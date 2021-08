Luftverkehr Grösster Flughafen am Bodensee fliegt der Pleite davon – Finanzieller Fallschirm verhindert Bruchlandung Der Bodensee-Airport nimmt die wichtigste Hürde zu seiner Rettung. Jetzt fehlt noch das Ja der EU-Kommission. Stefan Borkert 05.08.2021, 05.00 Uhr

Der Flugverkehr am Bodensee-Airport wird weitergehen. Die Insolvenz ist abgewendet worden. Bild: PD

Die Hauptgesellschafter des Flughafens Friedrichshafen werden Eigentümer des Bodensee-Airports. Es sind dies die Stadt Friedrichshafen und der Bodenseekreis. Zunächst hatte Friedrichshafen versucht über die Luftschiffbau Zeppelin GmbH alleiniger Eigentümer zu werden, schreibt die Lokalzeitung «Südkurier». Damit ist die Rettung des Flughafens so gut wie sicher und die drohende Pleite wegen des laufenden Insolvenzverfahrens abgewehrt.

Die Flughafen Friedrichshafen GmbH (FFG) teilt mit, dass mit der Unterzeichnung von Verkaufs- und Mietvertrag über die Flughafengrundstücke und der Zustimmung der Gläubigerversammlung zum Insolvenzplan der FFG seien zwei wichtige Schritte für die Sanierung des Flughafens nun erfolgreich gelungen. Schon Ende Juli hatten die Gläubiger einstimmig dem Insolvenzplan der Flughafengesellschaft zugestimmt.

Beteiligungsgesellschaft gegründet

Für den Grundstücksverkauf und die anschliessende Rückmietung ist eigens eine neue Gesellschaft der beiden Hauptgläubiger gegründet worden. Inzwischen ist die neue Beteiligungsgesellschaft LZ Horizon GmbH & Co. KG auch im Handelsregister eingetragen. Mit dem Vollzug des Grundstückkaufvertrags wird die LZ Horizon Eigentümerin aller Liegenschaften der FFG. Gleichzeitig hat die Flughafen Friedrichshafen GmbH einen langfristigen Mietvertrag über die Flughafengrundstücke abgeschlossen. Gemäss Communiqué der FFG bleibt die Flughafengesellschaft voll verantwortlich für alle Instandhaltungen und Instandsetzungen an Grundstücken und Gebäuden.

Der Insolvenzplan sowie die Umsetzung der massgeblichen Vereinbarungen stehen allerdings noch unter der aufschiebenden Bedingung, dass die EU-Kommission dem Umstrukturierungsplan des Flughafens und auch den damit verbundenen Unterstützungsmassnahmen zustimmt. Ein Anwaltsteam finalisiert derzeit gemeinsam mit der Geschäftsführung den Umstrukturierungsplan sowie die Eingabe bei der EU-Kommission. Laut FFG werden bereits seit Anfang des Jahres Gespräche mit der EU-Kommission geführt. Man rechne mit einem Abschluss bis Ende Jahr.

Flugbetrieb nimmt zu

Claus-Dieter Wehr,

CEO Bodensee-Airport PD

Die Zustimmung der EU-Kommission ist der letzte Schritt für die weitere Finanzierung des Flughafens. Bei der FFG heisst es weiter, dass mit der Annahme des Insolvenzplans der Flughafen vollständig entschuldet werde. Durch den Verkauf und die Rückmiete der Flughafengrundstücke könne der Flughafen den rechtlich notwendigen Eigenbeitrag zur Finanzierung erbringen. Mit den beschlossenen Zuschüssen der öffentlichen Gesellschafter, den Einlagen der privaten Gesellschafter, der Veräusserung nebst Rückmietung der Grundstücke, der Entschuldung durch das Insolvenzverfahren und der Entlastung von den Flugsicherungskosten blicke man nun zuversichtlich in die Zukunft, so Flughafen Geschäftsführer Claus-Dieter Wehr. Ausserdem habe der Flugbetrieb in den letzten Wochen nun auch wieder deutlich zugenommen.

Die Pandemie sowie zuvor Pleiten von Fluggesellschaften haben dem Bodensee-Airport erheblich zugesetzt. Der Finanzbedarf für die nächsten fünf Jahre liegt insgesamt bei 44 Millionen Euro. Bei Verbindlichkeiten von 32 Millionen Euro, habe die Überschuldung gedroht, heisst es im «Südkurier».

Der Bodensee-Airport will die roten Zahlen hinter sich lassen. PD

Schwarze Zahlen wieder ab 2024

Rund 22 Millionen Euro Einnahmen sind für den Grundstücksverkauf eingeplant. Die Rückmiete liegt bei 4,6 Millionen Euro. Flughafenchef Wehr ist davon überzeugt, dass man im operativen Geschäft 2024 wieder schwarze Zahlen schreiben werde.