Uhrenhändler Romano Prader über Trends und seine Nachfolge

Labhart Der St.Galler Uhren- und Schmuckhändler Romano Prader regelt frühzeitig seine Nachfolge und kennt die Vorlieben seiner Kundschaft 1978 hat Romano Prader mit der Lehre als Uhrmacher seine Karriere gestartet. Heute besitzt er mit Labhart Chronometrie & Goldschmiede sein eigenes Fachgeschäft. Schon jetzt steht fest, dass einer seiner Söhne dereinst in die Firma eintreten und diese weiterführen wird. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.00 Uhr

Romano Prader in jenem Teil seines Ladens an der Neugasse, der für Patek Philippe reserviert ist. Bild: Tobias Garcia (St.Gallen, 30. November 2021)

Romano Prader ist erblich vorbelastet. Schon seine Eltern waren Uhrmacherin und Uhrmacher. 1978 begann auch Prader mit der Lehre in diesem Beruf. Aber in der Uhrenindustrie arbeiten, wie das Mutter und Vater taten, das wollte er auf keinen Fall. «Ich habe als Bub ab und zu bei ihnen in der Fabrik geholfen, und das hat mir gar nicht gefallen», erinnert sich Prader. Der Grund:

«Das Industrielle hatte es mir nicht angetan, sondern vielmehr das Handwerkliche.»

Und so hatte Prader bereits zu Beginn seiner Ausbildung einen klaren Plan: Ziel sollte irgendwann ein eigenes Fachgeschäft für Uhren und Schmuck sein.

Als Prader das erzählt, im November 2021, sitzt er in einem bequemen Sessel. Und das in seinem eigenen Geschäft, der Labhart Chronometrie & Goldschmiede AG an der Neugasse in St.Gallen. Die Rechtsform der AG ist taufrisch, soeben hat Prader seine bisherige Einzelfirma in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Das soll es erleichtern, die Firma dereinst seinem Sohn Patrick zu übergeben, womit die Nachfolgeregelung frühzeitig geklärt ist, wie Prader sagt: «Damit ist der langfristige Fortbestand des Unternehmens gesichert.»

Anfängliche Skepsis gegenüber dem Vorhaben des Sohns

Eile ist aber nicht geboten. Prader wird nächstes Jahr 60, seine Frau Pia, die unter anderem die Ausbildung der Lernenden verantwortet, ist fünf Jahre jünger, und Sohn Patrick ist 25. Auch er hat Uhrmacher gelernt, aktuell arbeitet er für Bucherer am Hauptsitz in Luzern, möchte aber in einigen Jahren in des Vaters Fussstapfen treten. Geplant ist ein fliessender Übergang, indem das Ehepaar Prader schrittweise Verantwortung abgeben und der Sohn ebenso schrittweise aufbauen wird.

Dabei war Romano Prader zunächst skeptisch, wie er sagt, als ihm sein Sohn vor ein paar Jahren kund tat, er würde gerne einmal im Familienbetrieb einstiegen und ihn weiterführen. «Ich habe ihn zuerst gefragt, ob er sich nicht lieber in der Uhrenindustrie nach oben arbeiten wolle», sagt Prader.

Gold an den Berufsweltmeisterschaften in Atlanta

Der Sinneswandel kam, als Prader im April 2018 vom Genfer Luxusuhrenhersteller Patek Philippe die Zusage erhielt, neuer autorisierter Fachhändler in St.Gallen werden zu dürfen. «Da habe ich gedacht, jetzt wäre es spannend, wenn mir Patrick dereinst nachfolgt, denn Patek Philippe ist eine der renommiertesten Marken und ein Partner auf Lebenszeit», sagt Prader.

Bis es so weit war, war es allerdings ein längerer Weg. 1981 nahm Prader an den Berufsweltmeisterschaften in Atlanta teil und gewann prompt die Goldmedaille. Diese diente ihm als Türöffner, fand er doch problemlos eine erste Stelle als Uhrmacher in St.Gallen. Nachdem er dort drei Jahre das Atelier geführt hatte, wollte er auch im Verkauf dazulernen und wechselte zu einem Uhrengeschäft, wo er 1991 die Geschäftsführung und drei Jahre später das ganze Unternehmen übernahm.

Grösser, aber noch nicht gross genug für Patek Philippe

Zehn Jahre später wurde Prader die Firma zu klein, und auf der Suche nach einer Expansionsmöglichkeit wurde er auf Ruedi Labhart aufmerksam, der eine Nachfolgelösung suchte. 2005 wurden sich die beiden Männer handelseinig, und durch die Übernahme der Labhart Chronometrie & Goldschmiede damals an der Marktgasse kam Prader zu einem neuen Standort.

Der dreimal grösser war als der alte, aber nicht gross genug für Patek Philippe. 1999 hatte Prader die Genfer ein erstes Mal angeschrieben und um eine Zusammenarbeit ersucht. Doch Patek Philippe wollte nach dem Aus der Kooperation mit dem früheren Fachhändler in St.Gallen zunächst etwas Zeit verstreichen lassen. Erst einige Jahre später besuchte Patek Philippe Prader – und befand, das Labhart-Geschäft sei zu klein.

Umzug an die Neugasse hat das Problem gelöst

Dieses Problem löste Prader, indem er per 1. Mai 2019 von der Marktgasse an die Neugasse zügeln konnte und sich nach 18-monatiger Umbauzeit des früheren Schuhladens erneut verdreifachte, auf 400 Quadratmeter auf drei Etagen, inklusive Uhrmacher- und Goldschmiede-Atelier. Heute beschäftigt er ein Dutzend Mitarbeitende, dazu drei Lernende.

Romando Prader prüft in seinem weihnächtlich geschmückten Laden die Zeit. Bild: Tobias Garcia (St.Gallen, 30. November 2021)

Mit dem Geschäftsgang zeigt sich Prader «sehr zufrieden». Er setzt sowohl bei Uhren wie auch bei Schmuck auf ein differenziertes Angebot. «Wir führen nicht nur die oberste Luxusklasse, sondern namhafte Marken für jedermann», sagt der Patron. Zum Vorteil gereicht ihm auch, dass er grösstenteils auf Kundschaft aus der Region zählen kann.

«Ausländische Reisende machen an unserem Geschäft lediglich einen Anteil im tiefen einstelligen Prozentbereich aus.»

Videoberatung eingeführt und beibehalten

Damit ist auch gesagt, dass wegen der Pandemie Uhren- und Schmuckläden etwa in Interlaken oder Luzern viel stärker gelitten haben. Um den Lockdown zu kontern, hat Prader zudem Anfang Februar 2021 eine Videoberatung eingeführt, mit anschliessendem Hauslieferdienst. So konnte man auch Kundinnen und Kunden beraten und bedienen, als das Geschäft wegen Corona geschlossen war. Prader sagt auch:

«Ohne Corona hätten wir keine Videoberatung lanciert.»

Zumal sich gezeigt hat: Kaum war das Geschäft wieder offen, seien die Kundinnen und Kunden zurückgekehrt und hätten aufgeschobene Käufe nachgeholt. Gleichwohl will Prader das Videoangebot als zusätzlichen Service aufrechterhalten.

«Mechanische Uhren, feine klassische Ringe»

Was liegt bei Uhren im Trend? «Mechanische Uhren», sagt Prader ohne zu zögern. «Und dies auch bei Jungen und mehr noch als früher.» Ein Grund dürfte sein, dass mechanische Uhren einen Kontrapunkt setzen zur Digitalisierung. «Ein Uhrwerk, das mit einer Federkraft so präzise läuft, ist halt etwas anderes als eine Smartwatch, die man jeden Abend aufladen muss.» Und:

«Als Zeitmesser ist eine Uhr heutzutage entbehrlich, weil praktisch alle ein Smartphone haben. Aber eine schöne Uhr ist ein Schmuckstück.»

Stichwort Schmuck: Wie schaut es in diesem Geschäft aus? «Wir sind stark bei Trauringen», sagt Prader. Diese dienten auch als Einstieg, um junge Leute als Kundschaft zu gewinnen und sie hoffentlich später auch für andere Käufe wieder begrüssen zu dürfen. Prader weiss: «Gefragt sind heute eher feine klassische Ringe.» Aber bei Schmuck gelte generell: «Der Fächer ist sehr weit offen, vom feinen Ketteli bis zum opulenten Ring.»

Zuversicht fürs Weihnachtsgeschäft

Dass es in der Gallusstadt einige Mitbewerber gibt, findet Prader «gut. Das macht den Uhren- und Schmuckplatz St.Gallen stärker.» Auf das Weihnachtsgeschäft blickt er mit Zuversicht. Er überlegt sich auch, eine weitere Stelle im Verkauf zu schaffen, «damit wir uns trotz aller Hintergrundarbeit genügend Zeit für die Kundschaft nehmen können». Einen zweiten Goldschmied hat er bereits eingestellt.

Und wie hält es Romano Prader selber mit Uhren? Er besitze eine ansehnliche private Sammlung sowohl mit Marken, die er selber verkaufe als auch mit Marken anderer Hersteller.

«Besonders angetan bin ich von Vintage-Uhren aus den 1940er-Jahren.»

