Luftfahrt Bodensee-Airport startet optimistisch ins 2022 Am Flughafen Friedrichshafen sind letztes Jahr mehr Passagiere abgefertigt worden als ursprünglich angenommen. Stefan Borkert 19.01.2022, 16.00 Uhr

Am Bodensee-Airport nimmt der Luftverkehr wieder zu. PD

Trotz des massiven Lockdowns zu Beginn des Jahres 2021 aufgrund der Coronapandemie habe der Bodensee-Airport in Friedrichshafen seine wichtige Rolle für die Sicherstellung der Anbindung der Bodenseeregion wahrgenommen, schreibt die Flughafen Friedrichshafen GmbH in einem Communiqué. Letztes Jahr war der Flughafen knapp an einer Pleite vorbeigeflogen. Die Rettung erfolgte im August.

2021 haben nach Unternehmensangaben knapp 126'000 Passagiere den Bodensee-Airport genutzt. Das sind rund sechs Prozent mehr als im Jahr 2020.

Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer Bodensee-Airport. PD

«Natürlich hätten wir uns noch deutlich mehr Passagiere gewünscht. Unter den gegebenen Umständen des vergangenen Jahres können wir aber dennoch zufrieden sein»,

sagt der Geschäftsführer des Flughafens Claus-Dieter Wehr. Man habe unter schwierigen Rahmenbedingungen die Verbindungen der Lufthansa wieder an den Start bringen und für die Region attraktive Charterverbindungen sicherstellen können.

Mehr Angebot im Sommer

Der Sommerflugplan 2022 verspricht Angebotsverbesserungen und einige neue Ziele. So werden mit der Condor ab April die Flüge nach Palma ins Programm genommen und bis zu drei Mal wöchentlich angeboten. Ab Juli 2022 kommen über das Programm der Tui dann weitere Verbindungen hinzu, sodass in der Hauptsaison tägliche Flüge nach Palma möglich sind. Weiter heisst es im Communiqué, dass es bis zu jeweils vier Mal wöchentlich ausserdem mit dem Tui-Programm oder Corendon nach Rhodos und Heraklion gehe. Als neue Ziele kämen noch Kos und Burgas hinzu. Wehr betont, dass man mit diesem Programm von einer stabilen Erholung des Touristikverkehres ausgehe. Die Lufthansa-Verbindung nach Frankfurt mit Umsteigemöglichkeiten in die ganze Welt werde ebenfalls fester Bestandteil des Flugangebotes aus und nach Friedrichshafen sein. Mit der Wizz Air würden zudem Skopje, Tuzla und Ohrid als Verbindungen in den Balkan angeboten.

Wehr sagt weiter, man freue sich über eine stetige Rückkehr der Verkehre und über mehr Flüge sowie neue Urlaubsziele ab dem Bodensee-Airport. Man gehe davon aus, dass das Angebot auf reges Interesse stossen werde.

Daumen hoch für eine Rückkehr der Fluggäste am Flughafen Friedrichshafen. PD