Luftfahrt Mehr Flüge ab Altenrhein Die Regionalfluglinie People's baut ihr Angebot zwischen Wien und Altenrhein wieder aus. Stefan Borkert 05.11.2021, 13.30 Uhr

Am Flughafen Altenrhein herrscht wieder mehr Betrieb. PD/Tino Dietsche

Fluglinien gehören zu den sehr stark von der Pandemie durchgeschüttelten Branchen. Im April hat die People's Air Group den Flugbetrieb ab Altenrhein wieder aufgenommen. CEO Thomas Krutzler sagte damals, dass das Angebot von Linienflügen von und nach Wien für People's als Airline, aber auch als Airport von essenzieller Bedeutung sei, und zwar sowohl wirtschaftlich als auch emotional. Er ist überzeugt, dass mit der Wiederbetriebsaufnahme der Bedeutung des Wirtschaftsstandorts Vorarlberg, Rheintal und Ostschweiz Rechnung getragen werde. Trotz steigender Infektionszahlen erweitert People's nun das Angebot erneut.

Die Regionalfluglinie wird ab 19. November wieder öfter zwischen Wien und Altenrhein verkehren. Es werden, laut einem Communiqué, zusätzliche Flüge am Freitag und Sonntag zwischen Wien und Altenrhein angeboten. Ergänzend bietet People's demnach jeweils am Freitagnachmittag einen Wien–Altenrhein- respektive am Sonntagnachmittag einen Altenrhein–Wien-Flug an. Diese Frequenzerhöhung ermögliche insbesondere den in der Bodensee-Region ansässigen Wien-Kunden die Option, die klassische Wochenendverbindung gezielt zu nutzen. Man unterstreiche damit die Notwendigkeit einer flexibleren Reiseplanung für Fluggäste, so CEO Krutzler.