesgrenzen hinaus

Aston Martin geht juristisch gegen Bänziger und Kamelger vor

Und die Kooperation ist noch enger geworden. Ebenfalls 2016 half die Nebula Project AG in Teufen, die auch Bänziger und Kamelger gehört, Aston Martin bei der Finanzierung der Entwicklung des Supersportwagens Valkyrie und anderer Mittelmotorautos. Im Gegenzug, so die damalige Vereinbarung, sollte Nebula Project vom Autohersteller Lizenzgebühren erhalten, die an die Produktionszahlen des Valkyrie sowie der Modelle Valhalla und Vanquish geknüpft sind, die alle auf der gleichen Technologie basieren.

Der Aston Martin Valkyrie mit 1176 Pferdestärken. Bild: PD

Doch nun ist Feuer im Dach der Geschäftsbeziehung, wie englische Medien unter Bezugnahme auf eine Mitteilung Aston Martins an die Londoner Börse berichteten. Der Autohersteller hat einseitig alle Vereinbarungen und Verträge sowohl mit Nebula Project als auch mit AF Cars für beendet erklärt. Zudem hat Aston Martin zivilrechtliche Schritte gegen Nebula Project eingeleitet und will Bänziger und Kamelger wegen «potenziellen kriminellen Verhaltens» strafrechtlich verfolgen lassen.

Strafanzeige wegen Veruntreuung eingereicht

Der Vorwurf an die beiden Ostschweizer Unternehmer: Sie hätten einen Teil der Kundenanzahlungen für den drei Millionen Dollar teuren und 1176 PS starken Valkyrie, der gemeinsam mit Red Bull Racing entwickelt wurde, nicht wie abgemacht an Aston Martin weitergeleitet. Zudem seien einige Autos unter Verletzung der Händlervereinbarungen verkauft worden. Der Autohersteller macht Einbussen von insgesamt 15 Millionen Pfund (19 Millionen Franken) geltend, davon zwei Drittel aus einbehaltenen Kundenanzahlungen.

Auf Anfrage sagt Beatrice Giger, Sprecherin der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen:

«Bei der Staatsanwaltschaft ist eine Strafanzeige gegen die beiden Männer eingegangen.»

Und weiter sagt Giger:

«Die Strafanzeige lautet auf Veruntreuung und eventuell weitere Delikte und wird nun durch die Staatsanwaltschaft geprüft.

Aston Martin schreibt weiter, künftig werde man Kundenanzahlungen für Spezialfahrzeuge wie den Valkyrie direkt entgegennehmen statt über eine Drittpartei. Und: Die Beendigung des Vertrags mit Nebula Project bedeute, dass man an diese in Zukunft keine Lizenzgebühren mehr zahlen müsse.

Inszenierung gehört zum Geschäft: Ein Aston Martin Vulcan in einem Showroom. Bild: PD

«Überrascht und enttäuscht über den aggressiven Ton»

Bänziger und Kamelger weisen im Namen der Nebula Project die Anschuldigungen als «völlig unbegründet» zurück und zeigen sich «überrascht und enttäuscht über den aggressiven Ton» von Aston Martin. «Wir haben in den letzten elf Jahren eine starke Arbeitsbeziehung mit Aston Martin gehabt und waren ein loyaler Partner, der wesentlich zu Aston Martins Umsatz und Gewinn beigetragen hat, insbesondere durch den erfolgreichen Vertrieb von Sonderfahrzeugen in limitierter Auflage», heisst es in der Mitteilung auf der Website von Aston Martin St.Gallen.

Nebula Project habe ihre Verpflichtungen als Mitinitiator des Supesportwagenprojekts «stets in Übereinstimmung mit den bestehenden Vereinbarungen mit Aston Martin erfüllt». Umgekehrt aber seien Nebula Project und ihre Kunden durch Aston Martins Verhalten «erheblich beeinträchtigt» worden, «was unter anderem zu einer Verzögerung der Valkyrie-Auslieferungen an die Kunden um mehr als zwei Jahre aufgrund des späten Produktionsbeginns führte».

Die Ostschweizer behalten sich juristische Schritte vor

In der Tat hinkt das Projekt dem ursprünglichen Zeitplan zwei Jahre hinterher. Die ersten Autos sollen laut Aston Martin nun im zweiten Semester 2021 an die Kunden ausgeliefert werden. Der Valkyrie soll in einer limitierten Auflage von 150 Stück für die Strasse gefertigt werden.

Bänziger und Kamelger schreiben weiter, sie hielten die Beendigung des Vertragsverhältnisses mit Nebula Project durch Aston Martin für «unrechtmässig und ungerechtfertigt», und sie seien bereit, «die notwendigen Schritte zur Wahrung unserer Rechte zu unternehmen». Auf Nachfrage ergänzt Kamelger schriftlich:

«Derzeit sind wir dabei, sämtliche, auch rechtliche, Möglichkeiten zu eruieren.»

Und: Man werde sich gegen Aston Martins Vorgehen «mit aller Vehemenz wehren».

Die Engländer wollen Aston Martin St.Gallen kalt stellen

Das Autohaus von Aston Martin St.Gallen in Niederwil. Bild: PD

Was bedeutet die Kündigung der Händlervereinbarungen seitens Aston Martins mit AF Cars? Stehen die Kunden in Niederwil bald einmal in einem leeren Showroom? Kamelger schreibt dazu, unabhängig von der Auseinandersetzung «werden unsere loyalen Kunden natürlich nach wie vor, wie von uns gewohnt, aufs Bestmögliche betreut. Unser Stützpunkt bleibt weiterhin ein attraktiver Ort für Fahrzeugausstellungen und Kundenbegegnungen.»

Dagegen lässt Grace Barnie, Sprecherin von Aston Martin Lagonda, keinen Zweifel daran, dass der Autohersteller mit Aston Martin St.Gallen nichts mehr zu tun haben will. Auf Anfrage schreibt Barnie:

«Wir haben unsere Kunden kontaktiert und empfehlen, dass sie sowohl für Autokäufe als auch für Dienstleistungen nach dem Kauf einen unserer anderen anerkannten Standorte aufsuchen.»

In der Schweiz gibt es noch vier andere Aston-Martin-Händler, in Zürich, Safenwil, Genf und Cadenazzo.

Der kanadische Modezar und Milliardär Lawrence Stroll als Retter

Analysten von AJ Bell prognostizieren in einer Einschätzung, dass der Streit um die Lizenzgebühren wahrscheinlich mit harten Bandagen vor Gericht ausgefochten werde. Denn Nebula Project sei Aston Martin in einer für den Autohersteller «finanziell sehr schwierigen Phase» mit Finanzmitteln zur Seite gestanden. Seit dem Börsengang im Jahr 2018 hat Aston Martin laufend Bargeld verbrannt und stand Ende 2019 vor der Pleite.

Lawrence Stroll, Präsident und Financier von Aston Martin. Bild: PD

Diese wendete ein Konsortium um den kanadischen Milliardär Lawrence Stroll ab Anfang 2020 mit Finanzspritzen über 500 Millionen Pfund ab. Stroll, der sich mit Investitionen in Modemarken wie Pierre Cardin, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger oder Michael Kors eine goldene Nase verdient hat, wurde zudem Verwaltungsratspräsident von Aston Martin.



Aston Martin hat Verluste angehäuft

Der englische Autohersteller hat 2019 einen Verlust von 120 Millionen Pfund verzeichnet und diesen im Jahr danach auf 466 Millionen Pfund ausgeweitet, weil die Coronapandemie zu weniger Autokäufen und einem Abbau von Überbeständen bei den Händlern führte.

Im ersten Quartal 2021 sanken die Verluste um über die Hälfte auf 42 Millionen Pfund, nachdem die Verkäufe an die Händler um 134 Prozent gestiegen waren und Aston Martins erster SUV, der DBX aus walisischer Produktion, sich grosser Popularität erfreut. Zuvor waren hohe Investitionen in das DBX-Projekt mitverantwortlich gewesen, dass sich Aston Martins an den Rand des Ruins bewegt hatte.

Medizinische Ambitionen ohne Resultate

Bänziger und Kamelger sind auch Miteigentümer des R-Motorsport-Teams, das die Aston-Martin-Modelle GT3 und GT4 in einer Reihe internationaler Rennen eingesetzt hat. Und mit ihrer Sportsmedicine Excellene Group (SME) wollen die beiden Fachärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie seit geraumer Zeit unter der Marke Sportsclinic «ein Netzwerk an eigenen Therapie- und Regenerationszentren» aufziehen.

Doch bisher ist es stets bei schönen Worten geblieben. So haben sich beispielsweise umstrittene Projekte in Rehetobel und Davos 2017 als Luftschlösser entpuppt.

Andreas Bänziger (links) und Florian Kamelger im Oktober 2015 am Standort des ehemaligen Bürgerheims Ob dem Holz in Rehetobel, wo sie ein Therapie- und Rehabilitationszentrum planten. Bild: Michael Genova

Verärgerung am Tegernsee wegen «verbrannter Erde»

Bekannt sind Bänziger und Kamelger auch in Bad Wiessee am Westufer des Tegernsees. Im bayrischen Kurort ist man auf die beiden Mediziner «nicht gut zu sprechen», wie kürzlich der Münchner «Merkur» schrieb:

«Grossspurig traten sie mit ihrer Firma Sportsmedicine Excellence Group als Topunternehmer auf und versprachen den Bau eines hochklassigen Gesundheitsresorts auf dem Gelände des alten Jodbads.»

Doch die beiden Unternehmer hätten «verbrannte Erde hinterlassen»; die Baustelle steht seit Mai 2019 still, «und es ist längst klar, dass die Versprechen von damals nicht eingelöst werden». Deshalb sucht die Gemeinde seit einiger Zeit neue Investoren.

Projektstopp «aus unternehmerischen Entscheiden heraus»

Laut Bürgermeister Robert Kühn haben sich auch schon etliche Interessenten im Rathaus gemeldet. Doch, so der «Merkur»: «Ernsthafte Kandidaten scheinen aber nicht in Sicht – zumal die Gemeinde auf der genehmigten Planung für Klinik und Hotel besteht.»

Florian Kamelger schreibt über diese Causa:

«Das Projekt in Bad Wiessee wurde vor zwei Jahren aus unternehmerischen Entscheiden heraus gestoppt. Wir können uns momentan zum aktuellen Stand nicht weiter äussern.»