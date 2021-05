GENERALVERSAMMLUNG Roland Ledergerber sitzt neu im Verwaltungsrat der St.Galler Kantonalbank Wenige Tage nach seinem Rücktritt als Präsident der Geschäftsleitung haben die Aktionäre Roland Ledergerber ins Aufsichtsgremium der Bank gewählt. Dort löst er in einem Jahr Thomas Gutzwiller als Verwaltungsratspräsident ab. Thomas Griesser Kym 05.05.2021, 19.59 Uhr

Roland Ledergerber: Vom Sessel des Präsidenten der Geschäftsleitung der St.Galler Kantonalbank in deren Verwaltungsrat. Bild: Urs Bucher

Die Aktionäre der St.Galler Kantonalbank (SGKB) haben am Mittwochabend Roland Ledergerber in den Verwaltungsrat des Geldinstituts gewählt. Per 1. Mai 2021 hatte Ledergerber die Geschäftsleitung der Bank an Nachfolger Christian Schmid übergeben. Dieser sagte, in den wenigen Tagen seither «hat sich meine Agenda ohne mein Zutun gefüllt, mit Kundentreffen, Anlässen und der Ausübung von Mandaten für die Bank».