Luftfahrt Zeppelin im Winterschlaf? Von wegen: Die Luftschiffe werden fit für die neue Saison gemacht Die Zeppelin-Reederei in Friedrichshafen überholt ihre beiden Zeppeline NT. Ab April fliegen die Riesenzigarren wieder. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 02.02.2022, 05.00 Uhr

Die Zeppelin-Reederei hofft auf wieder viele Flüge über den Bodensee 2022. Bild: PD, Michael Häfner

Die Zeppeline vom Bodensee sind letztes Jahr viel unterwegs gewesen. Neun Länder haben sie angeflogen. Aron Willers, Sprecher der Zeppelin-Reederei in Friedrichshafen gibt Auskunft, dass die Reederei zwei Zeppelin-Luftschiffe am Standort in Friedrichshafen betreibt. Zeppeline sind Exoten in der Luftfahrt. Derzeit fliegen weltweit gerade mal fünf Exemplare, die Spitzengeschwindigkeiten von 125 Stundenkilometern erreichen. Willers erklärt, dass eben zwei davon in Friedrichshafen stationiert seien und drei in den USA. Die Luftschiffe in den USA seien in Friedrichshafen von der Zeppelin-Reederei gebaut worden, würden aber nun von Goodyear betrieben und gewartet.

Das Innere der Hülle wird einer genauen Prüfung unterzogen. Bild: PD

Bei der Reederei wird im Winter unterdessen fleissig gearbeitet. Die Luftschiffe werden von vier Mechanikern und zwei Prüfern genau inspiziert. Dazu gehören der Motor, die Hülle und und die Trägerkonstruktion im Inneren der 75 Meter langen, 19,5 Meter breiten und 17,4 Meter hohen Zigarre. Willers erklärt, dass während der Jahresinspektion das gesamte Luftschiff einmal «auf links gedreht» werde. Es werden nicht nur die Motoren und die Gondel zerlegt und gewartet, sondern auch das gesamte Helium abgelassen, damit die Hülle und die Struktur überprüft werden, und Techniker an Seilen gesichert im Inneren der Hülle arbeiten können.

Fliegen oder Fahren?

Fahren Luftschiffe oder fliegen sie? Die Aussage der Zeppelin würde nicht fliegen, sondern fahren, sei nicht ganz richtig, so Willers. Der Zeppelin starte mit einer statischen Schwere von cirka 350 Kilogramm, somit sei er schwerer als Luft und deswegen spreche man vom Fliegen. Heissluftballone fahren, da sie quasi leichter seien als Luft. Der Zeppelin steige unter Zuhilfenahme seiner drei Triebwerke, anders als zum Beispiel ein Ballon, welcher ausschliesslich mittels Helium oder Heissluft steigt.

Arbeiten an der Gondel des Zeppelin NT. Bild: PD

Während der Saison, die dieses Jahr im April beginnt, gibt es dann die täglichen Vor- und Nachflug-Kontrollen. Zusätzlich werde auch permanent der Helium-Status ermittelt, bezüglich Reinheit und vorhandenem Volumen. Im Gegensatz zu Flugzeugen und Hubschraubern, spiele das Helium-Volumen und die Reinheit des Gases eine überaus wichtige Rolle.

Drastische Änderungen hätten Auswirkungen auf die Flugdurchführung und zwar in einer Art und Weise, wie sie bei keinem anderen Luftfahrzeug vorkomme. Das betreffe zum Bespiel Auftrieb, Nutzlast, und oder mögliche Flughöhe. Neben der Vor- und Nachflug-Kontrolle gebe es zusätzlichen Wartungsbedarf nach 100 Flugstunden, beziehungsweise für Teile, die ihre Lebens- oder Nutzungsdauer erreicht haben und ersetzt werden müssen.

Willers fährt fort, dass die Mechaniker beim Zeppelin NT die Möglichkeit haben, Betriebsdaten elektronisch abzurufen und auszulesen. das gelte zum Beispiel für alle relevanten Daten der Motoren, der rechnergestützten Flugsteuerung und des Helium-Managements.

Spezialteile erfordern Planung

Damit die Reparaturen rasch durchgeführt werden können, ist man auf der Zeppelin-Reederei bestrebt, möglichst viele Komponenten zu verwenden, die regulär am Markt verfügbar sind. Allerdings gebe es einige Zeppelin-spezifische Komponenten, die in Kleinstauflagen für die Luftschiffe produziert werden. Hier könne es zu längeren Lieferzeiten kommen. «Wir haben jedoch entsprechende Erfahrungswerte und können in der Regel so planen, dass es zu keinen Lieferschwierigkeiten und Engpässen kommt», sagt Willers.

Weniger Fluggäste wegen Corona

Auch die Zeppelin-Reederei hat die Auswirkungen der Pandemie hart zu spüren bekommen. Eckhard Breuer, Geschäftsführer der Deutschen Zeppelin-Reederei, sagt:

Eckhard Breuer, Geschäftsführer, Deutsche Zeppelin-Reederei. PD, Michael Häfner

«In den Jahren vor der Pandemie haben wir in der Spitze fast 25'000 Passagiere im Jahr transportiert. In den beiden Lockdown-Jahren ist diese Zahl auf cirka 14'000 in 2020 und 16'000 in 2021 zurückgegangen.»

Für 2022 sehe er schon heute eine gute Buchungsnachfrage und sei zuversichtlich, die Vor-Corona-Zahlen übertreffen zu können. Allerdings sei das vergangene Jahr herausfordernd gewesen. Durch den Lockdown in Deutschland konnte erst Ende Mai statt im März in die Flug-Saison gestartet werden. Durch ein konsequentes Hygienekonzept habe man in der verbliebenen Saison die weiterhin hohe Nachfrage nach Rundflügen bedienen können und Flüge über München, Frankfurt, dem Rheinland und dem Bodensee durchführen können.

Im Frühjahr ist der Zeppelin NT wieder startklar. PD

Grösstes halbstarres Luftschiff der Welt Der vor über einem Jahrhundert von Ferdinand Graf von Zeppelin (1838–1917) gegründete Unternehmensverbund zur Entwicklung und Herstellung von Luftschiffen besteht noch heute. Aus der 1908 gegründeten Luftschiffbau Zeppelin GmbH entstanden unter anderem die internationalen Industrieunternehmen Zeppelin GmbH und ZF Friedrichshafen AG. Die heutigen Hauptgesellschafter der ZLT Zeppelin Luftschifftechnik GmbH & Co KG sind der ZF Konzern mit 49 Prozent und die Luftschiffbau Zeppelin GmbH mit 51 Prozent. Die Deutsche Zeppelin-Reederei GmbH ist eine 100 prozentige Tochtergesellschaft der ZLT. Die ZLT ist 1993 gegründet worden. Der Unternehmenszweck besteht in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Zeppelinen neuer Technologie (NT). Mit dem neuen Konstruktionsprinzip der halbstarren Struktur, einem innovativen Antriebskonzept mit schwenkbaren Propellern und einer sogenannten «Fly-by-Wire-Flugsteuerung» werden die Einsatzgrenzen bisheriger Luftschiffe deutlich erweitert. Darüber hinaus entfällt das luftschifftypische personalintensive Handling am Boden bei Start und Landung. 2001 hat der Zeppelin NT seine Musterzulassung bekommen. Der Zeppelin NT wird vielfältig eingesetzt: Passagierluftfahrt, Sondermissionen für wissenschaftliche und industrielle

Projekte, Werbeflüge und Multimedia-Einsätze. Der Zeppelin NT ist das derzeit grösste halbstarre Luftschiff der Welt und kann 13 Passagiere transportieren. (bor)

