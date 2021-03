Luftverkehr People's Air Group Altenrhein nimmt den Flugbetrieb bald wieder auf – Friedrichshafen hingegen befindet sich noch im Stand-by-Modus Der Bodensee-Airport Friedrichshafen muss einen Insolvenzplan erarbeiten. Ziel des Verfahrens sei der Erhalt des Unternehmens. In Altenrhein hingegen wird ab Mitte April wieder geflogen. Stefan Borkert 11.03.2021, 05.00 Uhr

Am Bodensee-Airport hofft man auf die Wiederaufnahme des Flugreisebetriebs. Bild: PD

Aufatmen in Altenrhein. Die Geschäftsleitung der Fluglinie People’s hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass der Flugbetrieb wieder startet. Nach Angaben von CEO Thomas Krutzler bietet People’s ab dem 12. April vorerst von Montag bis Donnerstag jeweils täglich einen Flug zwischen Altenrhein und Wien an.