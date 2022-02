Luftfahrt People's fährt Altenrhein-Flüge nach Wien wieder hoch Nach einem coronabedingten Nachfragetief in den vergangenen Wochen zeigt sich die Fluggesellschaft People's nun zuversichtlich. Sie fliegt wieder häufiger auf der Linie Altenrhein Wien, und sie nimmt eine neue Sommerdestination in den Flugplan auf. Thomas Griesser Kym 21.02.2022, 13.01 Uhr

Eine Maschine der Fluggesellschaft People's. Bild: PD

Ab sofort fliegt People's fünf Rotationen (Hin- und Rückflug) pro Woche zwischen dem Flugplatz St.Gallen-Altenrhein und Wien-Schwechat. Mit Beginn des Sommerflugplans am 27. März 2022 sind dann wöchentlich acht Rotationen vorgesehen. Wie People's weiter mitteilt, stehen dann auch Wochenendflüge (am Sonntag) wieder auf dem Plan. Zuletzt, seit Ausbruch der Omikronvariante des Coronavirus, bediente People's die Strecke dreimal wöchentlich.

Von April bis Oktober 2022 hat People's gemeinsam mit den beiden Reiseveranstaltern Rhomberg Reisen und High Life Reisen Charterflüge im Programm. Angeflogen werden elf Sommerdestinationen im Mittelmeerraum. Zudem ist für Spätsommer als weiteres und neues Ziel jeweils Freitags die französische Stadt Rennes in der Bretagne geplant.

Im Weiteren prüfe People's, die Verbindung per Shuttlebus zwischen dem Flughafen Altenrhein und Vorarlberg, wo viele Fluggäste herkommen, wieder in Betrieb zu nehmen. In wenigen Wochen führe man zudem eine neue Buchungsplattform mit besseren Dienstleistungen für die Fluggäste ein.

Ein Auf und Ab und «ein sehr tiefes Niveau»

Thomas Krutzler, Chef der People's Air Group. Bild: PD

Über das Jahr 2021 sagt Thomas Krutzler, Chef der People's Air Group, auf der Strecke Altenrhein–Wien sei es ein Auf und Ab gewesen. Über Passagierzahlen und die Auslastung des ohnehin reduzierten Flugangebots hat Krutzler noch keine Details parat. Nur so viel: «Wir haben uns auf einem sehr tiefen Niveau bewegt.» Aber:

«Zumindest sind wir im Markt geblieben.»

Generell «sehr erfreulich» sei hingegen das Charterfluggeschäft mit Ferienreisen gelaufen, wenn auch viele Kundinnen und Kunden «sehr kurzfristig» gebucht hätten. Mit der momentanen Buchungslage zeigen sich die Reiseveranstalter Rhomberg und High Life «grundsätzlich sehr zufrieden», wie Krutzler sagt. Und:

«Das Chartergeschäft zieht weiter an.»