Luftfahrt Nur noch jedes zweite Flugzeug hebt pünktlich ab – Schweizer Flughäfen kämpfen mit Verspätungen Der Flughafen Zürich hatte am Sonntag mit vielen Problemen zu kämpfen. Doch die Pünktlichkeitswerte verschlechtern sich bereits seit Monaten. Eine Entwicklung, die sich auch an anderen in- und ausländischen Flughäfen zeigt – nicht nur wegen des Personalmangels in der Branche. Ruben Schönenberger 1 Kommentar 18.07.2022, 17.00 Uhr

Der Anteil pünktlicher Flüge am Flughafen Zürich nimmt seit Wochen ab. Bild: Alessandro Della Bella/Keystone

Am Wochenende starteten auch die letzten Kantone in die Schulsommerferien. Im Gegensatz zum letzten Jahr und vor allem zu 2020 wollen viele Schweizerinnen und Schweizer verreisen.

Zu viel für so manchen Flughafen. In Zürich hob am Sonntag nicht einmal jeder zweite Flug pünktlich ab, wie eine Auswertung von «CH Media» zeigt. Als pünktlich gilt ein Flug, wenn er spätestens 15 Minuten nach der geplanten Zeit vom Gate losrollt. Im Schnitt betrug die Abgangsverspätung fast eine halbe Stunde pro Flug.

Abflüge in der ganzen Schweiz verspätet

Etwas besser präsentierte sich die Situation an den anderen beiden Landesflughäfen. In Genf starteten 58 Prozent der Flüge rechtzeitig, in Basel fast genau die Hälfte.

Die Gründe für die Verspätungen seien vielfältig, sagt Bettina Kunz, Sprecherin des Flughafens Zürich. Ein Beispiel dafür seien sicherheitsbedingte Verspätungen. Wenn beispielsweise ein Passagier zwar Gepäck aufgegeben habe, dann aber nicht zum Flug erscheine. «Aus Sicherheitsgründen wird dann sein Gepäck wieder ausgeladen. Das dauert einige Minuten.»

Manchmal entscheide man sich auch, einen Anschlussflug abzuwarten, weil viele Passagiere eine Umsteigeverbindung gebucht haben. Am Sonntag kamen dann noch Streiks in Italien und ungünstiges Wetter hinzu.

Wenn die Bise geht, ist der Flughafen Zürich eingeschränkt

Letzteres mag erstaunen, schien doch in der ganzen Schweiz die Sonne. Das Problem am Flughafen Zürich war jedoch der Wind. «Wir mussten auf das Bisenkonzept umstellen. Dann können wir nicht auf den Pisten starten und landen, die wir am effizientesten betreiben können», erklärt Kunz.

Der Flughafen Zürich hat aber, wie die anderen Schweizer Flughäfen auch, mit grundlegenderen Problemen zu kämpfen, die sich nicht erst seit diesem Wochenende zeigen. Seit dem Frühling sind die Pünktlichkeitswerte in ganz Europa deutlich gesunken, wie Daten der Europäischen Organisation zur Sicherung der Luftfahrt (Eurocontrol) zu entnehmen ist.

An den Flughäfen Zürich und Genf hoben Anfang des Jahres noch rund neun von zehn Flüge rechtzeitig ab. Danach und insbesondere ab Mitte Mai zeigten die Werte aber deutlich nach unten. Den Tiefststand erreichten sie Anfang des Monats. Seither haben sich die Werte etwas erholt. Doch das zurückliegende, reiseintensive Wochenende drückt die Werte wieder leicht nach unten. In Zürich sind im 7-Tage-Schnitt aktuell 55 Prozent der Flüge pünktlich, in Genf 64 Prozent.

Gemäss Kunz hat diese Entwicklung mehrere Gründe. Die schneller als erwartet anziehende Nachfrage nach Corona sei nur einer davon. Dazu kämen Personalengpässe im Ausland, die für in Zürich verspätet eintreffende Flüge sorgen.

Es sei aber im Luftraum auch ganz grundsätzlich eng, weil seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine viele Flüge eine andere Route absolvieren. Das führt zu Mehraufwand bei anderen Stellen der Luftverkehrskontrolle.

Situation für Flughafenbetreiber noch nicht besorgniserregend

Trotz der vielen Verspätungen: Am Flughafen Zürich stuft man die Situation nicht als besorgniserregend ein. Mediensprecherin Kunz sagt: «Flüge gelten ab 15 Minuten als verspätet, die meisten Verspätungen waren nur leicht über diesem Wert.»

Die Passagiere hätte sie als entspannt wahrgenommen. «Sie wissen, dass die Situation aktuell etwas schwieriger ist und kommen früher an den Flughafen», sagt Kunz. «Manchmal fast zu früh», ergänzt sie in Anspielung auf den Sonntagmorgen, als sich schon eine Warteschlange bildete, bevor die Sicherheitskontrolle überhaupt geöffnet war.

Eine Verspätung von wenig mehr als den erwähnten 15 Minuten sei auch deshalb nicht so tragisch, weil man im Flug meist etwas aufholen könne. Das zeigt sich in den Daten: Im Eurocontrol-Raum liegt die Ankunftspünktlichkeit immer über der Abflugspünktlichkeit. Das gilt aktuell sogar noch mehr als in Zeiten mit einem grösseren Anteil pünktlicher Flüge.

Das sind auch gute Nachrichten für Schweizer Ferienhungrige. Selbst wenn sie Gefahr laufen, verspätet in die Ferien zu fliegen: Beim Rückflug ist die Chance grösser, dass alles rund läuft. Das zeigt sich deutlich beim Vergleich von Abflugs- und Ankunftspünktlichkeit am Flughafen Zürich:

In Frankfurt hob nur noch jeder vierte Flug pünktlich ab

Für ab Schweizer Flughäfen reisende Passagiere ebenso relevant sind indes die Flughäfen im Ausland. Dabei zeigt sich: Vielerorts ist die Lage deutlich prekärer. Am deutschen Hub Frankfurt, der oft als Umsteigeflughafen dient, war phasenweise nur noch jeder vierte Flug pünktlich. Und auch die Flughäfen München und Düsseldorf kämpfen mit grossen Problemen, wie die nachfolgende Grafik zeigt.

Auch bei beliebten Destinationen sieht es nicht anders aus. Der aktuelle 7-Tage-Schnitt pünktlicher Flüge liegt beispielsweise in Lissabon bei rund 40 Prozent, in Rom bei 56 Prozent und in Palma de Mallorca immerhin bei 61 Prozent. Amsterdam, das in den vergangenen Wochen oft in den Medien als besonders prekär bezeichnet wurde, schafft immerhin 54 Prozent.

Deutlich schlechter schneiden die Londoner Flughäfen ab. Der kleinere Flughafen Stansted schafft es zwar aktuell, 57 Prozent der Flüge pünktlich loszuschicken. In Heathrow und Gatwick, den beiden grösseren Flughäfen, sind die Werte mit 41 und 37 Prozent aber deutlich schlechter.

Flugverkehr weiterhin nicht auf Vor-Pandemie-Niveau

Die Situation an den Flughäfen im In- und Ausland dürfte die nächsten Wochen und Monate angespannt bleiben. Gerade dort, wo während der Coronapandemie viel Personal abgebaut wurde, muss dieses nun wieder eingestellt und vor allem ausgebildet werden.

Dazu kommt, dass sich der Flugverkehr noch gar nicht auf Vor-Pandemie-Niveau bewegt, wie die nachfolgende Grafik zeigt. Zieht die Nachfrage weiter an, könnten Fortschritte der Flughafenbetreiber, Fluggesellschaft und Flugsicherungsstellen gleich wieder aufgefressen werden.

