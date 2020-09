Interview Liechtensteiner Kaffeerösterei Demmel bringt kompostierbare Kaffeekapseln auf den Markt

Die Kaffeefirma Peter Demmel AG lanciert ökologische Nespresso-Kaspeln. Welche Auswirkungen Corona auf das Kaffegeschäft hat, warum er auf die Ökokapseln setzt und wie nachhaltig die Produktion ist, verrät Firmenchef Peter Demmel im Gespräch. Interview: Stefan Borkert 17.09.2020, 05.00 Uhr

Peter Demmel hat nach langer Entwicklungszeit eine Ökokapsel marktfähig gemacht. Bild: PD

Die Kaffeerösterei Demmel AG von Peter Demmel in Schaan bietet neu auch Kaffeekapseln für Nespresso-Maschinen an. Die Kapsel ist voll kompostierbar und gefüllt mit Bio-Kaffee. Letztes Jahr hat ein deutsches Gericht den Weg für solche Kapseln frei gemacht.

Welchen Kaffee trinken Sie morgens zum Frühstück?

Peter Demmel: Mein morgendliches Ritual ist eine Tasse Kaffee aus Äthiopien. Immer schwarz und, wenn möglich, in Ruhe geniessen.

Kommt Tee nicht in Frage?

Warum nicht! Wenn, aber am liebsten Kamillentee. Ich liebe die abgerundete Fruchtigkeit der Kamille. Aber Achtung, auch hier gibt es grosse Unterschiede in der Qualität. Ich weiss, was ich will, nämlich nur das Beste!

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ausgerechnet in Liechtenstein eine Kaffeerösterei aufzubauen?

Das ist eine lange Geschichte, die auch schon mehr als 12 Jahre her ist. Kurz gesagt war es eine Vereinigung vom wirtschaftlichen Denken, das ich damals an der Hochschule Vaduz erlernt habe, dem früheren Beruf meines kleinen Bruders und natürlich auch Glück und Fleiss.

Und heute haben Sie wieviele Mitarbeiter und wieviele Produkte im Angebot?

Die Demmel AG beschäftigt heute fünf Mitarbeiter. Zu unseren fünf Kaffeemischungen kommen viele sortenreine Kaffees und Spezialkaffees dazu. Ganz neu natürlich auch unsere Kaffees in Kapseln. Ich bin selbst überrascht, dass wir doch 357 verschiedenste Artikel in unseren Angebot haben.

Die Ökokaffeekapseln erweitern die Produktpalette der Kaffeerösterei Demmel in Schaan Bild: PD

Ihre Kunden setzen sich zusammen aus:

Kaffeeliebhabern, Genussmenschen und Personen, denen Ihre Lebensmittel am Herzen liegen und die den Wert guter Produkte schätzen. Diese Menschen werden immer mehr und das ist auch gut so.

Wohin geht die Reise in den kommenden fünf Jahren?

An einen Ort und eine Situation, zu der ich gerne zurück schauen möchte und dann sagen kann alles richtig gemacht zu haben.

Wird in der Coronakrise mehr oder weniger Kaffee getrunken?

Wir sehen nicht, dass mehr oder weniger Kaffee getrunken wird. Es ist jedoch eine deutliche Verschiebung zu spüren, wo der Kaffee getrunken wird. Hotels und Gastronomie haben acht Wochen keinen Kaffee verkauft. Das haben wir natürlich schmerzlich erfahren. Viele Kunden haben dafür Ihren Kaffee zu Hause genossen und somit konnte dieses Defizit etwas ausgeglichen werden.

Die Lieferkette ist noch intakt?

Intakt ja, aber angeschlagen. In vielen Ursprungsländern ist die Situation durch Covid-19 nicht gerade einfach. Ein grösseres Problem besteht jedoch im internationalen Containermanagement und der Logistik. Es ist daher nur unter erschwerten Bedingungen möglich, die Kaffees aus der ganzen Welt termingerecht nach Hamburg zu verschiffen.

Wie bedeutend ist inzwischen der Onlineshop?

Der Onlineshop ist schon von Anfang an sehr gut genutzt worden. Vielen Kunden aus Österreich und Deutschland bestellen über unseren Onlineshop. Durch eine optimierte Logistik können wir auch sehr gut Privat- und Geschäftskunden im Ausland bedienen.

Kaffeeanbau steht auch in der Kritik wegen der Arbeitsbedingungen und Entlöhnung der Kaffeebauern. Wie sieht das bei Ihnen aus?

Spezialitätenkaffees werden nach Qualitäten und Geschmack gehandelt. Ich kann mit guten Gewissen meinen Agenten, Lieferanten und den Erzeugen gegenübertreten und weiss, dass wir einen guten Preis für einen gute Ware bezahlen.

Nachhaltigkeit gehört zur Demmelphilosophie. Deshalb die neuen Ökokapseln?

Die Ökokapsel hat bei uns eine lange Entwicklungszeit hinter sich. Nachhaltigkeit ist schliesslich ein grosses Thema bei Demmel Kaffee und ich bin wirklich sehr stolz darauf, eine Kapsel verkaufen zu können, die aluminiumfrei, kompostierbar und mit frisch geröstetem Bio-Kaffee befüllt ist. Das ist gut für die Gesundheit und die Umwelt.

Was unterscheidet die Kapseln von den Konkurrenzprodukten? Es gibt ja schon kompostierbare Kapseln.

Ja das gibt es. Der Geschmack und die Bekömmlichkeit sind schmeckbar besser und das Aroma, das wir durch unseren eigenen Prozess «Flowroast» bekommen, ist wie auch bei unseren Bohnen einzigartig.

Und bei Ihren Kapseln löst sich die perforierte Schicht nicht in der Maschine?

Wir haben schon mehrere Tausend Kapseln verkauft und bekommen immer wieder sehr positives Feedback von unseren Kunden. Vor dem Markteintritt wurde die Kapsel und der Prozess immer wieder getestet.

Nestlé unterliegt im Kapselstreit Konkurrenzprodukte von Nespresso-Kaffeekapseln dürfen weiterhin mit dem Hinweis angepriesen werden, dass sie für Nespresso-Maschinen geeignet sind. Das hat das Oberlandesgericht im deutschen Düsseldorf Anfang 2019 entschieden. Die Richter haben, laut der «Frankfurter Rundschau», in zwei Eilverfahren Klagen des Konzerns abgewiesen, die darauf abzielten, dass in Deutschland vertriebene Konkurrenzkapseln mit riesigen Warnhinweisen versehen werden müssen: «Nicht für Nespresso-Maschinen geeignet». Nestlé wehrt sich in dem Fall gegen die zwei Rivalen Betron und Ethical Coffee Company (ECC). Die beiden beklagten Schweizer Firmen vertreiben Kaffeekapseln für die Nespresso-Kaffeeautomaten.

Schon zuvor gab es einen richterlichen Entscheid, dass die Nespresso-Maschinen auch mit Fremdkapseln genutzt werden dürfen. Das Hauptverfahren steht allerdings noch aus. (bor)