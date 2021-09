Ohne schlachten: Bühler & Co. tüfteln am Fleisch aus dem Labor

Lebensmittel Fleisch aus dem Labor: Der Uzwiler Technologiekonzern Bühler spannt mit der Migros und mit Givaudan zusammen Keine Massentierhaltung, keine Schlachtungen, nachhaltig und besser fürs Klima: Das ist die Absicht bei der Herstellung kultivierten Fleischs. In Kemptthal bei Winterthur haben die drei Unternehmen dazu den Cultured Food Innovation Hub gegründet, um die Entwicklung von Produkten aus kultivierter Landwirtschaft voranzutreiben. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 16.09.2021, 15.49 Uhr

Zum Anbeissen. Künftig sollen Rindsburger vermehrt aus kultiviertem Fleisch bestehen. Doch bis zur Massenproduktion ist es noch ein weiter Weg. Bild: Getty

250'000 Euro – so viel kostete der erste Rindfleischburger, der im Labor aus sich vermehrenden Muskelzellen herangewachsen war. Physiologieprofessor Mark Post von der Universität Maastricht hatte über Jahre daran gearbeitet. Als er den Burger im August 2013 öffentlich verkosten liess, wollte Post demonstrieren, dass sich echtes, schmackhaftes Fleisch in Zellkulturen erzeugen lässt, ohne dafür Tiere halten und schlachten zu müssen.

Etwa «zehn Jahre» werde es dauern, bis eine Massenproduktion möglich sei, sagte Post damals. Fortschritte sind erkennbar: In Singapur beispielsweise werden seit Frühling 2021 als erstes kommerzielles Produkt Chicken Nuggets in einem exklusiven Klub serviert, die zu drei Vierteln aus Zellkulturfleisch bestehen und zu einem Viertel aus pflanzlichen Ersatzstoffen.

Lancierung des ersten Rindsburgers aus kultiviertem Fleisch durch Professor Mark Post am 5. August 2013

Kultiviertes Fleisch ist in der Industrie salonfähig geworden

Inzwischen arbeiten immer mehr Unternehmen an Ersatz für Fleisch von lebenden Tieren, seien es Alternativen aus pflanzlichen Proteinen – oder Fleisch aus dem Labor. Aktiv auf diesem Gebiet ist beispielsweise auch der Coop-Fleischhersteller Bell. Im Juli 2018 beteiligte er sich am niederländischen Start-up Mosa Meat, einem führenden Unternehmen für kultiviertes Rindfleisch. Mitgründer von Mosa Meat: Professor Mark Post.

Auf diesen Zug springen nun auch der Technologiekonzern Bühler, die Migros und der Aromenkonzern Givaudan auf. Die drei Unternehmen haben in Kemptthal bei Winterthur den Cultured Food Innovation Hub gegründet, ein eigenständiges Unternehmen, das zu 100 Prozent den drei Firmen gehört. 2022 soll es den Betrieb aufnehmen.

Ansiedlung auf dem ehemaligen Maggi-Areal nahe Winterthur

Für die Massentauglichkeit kultivierten Fleischs spricht laut den drei Firmen vieles: «Fleisch ohne Schlachtung oder Massentierhaltung, eine deutlich bessere Klimabilanz, kein Antibiotikaeinsatz und eine sichergestellte Ernährungssicherheit.»

Der Cultured Food Innovation Hub wird seinen Sitz im «Valley» in Kemptthal haben, einem Zentrum für Innovation und Technologie auf dem ehemaligen Maggi-Areal. Dort ansässig ist beispielsweise auch die Planted Foods AG, die Fleischalternativen auf pflanzlicher Basis entwickelt und produziert. Givaudan ist ebenfalls bereits am Ort tätig und forscht dort an pflanzlichen Proteinen.

«The Valley» in Kemptthal, wo sich der Cultured Food Innovation Hub ansiedelt. Bild: PD

Nachfrage nach pflanzlichen Fleischalternativen nimmt zu

Vorgesehen ist, dass der Cultured Food Innovation Hub Technologieeinrichtungen und Wissen bereitstellt, um andere Unternehmen auf ihrem Weg zu kultiviertem Fleisch, kultiviertem Fisch und Meeresfrüchten sowie Präzisionsfermentation zu unterstützen. Der Hub wird sowohl mit einem Produktentwicklungslabor als auch mit Zellkultur- und Biofermentationskapazitäten ausgestattet, um Start-ups bei der Produktentwicklung und Markteinführung zu unterstützen.

Bühler-Technologiechef Ian Roberts. Bild: PD

Bühler-Technologiechef Ian Roberts betont es unermüdlich: Bis zum Jahr 2050 dürfte die Weltbevölkerung auf über zehn Milliarden Menschen ansteigen. Um alle zu ernähren und parallel dazu den Klimawandel zu bekämpfen, seien ein nachhaltiger Anbau und eine nachhaltige Beschaffung von Lebensmitteln entscheidend. Dass sich auch immer mehr Konsumenten dessen bewusst sind, zeige sich daran, dass in den vergangenen Jahren die Nachfrage nach Lebensmitteln auf pflanzlicher Basis weltweit gestiegen sei.

«Mit tierischem Fleisch identisch»

Eine ergänzende Schiene dazu kann die zelluläre Landwirtschaft für kultiviertes Fleisch sein. Also die Herstellung von Fleisch, ohne Tiere zu züchten. Als Ausgangspunkt dienen tierische Zellen. Technologien wie die Fermentation können dann für die Züchtung von Fleischprodukten eingesetzt werden. Das Ergebnis laut Bühler, der Migros und Givaudan:

«Fleisch, das sowohl in seiner Struktur als auch geschmacklich mit tierischem Fleisch identisch ist.»

Fleisch aus dem Labor könnte zur Bewältigung vieler Probleme beitragen: Massentierhaltung, Ernährungssicherheit, Klimawandel usw. Bild: Getty

Es habe jedoch erheblich geringere Auswirkungen auf die Umwelt und komme ohne Massentierhaltung oder Schlachtung aus. Bühler-Technologiechef Ian Roberts sagt dazu: «Die zelluläre Landwirtschaft bietet eine Lösung für viele Bereiche: von der Verringerung des Flächen- und des Wasserverbrauchs über den Tierschutz bis hin zur Sicherheit und Qualität der Lebensmittelkette.»

Die Massenproduktion von Laborfleisch lässt noch auf sich warten

Die Arbeitsteilung der drei Firmen sieht so aus: Bühler steuert sein Know-how und seine Technologie im Anlagenbau und bei Prozessen in der Lebensmittelherstellung her. Givaudan bringt seine Erfahrung und sein Wissen in allen Aspekten des Geschmacks in die Produktentwicklung ein, und die Migros ist zuständig für die Interaktion mit den Kundinnen und Kunden und für die Marktbearbeitung.

Vor einer Massenproduktion kultivierten Fleischs bleiben jedoch noch einige Probleme zu lösen: Etwa neben Hackfleischmasse auch ganze Fleischstücke zu erzeugen, die in Form und Aussehen echten Fleischstücken gleichen. Als grösste Herausforderung gilt die Versorgung der Zellkulturen mit einem komplexen Gemisch, das sie zu ihrer ständigen Vermehrung benötigen: Nährstoffe, Fette, spezielle Proteine, Wachstumsfaktoren, Hormone, Signalmoleküle. Und ebenfalls zu durchlaufen ist der Prozess der Zulassung durch die Behörden.