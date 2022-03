Bodensee-Airport: EU sagt Ja zu Sanierungsplan

Luftfahrt Bodensee-Airport erhält grünes Licht von der EU: Ende März fliegt der Flughafen der Pleite davon Die EU-Kommission gibt grünes Licht für den Sanierungsplan des Bodensee-Airports Friedrichshafen. Dieser enthält unter anderem 17,5 Millionen Euro von der öffentlichen Hand. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 18.03.2022, 05.00 Uhr

Am Bodensee-Airport kann der Flugbetrieb weitergehen. Die Finanzierung ist in trockenen Tüchern. PD

Die Rettungsmission des in Schieflage geratenen Bodensee-Airports in Friedrichshafen war erfolgreich. Der letzte Schritt, die Genehmigung des Sanierungsplanes durch die EU-Kommission, ist erfolgt. Die EU-Kommission genehmigte staatliche Zuschüsse in Höhe von 17,5 Millionen Euro. Davon dürfen 11,3 Millionen Euro, als Zuschuss fliessen. Der verbleibende Rest müsse in Form von Abschreibungen von Darlehen und Zinsen aufgebracht werden, soweit die EU-Kommission. Das Geld stellen die Stadt Friedrichshafen, der Bodenseekreis und das Land Baden-Württemberg als Hauptgesellschafter des Flughafens zur Verfügung, berichtet der Sender SWR. Ausserdem dürfen demnach die Grundstücke des Bodensee-Airports verkauft werden.

Die EU-Kommission in Brüssel ist nach ihren Angaben zum Schluss gekommen, dass die Millionenhilfe negative Folgen einer möglichen Insolvenz für die Wirtschaft und Bevölkerung in der Region abwenden werde. Sie machte allerdings Auflagen, um eine Wettbewerbsverzerrung wegen des benachbarten Allgäu Airport in Memmingen zu verhindern.

Flughafen-Geschäftsführer Claus-Dieter Wehr sagt:

Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer Bodensee-Airport Friedrichshafen. PD

«Der Flughafen darf seine Kapazitäten vorerst nicht ausbauen, zum Beispiel durch eine weitere Landebahn.»

Bei den Flugrouten dürfe man dem Allgäu Airport während der Umstrukturierung ebenso keine zu grosse Konkurrenz machen. «Das haben wir aber auch nicht vor», so Wehr gegenüber dem SWR und weiter: «Das wäre Harakiri, Memmingen Low-Cost-Flüge im grossen Stil abjagen zu wollen.»

Zur Sanierung beitragen sollen die Finanzzuschüsse, in die auch eine vorübergehende Umstrukturierungshilfe einfliesst. Weiterer Teil des Finanzpakets ist ein Verkauf der Grundstücke des Flughafens an Gesellschafter oder an Unternehmen sowie die Rückanmietung durch den Flughafen. Die Grundstücke haben insgesamt eine Fläche von 100 Hektaren. Der Verkauf soll knapp 22 Millionen Euro erzielen, rechnete Geschäftsführer Wehr vor. Die daraus resultierenden anschliessenden Mietkosten seien dann Teil der jährlichen operativen Kosten.

Erste Rettungsschritte vor einem Jahr in die Wege geleitet

Die Pandemie hat den Bodensee-Airport in Friedrichshafen in schweres Wetter geflogen. Im Februar 2021 sind bereits erste Schritte mit einem sogenannten Schutzschirmverfahren, also einem vorläufigen Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung, zur Rettung an den Start gebracht worden. Der Finanzplan ist zusammen mit den Gesellschaftern erstellt worden, gaben Wehr und Co-Geschäftsführer Alexander Reus letztes Jahr vor Medien Auskunft. Daraus ergibt sich ein Finanzbedarf bis 2025 in Höhe von insgesamt 44 Millionen Euro. Gemäss Finanzplan soll spätestens ab 2024 das operative Geschäft wieder schwarze Zahlen schreiben.

Der Weg aus dem Insolvenzverfahren sei das Ergebnis intensiver Bemühungen, die die beiden grossen Gesellschafter mitgestaltet hätten. Mit der Entscheidung der EU-Kommission könne nun ein formeller Knoten durchschlagen werden, was echte Entwicklungsspielräume für den Flughafen ermögliche, sagt Landrat Lothar Wölfle.

Der Flughafen Friedrichshafen will Ende März das Insolvenzverfahren beenden. PD

Am 31. März raus aus der Insolvenz

Nach der Genehmigung des Umstrukturierungsplans durch die EU-Kommission könne nun das zuständige Insolvenzgericht Ravensburg den Insolvenzplan bestätigen und danach die Aufhebung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beschliessen, schreibt der Flughafen. «Wir rechnen damit, dass wir zum 31. März 2022 das Insolvenzverfahren verlassen können», so Co-Geschäftsführer Alexander Reus.

