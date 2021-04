Lebensmittelhandel Mehr Kunden, grössere Einkäufe: Spar Schweiz will mit Eurospar-Supermärkten Marktanteile gewinnen Der Lebensmittelhändler Spar Schweiz unternimmt einen neuen Anlauf, um hierzulande die Marke Eurospar einzuführen. Auf grösserer Fläche und mit einem grösseren Sortiment will Spar über seine traditionelle Rolle als Nahversorger hinauswachsen. Los geht's im Linthgebiet. Thomas Griesser Kym 02.04.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Eurospar im Burgenland im Osten Österreichs. Bald gibt es Eurospar auch wieder in der Schweiz, den ersten im Linthgebiet. Bild: Johannes Brunnbauer/PD

Die Grössenunterschiede sind gewaltig. In der Schweiz versorgt der Lebensmittelhändler Spar 333 Läden, wovon 192 unter der Marke Spar, in Österreich umfasst das Netzwerk 1600 Läden. In der Schweiz setzte Spar im Kalenderjahr 2020 insgesamt 933 Millionen Franken um, wovon zwei Drittel auf die Belieferung der Detailhändler entfielen und ein Drittel auf den Kanal des Abholgrosshandels der 11 TopCC-Märkte. In Österreich betrug der Spar-Umsatz 8,3 Milliarden Euro. Dort ist Spar mit über 50'000 Beschäftigten der grösste private Arbeitgeber des Landes; in der Schweiz zählt die Spar-Gruppe rund 2000 Angestellte.

Diese Differenzen äussern sich auch im Marktanteil: Spar Schweiz mit Sitz in St.Gallen kommt auf 2,5 Prozent und liegt deutlich hinter Migros, Coop, Denner, Aldi, Lidl und Volg. Spar Österreich ist mit 34,6 Prozent seit neuestem die Nummer eins und hat den Dauerrivalen Rewe knapp überholt.

Am Ende der Fahnenstange in der Schweiz geht’s in Österreich erst los

Unterschiede zeigen sich auch bei den Ladenformaten. Spar Schweiz beliefert ein paar kleine Supermärkte namens Spar Mini, die Convenience-Läden Spar Express, vor allem an Tankstellen, sowie Spar-Supermärkte, die eine Verkaufsfläche von maximal 1300 Quadratmetern aufweisen, im Durchschnitt (430 Quadratmeter) aber deutlich kleiner sind.

Wo Spar in der Schweiz aufhört, fängt es in Österreich erst richtig an. Einkaufstouristen, die es ins Vorarlberg zieht, wissen: Ennet der Grenze sind oberhalb der Spar-Supermärkte die Formate Eurospar (grössere Supermärkte mit 1000 bis 2000 Quadratmetern) und Interspar (Hypermärkte mit 2500 bis 5000 Quadratmetern) angesiedelt.

Ein weiterer Eurospar in Österreich, in der Hauptstadt Wien. Bild: Johannes Brunnbauer/PD

Präsentation für Investoren von Spar Südafrika

In der Schweiz bearbeitet Spar den Markt als Nahversorger für Konsumenten in der Nachbarschaft, die Läden dienen als Dorf- und Quartierläden oder, im Falle der Spar Express, für die eilige Laufkundschaft.

Doch jetzt will Spar-Schweiz-Chef Rob Philipson auch auf grösseren Flächen punkten. Dazu wird momentan die Wiedereinführung von Eurospar-Läden in der Schweiz vorbereitet. Das geht aus einer Präsentation für Investoren von Mitte März 2021 hervor, die auf der Website der südafrikanischen Muttergesellschaft von Spar Schweiz aufgeschaltet ist.

Auch für den Wocheneinkauf

Wie Philipson im Gespräch sagt, hat Spar Schweiz 8 bis 15 Spar-Supermärkte identifiziert, die schon jetzt gross genug sind, um in einen Eurospar umgewandelt zu werden. Das Format soll in der Schweiz ab einer Fläche von 750 Quadratmetern beginnen, als Maximalgrösse nennt Philipson 1300 Quadratmeter.

Grundsätzlich soll ein Eurospar maximal 5000 Artikel im Sortiment haben und damit mehr als die Spar-Supermärkte, in denen das Angebot bis zu 3500 Artikel reicht. Das grössere Angebot soll auch mehr Kunden aus der jeweiligen weiteren Region anziehen, die hier ihren Wocheneinkauf erledigen. Wird ein Spar in einen Eurospar umgewandelt, wird der Laden «neu entwickelt», wie Philipson sagt, also neu gestaltet und eingerichtet und allenfalls erweitert.

Oder er wird abgebrochen und neu gebaut. So wie in Schänis in der Linthebene. Dort ist der Spar-Supermarkt abgerissen worden, und an seiner Stelle wird ein neuer Komplex erstellt, der sowohl den ersten Eurospar in der Schweiz als auch einen Spar Express beherbergen wird. Ende Juni 2021 soll der Eurospar als Pilotladen eröffnet werden.

Hypermärkte sind kein Thema

Über weitere Spar-Supermärkte, aus denen ein Eurospar werden könnte, will Philipson aus Konkurrenzgründen noch nichts sagen. Es sei aber auch möglich, dass künftig auf der grünen Wiese der eine oder andere Eurospar errichtet werde. Das Wort «Euro» schreckt Philipson nicht ab:

«Auch in Russland gibt es Eurospar, und die sind sehr erfolgreich.»

Kein Thema seien in der Schweiz hingegen Interspar-Hypermärkte. Dies wegen «hoher Entwicklungskosten und weil der Trend zu Hypermärkten überall in der Welt wieder abnimmt», sagt Philipson.

Eurospar hat es als Intermezzo schon einmal gegeben

Hingegen hat es in der Schweiz schon einmal Versuche mit ein paar Eurospar-Läden gegeben, doch wurden diese wieder in Spar-Supermärkte umbenannt. Ein Beispiel ist der Spar im Lenzburger LenzoPark, der bei seiner Eröffnung 2007 zunächst als Eurospar aufgetreten war und 1200 Quadratmeter misst.

Der Eurospar im LenzoPark in Lenzburg kurz vor seiner Eröffnung im August 2007. Nach einigen Jahren wurde aus dem Laden ein Spar.

Bild: Christoph Imseng

Ein anderes Beispiel ist der Laden im Wohn- und Geschäftskomplex City Bernina in Zürich-Oerlikon, mit 1300 Quadratmetern der grösste Spar im ganzen Land und früher ebenfalls ein Eurospar. Dem Vernehmen nach sind diese beiden Supermärkte ganz heisse Kandidaten, um in absehbarer Zeit erneut als Eurospar aufzutreten.

Tüfteln mit automatisierten Läden

Im Weiteren tüftelt Spar an automatisierten Läden, wie das hierzulande andere Händler wie die Migros mit dem Voi Cube oder Valora mit der Avec Box nach dem Vorbild von Amazon Go schon länger tun. Spar fährt dabei zweigleisig. Mit beiden Konzepten verfolgt man die Absicht, Arbeitskosten einzusparen und die Ladenöffnungszeiten auszudehnen, wie Philipson sagt.

Zum einen will man Spar-Express-Läden derart aufrüsten, dass sie auch ausserhalb der regulären Öffnungszeiten und dann ohne Personal zum Einkauf zur Verfügung stehen. Zugang und Bezahlen erfolgen über eine App, zur Überwachung werden Videokameras installiert. Im Pilotladen, dem Spar Express an einer Tankstelle in Gossau, ist bereits die nötige Hardware installiert und wird die Software getestet.

Zum anderen will Spar auch Läden lancieren, die vollautomatisiert sind und rund um die Uhr ohne Personal auskommen. Dieses Projekt ist erst in Planung, als Pilotladen hat man in Zürich einen jener 60 Tankstellenshops auserwählt, die Spar per Anfang 2021 von der Store Service AG übernommen hat. Diese Läden werden je zur Hälfte 2021 und 2022 in Spar Express umgewandelt. 2020 haben sie 93,5 Millionen Franken umgesetzt.

Auch Onlinehandel wird erprobt

Rob Philipson, Chef der Spar-Schweiz-Gruppe. Bild: Urs Bucher

Ein weiteres Experimentierfeld ist der Onlinehandel, von dem Philipson, wie er sagt, im Falle von Lebensmitteln «kein grosser Fan war – bis Covid kam». Nun aber habe die Pandemie das Verhalten einiger Konsumenten verändert, sprich sie gehen weniger in Läden und kaufen mehr im Internet ein.

Anders als Coop oder Migros wird Spar aber keinen flächendeckenden Hauslieferdienst von Onlinebestellungen aufziehen, wie Philipson sagt:

«Dazu fehlen uns allein schon die regionalen Hubs.»

Vielmehr werde man es den einzelnen Franchisenehmern, die einen Spar-Laden führen, überlassen, ob sie etwas anbieten wollen und wenn ja was. Zur Auswahl stehen entweder click & collect, also online bestellen und später im Laden abholen. Oder online bestellen und in einem gewissen Umkreis nach Hause geliefert bekommen. Oder beides oder nichts. Auch im Onlinehandel will Philipson mit einem Pilotladen starten, und zwar «in den nächsten paar Monaten».