Luftverkehr 44 Millionen Euro dringend gesucht: Bodensee-Airport will mit Grundstücksverkauf eine sprichwörtliche Bruchlandung abfangen Der Flughafen in Friedrichshafen hat einen Insolvenzantrag gestellt. Allerdings will das Unternehmen in Eigenverwaltung den Konkurs abwenden. Ein Finanzplan steht und ein Sachwalter begleitet das Verfahren. Stefan Borkert 02.06.2021, 17.00 Uhr

Der Bodensee-Airport kämpft um sein Überleben. Die Pandemie hat das Unternehmen in kalte Existenznot gebracht. Bild: PD

Die Pandemie hat den Bodensee-Airport in Friedrichshafen in schweres Wetter geflogen. Im Februar sind bereits erste Schritte mit einem sogenannten Schutzschirmverfahren, also einem vorläufigen Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung, zur Rettung an den Start gebracht worden. Jetzt folgte ein zweiter Schritt, den die Flughafen Friedrichshafen GmbH (FFG) nun vorgestellt hat. Bis Ende Jahr wolle man saniert sein, so Geschäftsführer Claus-Dieter Wehr. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Hauptgesellschafter, die Stadt Friedrichshafen und der Landkreis Bodensee Ende Juni dem Finanzplan zustimmen. Man habe den Finanzplan zusammen mit den Gesellschaftern erstellt, gaben Wehr und Co-Geschäftsführer Alexander Reus vor Medien Auskunft. An Bord der Rettungsmission fliegt auch noch Rechtsanwalt Alexander Hubl mit, der vom Ravensburger Gericht als Sachwalter eingesetzt worden ist. CEO Wehr ist optimistisch:

Claus-Dieter Wehr, CEO Flughafen Friedrichshafen GmbH. Bild: PD

«Ich bin sicher, dass wir mit dem vorgeschlagenen Massnahmenpaket den Flughafen in diesen herausfordernden Zeiten finanziell sanieren können.»

Hoffnung macht ein Blick auf andere Länder. Die Buchungszunahmen in europäischen Ländern mit einer bereits höheren Durchimpfung als in Deutschland zeigten, dass sich der Luftverkehr wieder erholen werde. Wehr weiter:

«Wir haben bereits früher in schwierigen Zeiten gut gewirtschaftet und operativ positive Ergebnisse erreicht. Wir gehen davon aus, dass wir das auch wieder schaffen werden.»

Bereits im Herbst 2020 sind in den Gremien der beiden Hauptgesellschafter ein Massnahmenpaket erörtert und Beschlüsse zur weiteren Finanzierung gefasst worden.

Verluste und notwendige Investitionen

Der Finanzbedarf in den nächsten fünf Jahren (bis 2025) ergibt sich aus dem operativen Geschäft, den notwendigen Investitionen und den Finanzierungskosten, heisst es in einem Communiqué. Im operativen Bereich werden aufgrund der Pandemie, die sich noch bis mindestens 2024 in niedrigeren Passagierzahlen niederschlägt, sowie durch das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung insgesamt rund 14 Millionen Euro nötig. Für die nächsten fünf Jahre sind am Flughafen demnach ausserdem Investitionen in die Infrastruktur in Höhe von 23 Millionen Euro notwendig. Neben weiteren Posten ergibt sich unterm Strich ein Finanzbedarf von rund 44 Millionen Euro für die kommenden fünf Jahre. Gemäss Finanzplan soll spätestens ab 2024 das operative Geschäft wieder schwarze Zahlen schreiben.

Der Bodensee-Airport will seine Grundstücke verkaufen. Bild: PD

Grundstücke verkaufen und zurück mieten

Zur Sanierung beitragen sollen Finanzzuschüsse, in die auch eine vorübergehende Umstrukturierungshilfe einfliesst. Weiterer Teil des Finanzpakets soll ein Verkauf der Grundstücke des Flughafens an Gesellschafter oder an Unternehmen in deren Umfeld sowie die Rückanmietung durch den Flughafen sein. Die Grundstücke haben insgesamt eine Fläche von 100 Hektaren. Der Verkauf soll knapp 22 Millionen Euro erzielen, rechnete Geschäftsführer Wehr vor. Die daraus resultierenden anschliessenden Mietkosten seien dann Teil der jährlichen operativen Kosten. Dieses Vorhaben ist aber noch nicht in trockenen Tüchern. Ausserdem braucht es dann auch noch grünes Licht von der EU-Kommission.

Der Bodensee-Airport ist in der Region besonders für die Wirtschaft wichtig. Bild: PD

Der Sachwalter und Überwacher des Insolvenzverfahrens, Alexander Hubl von der Kanzlei SGP Schneider Geiwitz, ist gemäss Communiqué jedenfalls überzeugt, dass mit den getroffenen Massnahmen das Unternehmen wieder auf eine solide Basis gestellt werden könne. Die Kanzlei mit 350 Mitarbeitern hat ihren Hauptsitz in Neu-Ulm und ist an 23 weiteren Standorten vertreten. CEO Wehr stellt fest:

«Der aktuelle Finanzbedarf des Bodensee-Airports ist hoch, seine wirtschaftliche Bedeutung für die gesamte Region allerdings auch.»